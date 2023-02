Un coffre porte-bagages à clipser sur la barre d'attelage de la voiture

La marque suédoise Thule a développé unpour faciliter l'accès aux bagages sans dégrader l'aérodynamisme.Le coffre porte-bagages rigide à clipser à l'arrière de la voiture Thule Arcos peut être une alternative aux véhicules qui ne peuvent pas accueillir de coffre de toit, à la manière de certaines voitures électriques.Le coffre à bagages rigidepour supporter le coffre.Laet permet de transporter d'autres charges importantes sur le toit.Le clipsage du coffre à bagages n'est possible que pour les voitures équipées de barres d'attelage.Selon les tests approfondis effectués par Thule lors du développement du coffre porte-bagages à clipser sur la barre d'attelage de la voiture, la consommation de carburant des voitures essence et électriques équipées d'un coffre sur la barre de remorquage peut être inférieure à celle d'une voiture sans coffre.Des tests externes réalisés par le magazine automobile suédois ViBilägare ont confirmé« L'une des façons d'obtenir plus d'espace de rangement sans augmenter la consommation d'énergie est la dernière innovation qui consiste à monter un coffre sur la barre de remorquage de sa voiture. Nous avons constaté que la consommation des voitures à essence et électriques était légèrement inférieure lorsque le coffre était monté que lorsque la voiture roulait à vide sur le parcours d'essai. »En parcourant 5 400 km dans des conditions météorologiques variables avec une Volkswagen ID.4, la consommation moyenne (kWh/100 km) était inférieure de 4 % à celle d'une voiture sans coffre.Björn Strid, directeur de la gestion des produits chez Thule, souligne: « Chez Thule, nous élargissons notre gamme de solutions de chargement à l'arrière des voitures, et un produit haut de gamme doté d'un aérodynamisme comme notre nouveau coffre Thule Arcos change véritablement la donne. Vous pouvez installer un grand coffre de chargement facile d'accès à l'arrière de votre voiture et vous retrouver avec la même consommation de carburant ou d'électricité que si vous n'aviez rien.»Le coffre porte-bagages Thule Arcos existe en deux tailles: Thule Arcos M, qui peut contenir un volume de 300 litres et Thule Arcos L qui peut transporter 400 litres.La version M peut transporter une poussette et quelques sacs ou deux sacs de golf Le coffre porte-bagages Thule Arcos est disponible au prix deet