OBD Protect: un dispositif anti vol électronique conçu pour sécuriser la prise OBD des véhicules

Le dispositif anti vol OBD Protect d'Exosfer est un antivol électronique qui transforme la prise OBD d'un véhicule en forteresse, la rendant inaccessible pour tout utilisateur non autorisé.Derrière sa simplicité réside une idée simple mais efficace: OBD Protect, la rendantGrâce à l'adaptateur fourni, tel une clé unique, seul le propriétaire du véhicule peut y accéder et utiliser la prise OBD.Le dispositif empêche les interventions malveillantes et le démarrage du véhicule par un individu non autorisé.OBD Protect d'Exosfer s'adapte à tout véhicule.L'installation d'OBD Protect est rapide et peut être réalisée sans compétences techniques avancées, par le propriétaire du véhicule ou avec l'aide d'un professionnel de l'automobile.Le dispositif s'installe directement sur la prise OBD du véhicule, brouillant et sécurisant ainsi les communications essentielles.L'installation ne dégrade pas le véhicule : aucun fil n'étant coupé , l'installation est complètement réversible.OBD Protect (pièce) : 119 eurosOBD Protect installé chez un partenaire d'Exosfer (pièce et main d'œuvre): 199 euros