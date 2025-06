Seuls 13% des Français privilégieraient immédiatement un véhicule électrique au prix d'un véhicule thermique

La Centrale a dressé, en partenariat avec l'Ifop, un état des lieux du rapport des Français à la voiture auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Les Français restent sur la réserve avec la voiture électrique : au même prix qu'un véhicule thermique, seuls 13% des Français privilégieraient immédiatement un véhicule électrique et 24% l'envisageraient d'ici quelques années seulement.Malgré une offre de véhicules électriques qui se développe sur les segments inférieurs et des prix qui s'ajustent,A prix équivalents, seuls 13% des Français déclarent qu'ils choisiraient un véhicule électrique immédiatement et 24% envisageraient de le faire mais en attendant quelques années. Au total, 37% des Français sont ouverts à la voiture électrique à court ou moyen terme. Cette proportion progresse nettement chez les jeunes adultes (47% des 18-24 ans, 53% des 25-34 ans), les catégories socio-professionnelles aisées (50%) et les Franciliens (50%).En revanche, même à prix égal, 21% des interrogés préféreraient l' achat d'un véhicule thermique plutôt qu'une voiture électrique et 26% se tourneraient vers des alternatives comme les véhicules hybrides « Ces résultats traduisent un certain attentisme vis-à-vis du véhicule électrique. De nombreuses incertitudes telles que l'autonomie et la fiabilité subsistent et pèsent davantage que le prix dans la décision. Pour beaucoup de Français, l'électrique reste perçue comme une technologie encore peu mature et les réductions tarifaires des constructeurs ne suffiront pas à convaincre si elles ne sont pas accompagnés d'un réel effort d'information » explique Anaïs Harmant, Directrice Marketing de La Centrale.: étude "Les Français et la voiture en 2025" La Centrale menée en partenariat avec l'Ifop: étude du rapport des Français à la voiture menée fin mars 2025 en partenariat avec l'Ifop auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Photo route-industrie-recharger-charger-9799999 de Kindel Media sur Pexels