La caméra Garmin Dash Cam Live offre une vue en direct du véhicule avec un abonnement LTE

Lapropose uneet offre une vue en direct du véhicule avec un abonnement LTE actif, sans être contraint par une connexion Wi-Fi.En souscrivant à un abonnement LTE, les automobilistes peuvent utiliser l'application Garmin Drive pour accéder, à distance,Les automobilistes bénéficient également, avec un abonnement LTE actif, d'avec un angle de vue à 140 degrés avec Garmin Clarity HDR pour des détails nets de jour comme de nuit.La caméraDan Bartel, Vice-président des ventes mondiales chez Garmin explique : « À l'instar des systèmes de caméra de sécurité installées dans les habitations qui permettent de voir tout ce qui se passe autour de sa porte d'entrée, Garmin Dash Cam Live peut vous servir de témoin oculaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une plus grande tranquillité d'esprit. »dans l'espace de stockage sécurisé Vault et peuvent être consultées via l'application Garmin Drive.La caméra est toujours active. Elle enregistre et sauvegarde automatiquement les vidéos des incidents, en indiquant l'heure, la date et le lieu grâce au GPS intégré.Lorsque les automobilistes souhaitent accéder aux vidéos enregistrées ou les partager, la connexion LTE rend la connectivité de la Dash Cam Live supérieure aux caméras de bord standard car elle ne nécessite pas de réseau Wi-Fi pour partager un clip vidéo.Les fonctionnalités de la Dash Cam comprennent la commande vocale pour sauvegarder les vidéos, le mode arrêter/démarrer l'enregistrement et la fonction permettant de prendre des photos , tout en gardant les mains sur le volant.Le conducteur peut recevoir des alertes en cas de risques de collision avant, de signalement de radars ou de franchissement de ligne.Le boitier de la Dash Cam Live a été conçu pour résister au contact direct avec la lumière du soleil et aux températures élevées dans l'habitacle. Il intègre également une carte mémoire microSD pour que les conducteurs puissent directement installer leur caméra et prendre la route.Pour profiter de toutes les fonctions connectées de la Dash Cam LTE, il est nécessaire de souscrire à un abonnement mensuel Vault via l'application Garmin Drive. Ces abonnements, à partir de 10,99€/mois, permettent de bénéficier de fonctions connectées accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment l'aperçu en temps réel et à distance, le suivi GPS, les alertes en cas de vol, l'envoi d'alertes/notifications aux contacts d'urgence, la fonction Gardien de Parking et la possibilité de prolonger la durée de stockage des vidéos jusqu'à 30 jours.La Dash Cam Live de Garmin est disponible au prix public de