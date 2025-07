Les évolutions technologiques rapides ont un impact négatif sur la valeur résiduelle des véhicules électriques

Alors que le marché automobile électrique français n'a jamais été aussi sous pression, que les constructeurs automobiles , les loueurs automobiles et les distributeurs automobiles subissent des pertes importantes sur les retours des locations longue durée des véhicules électriques , et que le rythme de développement de la demande est très lent, il est opportun de se poser la question des perspectives à court et moyen terme des valeurs résiduelles des véhicules électriques.C'est ce que fait Indicata dans son étude de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.On a pu constater dans la passé, qu'à l'inverse de ce qui se passe pour les véhicules thermiques,L'impact est négatif car les progrès technologiques sontet: l'autonomie et la vitesse de la recharge.Ces évolutions de rupture rendent de faitDans la majorité des cas les progrès technologiques intervenus ces dernières années et qui interviendront dans les années à venir concernent un aspect essentiel du véhicule qui est l'autonomie intrinsèque du véhicule électrique et la vitesse de la recharge de la batterie haute tension.Les ruptures technologiques qui touchent à l'autonomie impactent directement la valeur résiduelle des véhicules électriques.Dès lors qu'une nouvelle génération de véhicules électriques présente une autonomie supérieure, les véhicules électriques de la génération précédente présents sur le marché de l'occasion, présentant une autonomie inférieure, intéressent moins les acheteurs potentiels du fait des caractéristiques de leurs batteries haute tension, et cela même si les acheteurs potentiels n'ont pas les ressources financières d'acquérir un véhicule électrique neuf doté d'une batterie haute tension d'une capacité supérieure ayant une meilleure autonomie.Cette situation s'explique aussi par le fait que les véhicules électriques sont chers et sont perçus comme étant trop chers par rapport à l'usage qu'ils apportent et au regard des contraintes d'autonomie et de temps de recharge, notamment sur les longs trajets.La progression importante de la technologie et des modèles électriques ces dernières années, quasiment d'une année sur l'autre, a impacter négativement les valeurs résiduelles de façon importante.Prenons l'exemple la Renault Zoé , best-seller européen, qui a connu entre 2015 et 2024 des évolutions technologiques significatives ayant permis d'augmenter de façon importante l'autonomie du véhicule électrique Renault En 2015, avec une batterie de 43 kWh, la Renault Zoé affichait une autonomie sur la base du cycle NEDC de 240 km (soit 204 km sur la base du cycle WLTP).En 2016, avec une nouvelle batterie de 41 kWh, la Renault Zoé a vu son autonomie "bondir" à 380 km sur la base du cycle NEDC (soit 325 km sur la base du cycle WLTP).En 2019, la nouvelle génération de la Renault Zoé embarquait une batterie de 52 kWh offrant une autonomie de 395 km sur la base du cycle WLTP. La Renault Zoé bénéficiait dans le même temps d'un temps de chargement plus court.En l' espace de 4 ans, la Renault Zoé a vu son autonomie progresser de 191 km sur la base du cycle WLTP.Parallèlement, au fur et à mesure des améliorations technologiques concernant l'autonomie, le prix de la Renault Zoé neuve n'évoluait que très peu. La nouvelle génération de la Renault Zoé en 2019 était pratiquement vendue au même prix que la génération précédente, malgré une augmentation de l'autonomie de 70 km sur la base du cycle WLTP.De fait, l'acheteur potentiel d'une Renault Zoé d'occasion avisé avait forcément conscience que la Renault Zoé ancienne génération, en plus d'un cycle de vie plus avancé, était obsolète en termes de technologie de batterie haute tension et subissait en plus un double impact sur la valeur résiduelle du fait d'un prix catalogue neuf quasiment équivalent malgré l'amélioration technologique.Dans ce contexte, l'acheteur potentiel d'une Renault Zoé d'occasion avisé ne pouvait que négocier à la baisse une Renault Zoé disponible en occasion.: étude Indicata de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.