La caméra embarquée Nextbase iQ propose une plateforme connectée sans zones blanches

Dotée de la solution IoT automobile de Vodafone, lapropose unede type équipementier automobile, étayée par une connectivité et une sécurité des données de qualité industrielle, au grand public.La dashcam Nextbase iQ améliore considérablement l'accès des conducteurs aux fonctions connectées, telles que la détection radar, le stationnement intelligent et Urgence SOS, et ce dans toute l'Europe.Ces fonctions permettent à tout véhicule, quel que soit son âge, son modèle ou ses spécifications, d'atteindre un niveau de connectivité proposé sur les véhicules haut de gamme.Contrairement aux cartes SIM ordinaires, la connexion IoT de Vodafone permet à la dashcam Nextbase iQ d'avoir, évitant ainsi les zones blanches que les cartes SIM standard à opérateur unique ne peuvent combler.La solution IoT de Vodafone est spécialement conçue pour garantir une sécurité maximale grâce à uneLa dashcam Nextbase iQ est un "produit vivant" qui évoluera en permanence et bénéficiera de l'ajout de fonctionnalités supplémentaires.Une puce électronique Ambarella dédiée avec Intelligence Artificielle permet à la dashcam Nextbase IQ de déployer en continu et à distance, via le Nextbase Cloud, d'autres mises à niveau technologiques de pointe pour les conducteurs.• Système vidéo IR 4K à trois caméras - Des images d'une grande netteté en toutes circonstances• Accès à la visualisation en direct en temps réel, à tout moment et en tout lieu (sous réserve des réglementations locales et de la couverture réseau) - Connectez-vous et visualisez en direct avec votre voiture • Détection par radar - Détection de la présence, de la direction et de la distance des autres usagers de la route• La technologie Roadwatch AI permet de surveiller en temps réel la vitesse et la trajectoire des autres véhicules afin d'anticiper et d'enregistrer les incidents à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.• Emergency SOS - Alerte automatiquement les services d'urgence en leur indiquant l'emplacement et d'autres détails essentiels à la suite d'un accident grave.• Suivi en temps réel avec une balise de localisation GPS intégrée ultra-précise et une vidéo synchronisée en temps réel Smart Sense Parking - Système de surveillance intelligent issu de la technologie Nextbase Spatial Awareness basée sur l'IA, capture les moments critiques avant et après tout incident en stationnement• Driver Aware (DMS) (Fonctionnalité disponible ultérieurement) - Système intelligent de surveillance du conducteur pour lutter contre la distraction et/ou la somnolence au volant.• Vehicle Aware (ADAS) (Fonctionnalité disponible ultérieurement) - Système d'aide à la conduite, qui surveille la route et les voitures qui précèdent, avertissant les conducteurs du danger pour les véhicules et les piétons.La dashcam Nextbase IQ sera disponible au deuxième trimestre 2023.