Vieillissement du parc automobile en France : l'entretien devient un enjeu de pouvoir d'achat

Tribune
Par Nicolas Proupech, Responsable du développement commercial France & Belgique chez Ovoko
Le parc automobile
français vieillit. Et vite. Entre 2015 et 2025, l'âge moyen des voitures particulières est passé de 8,4 ans à 11,5 ans, tandis que les véhicules utilitaires légers dépassent désormais les 12 ans. Cette évolution s'explique notamment par la hausse du prix
des véhicules neufs et la pression croissante sur le pouvoir d'achat
. Selon C-Ways, le prix moyen des voitures neuves
a augmenté de 24 % entre 2020 et 2024. Par conséquent, les Français conservent leur voiture
plus longtemps et circulent avec des véhicules plus anciens, parfois plus fragiles.
Dès lors, une question centrale se pose : comment permettre aux automobilistes de continuer à se déplacer, sans voir l'entretien de leur véhicule
devenir un facteur supplémentaire de tension budgétaire ?
Face à ces contraintes, les comportements évoluent. Le marché de l'occasion
progresse et l'entretien devient un enjeu clé. Réparer plutôt que remplacer s'impose progressivement comme un réflexe - par nécessité, mais aussi par pragmatisme.Vieillissement du parc automobile : comprendre les causes et les enjeux
Depuis plus de dix ans, cette tendance s'inscrit dans la durée. Les ménages arbitrent davantage leurs dépenses et repoussent le moment de changer de véhicule. Parallèlement, l'essor des technologies récentes - motorisations électriques et hybrides, plus coûteuses à l'achat - ainsi que les perturbations industrielles liées à la crise sanitaire de 2020 et aux tensions géopolitiques ont ralenti le renouvellement du parc.
En janvier 2025, la France comptait 39,7 millions de voitures
particulières en circulation. Dans ce paysage, l'entretien des véhicules devient un levier à la croisée des enjeux économiques, sécuritaires et environnementaux. D'ailleurs, il y a trente ans déjà, les politiques publiques s'interrogeaient sur le renouvellement du parc : en 1995, une prime à la casse
visait des véhicules de plus de huit ans. Aujourd'hui, les repères ont changé : une voiture de 11 ans n'est plus forcément “en fin de vie” - à condition d'être bien entretenue.La réalité budgétaire des automobilistes
Les véhicules plus anciens sont mécaniquement plus exposés à l'usure. Bruits inhabituels, vibrations ou pertes de performance sont autant de signaux souvent sous-estimés. Pourtant, ces alertes peuvent annoncer des pannes coûteuses : alternateur (environ 350 €), cardan (jusqu'à 1 500
€), compresseur de climatisation (environ 1 000 €), pompe de direction (jusqu'à 2 500 €) ou bras de suspension (environ 800 €). Pour de nombreux automobilistes, la question n'est plus de remplacer leur véhicule, mais d'éviter la panne de trop.
Alors que les Français gardent leur voiture plus longtemps, anticiper ces réparations devient essentiel pour maîtriser les coûts et garantir sécurité et fiabilité.Prévenir plutôt que guérir : les bonnes pratiques
Quelques gestes simples permettent de limiter les risques : vérification régulière de la pression des pneus, des niveaux de liquides ou encore du système de freinage. Mais au-delà des bonnes pratiques, l'accès à une réparation abordable devient un sujet majeur.
Sur ce point, les pièces automobiles
de réemploi peuvent jouer un rôle décisif. Elles permettent de réduire significativement la facture, tout en donnant une seconde vie à des composants encore parfaitement fonctionnels. Selon une étude Ovoko, certaines pièces de réemploi peuvent coûter jusqu'à 76,6% moins cher que leur équivalent neuf d'origine. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, c'est un levier concret pour rendre l'entretien soutenable - et éviter que des véhicules réparables ne soient écartés faute de budget.Entretenir, c'est aussi prolonger
On ne regarde plus une voiture comme avant. En Europe, nous ne considérons plus systématiquement un véhicule de 11 ans comme “vieux” ou bon pour la casse. Nous le voyons davantage comme un bien durable : une machine qui peut continuer à rouler longtemps, si elle reçoit le bon entretien au bon moment.
Prolonger la durée de vie d'un véhicule, c'est aussi éviter une partie des coûts - énergétiques, matériels et financiers - liés à la fabrication d'un véhicule neuf. Autrement dit, la voiture la plus économique, et souvent la plus sobre, est celle que l'on conserve. Dans ce cadre, bien entretenir son véhicule n'est pas seulement une question de longévité : c'est l'une des formes de “recyclage” les plus accessibles.
C'est là que le marché de l'occasion s'impose comme une réponse directe aux contraintes actuelles. Il continue de gagner en dynamisme, porté par des arbitrages budgétaires de plus en plus assumés. Selon NGC Data, les motorisations électrifiées y prennent une place croissante : en mars 2026, elles représentent 18,2 % des ventes, en hausse de 25,2 % sur un an. Les véhicules 100 % électriques enregistrent même une progression de 43,2 %, avec plus de 20 140 immatriculations sur le seul mois.
Entretenir son véhicule ne relève plus uniquement d'une contrainte technique. C'est devenu un choix économique à part entière. Prolonger la durée de vie d'une voiture, éviter des réparations lourdes, limiter les risques : autant d'enjeux qui replacent l'entretien au cœur des décisions.
Dans ce nouveau cycle automobile, les Français ne remplacent plus systématiquement. Ils arbitrent, anticipent… et adaptent leurs usages à une réalité économique durable.
Tribune Par Nicolas Proupech, Responsable du développement commercial France & Belgique chez Ovoko
Photo homme-en-veste-noire-et-pantalon-cargo-debout-a-cote-de-voiture-rouge-3807297 de Andrea Piacquadio sur Pexels
Tribune Par Nicolas Proupech, Responsable du développement commercial France & Belgique chez Ovoko, écrit le 26/07/2026