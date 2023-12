Un assistant automobile conversationnel à base d'intelligence artificielle générative dans la voiture

S'appuyant sur les avancées de Microsoft en matière d', le spécialiste des technologies de localisation TomTom a développé unEntièrement intégré et alimenté par l'(Gen AI), l'assistant automobile conversationnel permet uneLes utilisateurs pourront mener une conversation naturelle et continue avec l'intelligence artificielle afin de gérer la navigation, rechercher un point de recharge à proximité de services pour faire une pause, tout en contrôlant les systèmes de commande du véhicule comme, le réglage de la température de l'habitacle, l'ouverture des fenêtres ou le changement de station de radio.La solution conversationnelle s'appuie sur le service Microsoft Azure OpenAI pour tirer parti des modèles de langage (LLM), en plus des services Azure Kubernetes, Azure Cosmos DB et Azure Cognitive Services.L'assistant vocal peut être intégré aux systèmes d'info-divertissement embarqués des constructeurs, permettant à l'industrie automobile la mise sur le marché rapide d'une interface vocale personnalisable selon l'identité sonore de chaque marque automobile.La solution conversationnelle est également intégrée sur la plateforme d'info-divertissement embarquée ouverte et modulaire Digital Cockpit de TomTom, proposée à l'industrie automobile.« Avec Microsoft, notre vision commune est de stimuler l'innovation autour de l'IA générative et de fournir à nos clients des solutions à la pointe de la technologie », déclare Mike Schoofs, Chief Revenue Officer de TomTom. « En tirant parti de nos domaines d'expertise respectifs, nous créons une nouvelle façon d'interagir avec le véhicule. Cette solution permet de transformer l'expérience à bord du véhicule, offrant aux conducteurs la possibilité de formuler simplement tout type de requête – de la plus basique à la plus élaborée. »« Avec cette nouvelle génération d'IA, nous avons une occasion unique d'accélérer l'innovation dans l'ensemble du secteur automobile », a déclaré Dominik Wee, Corporate Vice President Manufacturing & Mobility de Microsoft. « Nous nous appuyons sur une collaboration de longue date avec TomTom et unissons les avancées de l'IA dans Microsoft Cloud à l'expertise automobile de TomTom pour fournir aux conducteurs et aux constructeurs automobiles de nouveaux outils alimentés par l'IA. Cette intégration permettra aux constructeurs d'offrir des expériences de cockpit uniques et hautement différenciées, tout en préservant l'identité unique de leur marque. »