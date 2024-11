La caméra embarquée Piqo de Nextbase est le plus petit modèle jamais créé par la marque

Le spécialiste de la technologie des caméras embarquéeslance, le modèle le plus petit et le plus discret de la marque.Disponible en(Full UWHD/1080p) et(Quad HD/1440p), les deux modèles de caméras embarquées incluent la fonctionnalité Urgence SOS, alimentée par un GPS 10hz et la technologie G-sense plus, pour alerter automatiquement les services d'urgence et fournir des informations de localisation précises en cas d'accident lorsque le conducteur est inconscient.Les deux modèles de caméras embarquées Piqo proposent des versions de la technologie présente dans la dashcam intelligente iQ de Nextbase et offrent les versions allégées des fonctionnalités de la dashcam « intelligente ».Le Gardian Mode Lite surveille le véhicule lorsqu'il est conduit par une autre personne (un membre de la famille, un ami, un garagiste...) et enregistre automatiquement des clips vidéo horodatés et géolocalisés en cas d'événement déclencheur. Ces vidéos peuvent ensuite être consultées via une application intégrée lorsqu'elle est connectée au Wifi local. Si le conducteur de la voiture dépasse la limite de vitesse fixée par son propriétaire, l'enregistrement sera automatiquement sauvegardé et le propriétaire est averti.- Mode Gardian Mode Lite - Définir des paramètres sur la vitesse de la voiture et une zone géographique, de sorte que si un proche ou un garagiste utilise la voiture, ou voyage en dehors d'une zone fixe, les fichiers de l'appareil Piqo sont protégés.- Mode Witness Lite - Une fonctionnalité activé par la voix partage instantanément les images à l'intérieur du véhicule avec un contact d'urgence désigné en cas d'incident, si le Bluetooth est connecté au moment du déclenchement.- Emergency SOS - Le service Urgence SOS envoie automatiquement des alertes aux services d'urgence avec des informations de localisation et des données médicales après un grave accident.- Commande vocale - La commande vocale de Nextbase permet de donner des ordres directs à la dashcam Piqo. Smart Parking - Déclenche automatiquement l'enregistrement lorsque la voiture est heurtée et avertit le propriétaire dès qu'il se trouve à portée du véhicule.- Interface conviviale - L'application Piqo offre une expérience interactive fluide avec une facilité de partage.Le modèle Piqo 1K est proposé au prix de 119 euros, tandis que le Piqo Pro 2K en Qualité HD 1440p est disponible au prix de 149,99 euros.La dashcam Piqo est proposée avec deux forfaits d'abonnement, avec des options allant de gratuit à 2,99 euros par mois, sans contrat requis.L'offre Solo (gratuite) inclut:- Mode Guardian Lite- Mode WitnessLite- Contrôle Vocal- Stationnement Intelligent- Téléchargement et Partage de Vidéos- Stockage Cloud de 30 Jours- Garantie de 12 MoisOffre Protect(2.99 euros par mois ou 29,99 euros par an) inclut les fonctionnalités ci-dessus, ainsi que les suivantes :- Urgence SOS- Stockage Cloud de 180 Jours- Garantie de 36 Mois