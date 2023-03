La plateforme de toit Thule Caprock permet de transporter du matériel volumineux

LaThule Caprock est taillée pour supporter toutes les aventures hors des sentiers battus.Le porte-bagages de toit a été créée pour s'adapter à toutes les situations, permettant dedifficiles à ranger dans un coffre.La plateforme de toit supporte tout matériel, de toute taille et de toute forme, et se monte sur une multitude de types de véhicules, avec ou sans barres transversales.Le Thule Caprock transforme un véhicule en mode aventure pour transporter un porte-vélos, un porte-kayaks et tout autre matériel volumineux. Polyvalente , la plateforme de toit offre des possibilités infinies de fixation pour une tente de toit ou d'autres de l'univers outdoor.La plate-forme de toit existe enpour s'adapter aux différentes dimensions du toit, ce qui permet de l'adapter parfaitement au véhicule.La plateforme offre plusieurs options de montages avec ses rainures en T intégrées, pensées pour fixer d'autres produits Thule selon les différents besoins.L'utilisation du Thule Caprock nécessite un pieds porte-charges (footpack), acheté séparément.Le porte-bagages de toit Thule Caprock peut s'attacher de deux manières différentes au véhicule.La fixation peut également être effectuée directement sur un système de galerie de toit déjà installé sur le véhicule, à l'aide de l'adaptateur de barre transversale Thule vendu séparément.Le porte-bagages de toit Thule Caprock est commercialisé au