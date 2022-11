Le divertissement en réalité virtuelle embarque à bord des voitures

Leholoride embarque à bord de certains véhicules Audi (Audi A4 A6 , A7, A8, Q5 Q7 , Q7, Q8 Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron GT).Le pack optionnel holoride. En synchronisant les données de mouvement du véhicule à un contenu virtuel dynamique en réalité étendue, le Pack Pioneers transforme le véhicule en parc à thème mobile.Les passagers sont embarqués dans une variété de jeux et d'applications qui utilisent toutes les informations en direct de la voiture pour donner vie au contenu dans un paradigme baptisé "Elastic Content".Combinant les qualités immersives de la réalité virtuelle avec les données en temps réel des véhicules, le divertissement holoride est un espace virtuel en mouvement.A travers le Motorverse, les passagers peuvent profiter d'un contenu interactif et passif qui réagit à la fois à leur personne et au mouvement de la voiture."Malgré les progrès étonnants de la technologie automobile au cours des dernières décennies, l'expérience des passagers et le divertissement à bord des véhicules sont restés en grande partie les mêmes." déclare Nils Wollny, PDG et Cofondateur de holoride."Avec le lancement d'holoride, nous ne nous contentons pas uniquement d'élever l'expérience du passager mais nous redéfinissons la façon dont vous passez votre temps en déplacement. Je suis ravi à l'idée que nos utilisateurs puissent enfin profiter des sensations du Motorverse pour eux-mêmes."L'intégration d'holoride aux voitures Audi est issue d'une histoire commune avec le constructeur automobile premium allemand.Depuis 2019, Audi et holoride ont présenté leur partenariat à différentes occasions , notamment au CES 2019, à l'IAA Mobility 2021, et au SXSW 2022."En intégrant holoride dans nos modèles, nous redéfinissons le divertissement à bord des voitures ", a déclaré Giorgio Delucchi, Responsable de l'expérience numérique et des affaires chez Audi. "En combinant les données du véhicule en temps réel et le contenu virtuel, nous créons une expérience client entièrement nouvelle. Un élément crucial de la numérisation du véhicule est la transformation de l'intérieur en un troisième espace de vie. Dans cet espace très personnel, la vie et le travail se rejoignent. holoride est une autre étape importante de notre feuille de route."Au lancement, les utilisateurs de holoride pourront se plonger dans Cloudbreakers : Leaving Haven de Schell Games, le studio qui a porté Among Us en réalité virtuelle. Il a été produit en partenariat avec Superconductor, l'agence de création fondée par les talents hollywoodiens Justin Lin (franchise Fast & Furious) et Anthony et Joe Russo (Marvel Cinematic Universe).Les frères Russo ont également servi de conseillers créatifs pour l'holoride. Brent Friedman et Jeremy Breslau, deux scénaristes de franchises de films à succès, de séries télévisées et de jeux vidéo, ont écrit l'univers et l'histoire de Cloudbreakers. En s'appuyant sur "l'Elastic Content" d'Holoride, les joueurs guident Dev, son robot charognard Skyjack et I.O.N.E. à travers les cieux hostiles de Stratus, collectant de la ferraille et détruisant les sentinelles de l'I.A., tout en voyageant vers leur destination réelle.En plus d'apporter des sensations aux trajets des passagers, le divertissement holoride offre une expérience confortable pour les utilisateurs. Les cas de mal des transports sont réduits grâce à l'utilisation des données de direction, de freinage et d'accélération pour faire correspondre ce que les utilisateurs voient dans le casque avec ce qu'ils ressentent presque sans latence à l'extérieur du Motorverse.Le divertissement holoride Pioneers' Pack est disponible en Allemagne au prix de 699 euros sur shop.holoride.Le Pioneers Pack Holoride inclut :Les lunettes VR HTC Vive FlowUn contrôleur Bluetooth compatible : le 8BitDo Pro 2Un strap de sécuritéUn abonnement d'un an à Holoride (obligatoire pour pouvoir utiliser Holoride)Après la première année, les abonnements au divertissement holoride sont disponibles moyennant un paiement mensuel (19,99 euros par mois), un paiement annuel initial (14,99 euros par mois) ou un paiement annuel d'avance (équivalent à 14,99 euros par mois).Les deux options permettent d'accéder au catalogue de de jeux et de divertissements holoride.Le divertissement holoride sera disponible dans un premier temps en Allemagne, puis intégrera les États-Unis début 2023, et le marché européen et asiatique dans le courant de l'année.Le divertissement holoride connecte le contenu de la réalité étendue (XR) en temps réel aux données du véhicule sensibles au mouvement et à la localisation, telles que le retour physique et la navigation, pour créer des expériences XR hyper-immersives pour les passagers. Avec Holoride, le Metaverse devient le Motorverse, les utilisateurs profitant de la puissance et du potentiel d'une expérience immersive sur le Web3 avec eux sur la route. Au centre de tout cela se trouve Ride, la propre crypto-monnaie d'Holoride, qui a été conçue pour surcharger l'écosystème du contenu, stimuler l'engagement et créer de la valeur pour tous les utilisateurs. Le jeton Ride relie les constructeurs automobiles , les créateurs de contenu, les marques et les passagers pour une économie embarquée inédite.