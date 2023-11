La parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques effective d'ici à 2028

Lepâtit deLades véhicules électriques permet aux constructeurs automobiles de « combler » cette différence de prix de vente endans le cadre de la location avec option d'achat des véhicules électriques sans diminuer le montant de l'option d'achat.Maisaux yeux des automobilistes qui ont pour habitude d'acheter leurs véhicules plutôt que de les louer, la location avec option d'achat revenant au final nettement plus chère que l'achat pour les conducteurs conservant le même véhicule sur une durée longue.Ainsi, sur une citadine électrique vendue 36 000 euros, la batterie à elle seule représente près de 12 000 euros, soit un tiers du prix de vente de la voiture électrique Cette différence de prix constitue unepour de nombreux acheteurs de véhicules.Et elle va rester en place encore plusieurs années.En effet,de véhicules électriques peut permettre d'atteindre la parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques.C'est ainsi queannonce uneà moins deà l'horizon 2025, le prix étant en partie du à la faible capacité de la batterie offrant une, ce qui limite le champs d'action de la citadine électrique Citroën aux trajets du quotidien.Unedotée d'une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) depermettant une(cycle WLTP) et supportant une recharge rapide en courant continu (DC) de 100 kW est annoncée à partir demi-2024.Dans les deux cas, on est sur des prestations réduites en matière d'autonomie et encore loin de la parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques.Dans la présentation de l'entité dédiée aux véhicules électriques « Ampere », Renault annonce avoir l'objectif d'atteindre, soit sur la prochaine Mégane électrique (la première génération de la Mégane E-Tech a été lancée mi-2022 au prix d'entrée de gamme de 38 000 euros) et sur le prochain Scénic électrique (la première génération du Scenic E-Tech arrivera sur le marché au début de l'année 2024 avec un prix d'entrée de gamme d'environ 40 000 euros).Renault indique, que la parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques sur la deuxième génération des véhicules électriques du segment C, sera obtenue grâce à uned'ici à 2027/2028.Selon Renault, cette réduction des coûts de 40 % serait obtenue avant la concurrence, cette affirmation non documentée n'engageant que Renault.Renault considère qu'au-delà des plateformes, Ampere dispose d'une feuille de route claire pour réduire ses coûts reposant sur une approche holistique de l'écosystème du véhicule électrique.D'ici à 2027/2028, les coûts variables entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C de Renault seraient réduits de 40 % de manière continue grâce à 3 leviers principaux :(batterie et moteur électrique) :- 50 % de réduction des coûts de la batterie par véhicule pour la même autonomie- 25 % de réduction des coûts des moteurs électriques par véhicule(plateforme et upper body) :- 25 % de réduction des coûts sur les plateformes par véhicule- 15 % de réduction des coûts d 'upper body par véhiculepermettant une réduction des coûts de production et de logistique de 50 %Sur le segment B, Renault lancera laen 2024 (le prix d'entrée de gamme de la Renault 5 serait d'environavec plus de) et laen 2025 (il s'agira d'un véhicule modulable et habitable bénéficiant des meilleurs ingrédients que la Renault 5, comme la plateforme AmpR Small).Une Renault Clio à moteur thermique démarre aujourd'hui à 20 000 euros.Grâce au plan continu de réduction des coûts de Renault, une trajectoire de réduction des coûts analogue au segment C est attendue sur le segment B sur la prochaine génération de véhicules électriques du segment B.Sur le, Renault lancera la, avec un pet une consommation de 10 kWh/100 km, vers 2026.Les véhicules électriques des segments A, B et C de Renault seront fabriqués en France (Renault 4 électrique, Renault 5 électrique, Renault Mégane électrique, Renault Scénic électrique) et en Slovénie (Renault Twingo électrique).