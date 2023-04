Un dispositif d'identification des véhicules pour retrouver une voiture en cas de vol

Le club automobile de France Roole (1 300 000 membres) lance un: la balise Rx.La balise d'identification des véhicules Rx améliore les chances de retrouver une voiture en cas de vol.La balise Rx repose sur uneDissimulée dans un véhicule, la balise Rx peut être détectée à tout moment par les forces de l'ordre et la communauté Roole.Lorsque le véhicule est déclaré volé, la balise Rx se connecte à un réseau pour transmettre les informations de localisation et connaitre la position du véhicule volé.Les données de localisation sont sécurisées et anonymisées à l'aide d'une technologie blockchain chiffrée de bout en bout.« Avec ce dispositif unique, nous offrons à nos membres une solution économique pour protéger leur véhicule contre le vol. Cette balise sera proposée au cours des prochains mois à tous les nouveaux membres Roole, à travers notre réseau de partenaires concessionnaires.» explique Romain Lebègue, le directeur Produit & Marketing de Roole.L'application Roole Protect, réservée aux forces de l'ordre, permet de détecter toute balise située dans un rayon de 50 mètres, que le véhicule soit en mouvement ou à l'arrêt. L'application Roole Protect a été développée selon les spécifications du Ministère de l'Intérieur. Elle est disponible sur le store sécurisé des forces de l'ordre.L'application Roole Premium repose sur le maillage communautaire. Tous les membres Roole équipés de l'application Roole Premium deviennent des potentiels détecteurs des balises Rx. En cas de vol d'un véhicule, tout membre équipé de l'application passant dans un rayon de 50 mètres de la balise va communiquer de manière anonyme et sécurisée la position de la balise en question qui sera immédiatement transmise aux autorités.« Pour gérer la détection communautaire, nous nous appuyons sur une double technologie de détection d'objets connectés et d'inscription des positions anonymes et sécurisées dans une blockchain.», déclare Thomas Fournier, Directeur Général délégué chez Roole. Il ajoute : « Au cœur de ce dispositif, la sécurité et la protection des données personnelles sont bien évidemment garanties, aucune fuite de donnée de quelque nature que ce soit ne pouvant être tolérée lorsqu'il s'agit de données de géolocalisation. »« D'ici fin 2024, tous nos partenaires concessionnaires pourront proposer la balise Rx à leurs clients lors de la vente d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion . Nous visons plus d'un million de balises Rx sur le territoire national avant fin 2024. Avec ce dispositif, nous avons l'ambition d'augmenter de 50% la probabilité de retrouver un véhicule après un vol. » explique Romain Lebègue, directeur Produit & Marketing de Roole.En France, un véhicule est volé toutes les 4 minutes et seuls 39% des véhicules volés sont retrouvés.La balise Rx de Roole est proposée au tarif de 49 euros.Selon Roole, plus d'un million de véhicules devraient être équipés de cette technologie d'ici à fin 2024.