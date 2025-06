Près de sept Français sur dix préfèrent acheter une voiture et la garder longtemps en 2025

La Centrale a dressé, en partenariat avec l'Ifop, un état des lieux du rapport des Français à la voiture auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Quels sont les arbitrages des Français face aux nouveaux modes de financement automobile Malgré la hausse des prix des véhicules, plus d'un Français sur deux (51%) privilégie la possession lors de l' achat automobile . Pour les autres, 25% choisissent de repousser leur achat , 17% envisagent de se tourner davantage vers le marché de l' occasion , et seuls 7% explorent de nouveaux modes d'usage comme le leasing ou la location longue durée Dans ce contexte, le modèle de l'achat automobile reste dominant dans l'accession à la mobilité., loin devant la location ou les solutions ponctuelles comme le covoiturage.Chez ceux qui font le choix de l'achat automobile, la possession longue est la norme :, tandis que seuls 11% préfèrent en changer régulièrement.Cette tendance est encore plus marquée en zone rurale, où trois quarts des répondants (75 %) privilégient la possession longue durée, gage de stabilité et d'autonomie.: étude "Les Français et la voiture en 2025" La Centrale menée en partenariat avec l'Ifop: étude du rapport des Français à la voiture menée fin mars 2025 en partenariat avec l'Ifop auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Photo mini-cooper -jaune-garee-a-cote-du-batiment-en-beton-blanc-457418 de Jacob Morch sur Pexels