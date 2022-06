La caméra de recul sans fil BC 50 Garmin aide à mieux appréhender l’environnement

Laaide à mieux appréhender l»environnement autour du véhicule et à reculer en toute sécurité.La caméra de recul BC 50 offre une résolution HD, un angle de vue à 160 degrés, une portée sans fil étendue et un boîtier IP67 résistant aux intempéries, à la poussière et aux conditions de conduite les plus extrêmes.Un câble d'extension de 15 mètres pour prolonger la portée de la transmission jusqu'à 30 mètres est disponible pour les remorques ou autres véhicules longs qui nécessitent une solution de caméra de recul.Pour faire reculer une remorque dans une cale de mise à l»eau ou garer un van dans un endroit un peu trop étroit, la transmission à 15 mètres permet de voir tout ce qui se passe derrière le véhicule avec un GPS Garmin compatible.La caméra de recul sans fil permet de voir clairement les obstacles derrière le véhicule, lors de manœuvres de longs véhicules ou de véhicules équipés de remorques.La caméra de recul BC 50 Garmin est dotée d'un support de montage permettant de le fixer à la plaque d'immatriculation du véhicule.La caméra de recul sans fil BC 50 Garmin est compatible avec les GPS Garmin DriveSmart 66/76/86.La caméra BC 50 Garmin est vendue au prix de vente conseillé de 199,99 euros.VUE HAUTE DÉFINITIONCaméra haute résolution jusqu»à 720p, pour une vue claire lors des marches arrière; se couple via Bluetooth à un GPS compatible GarminTRANSMISSION SANS FILJusqu»à 15 mètres de transmission sans filANGLE DE VUEAngle de vue large de 160° pour bien visualiser ce qu»il y a derrière le véhiculeCONCEPTION ROBUSTEConception robuste, compacte et résistante à l»eau à l»indice IP671 ce qui signifie que la BC 50 peut braver la pluie, la neige mais aussi la poussière et autres conditions extrêmes sur la routeCÂBLE D»EXTENSIONVendu séparément, un câble d»extension de 15 mètres permet d»allonger la portée de transmission jusqu»à 30 mètres pour les véhicules qui en ont besoinALIMENTATIONNécessite une alimentation 12-24V, comme celle des feux de recul. Une installation professionnelle est recommandée