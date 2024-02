Un antivol électronique OBD Blocker neutralise les tentatives de vol via la prise OBD

Plus de 70 000 véhicules ont été déclarés volés en France en 2023, soit une hausse de 11,1% par rapport à 2022.Selon les données des assureurs, 70 % des vols sont réalisés sans effraction(Source : chiffres GIE ARGOS). On parle deLes vols de véhicules s'effectuentprésente sur tout les véhicules actuels, la prise OBD étant obligatoire depuis janvier 2000.Uneassure une protection contre les tentatives de piratage en neutralisant les tentatives de vol via la prise OBD du véhicule.Leoffre uneL'empêche les voleurs de voitures deou de nLe dispositif électroniqueouQuand l'antivol électronique est actif, il fait croire au voleur que son appareil n'a pas les bons logiciels pour le véhicule qu'il tente de voler.La technologie OBD Blocker contre les menaces de vol électronique revient à partir de 300 euros, installation comprise en 30 à 45 minutes, dans plus de 410 centres Norauto.La tarification comprend le montage et le kit antivol électronique incluant boîtier électronique, le faisceau spécifique au véhicule et une télécommande.Le système de protection électronique est récupérable et peut être installé sur un autre véhicule. Un nouveau faisceau peut être nécessaire en cas de changement de marque du véhicule.