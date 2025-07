Le marché des véhicules électriques d'occasion souffre d'un déséquilibre entre une offre surabondante et une demande limitée

Alors que lefrançais n'a jamais été aussi sous pression, que les constructeurs automobiles , les loueurs automobiles et les distributeurs automobiles subissent des, et que le, il est opportun de se poser la question des perspectives à court et moyen terme desC'est ce que fait Indicata dans son étude de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.L'observation du marché des véhicules électriques d' occasion montre uneLesde véhicules électriques d'occasion sont en hausse constante depuis le mois de novembre 2024 alors que les ventes de véhicules électriques d'occasion augmentent à un rythme beaucoup plus lent.Cela signifie que l'offre de véhicules électriques d'occasion dépasse très largement la demande, ce qui explique ainsi les baisses de prix importantes des véhicules électriques d'occasion observées au cours des derniers mois.L'étude d'Indicata montre que les stocks de véhicules électriques d'occasion sont 3.2 fois supérieurs à la demande de véhicules électriques d'occasion.Lorsque l'on regarde spécifiquement les véhicules électriques d'occasion de moins de 24 mois, les stocks sont 3.6 fois supérieurs à la demande, quand pour les véhicules électriques d'occasion de 24 à 48 mois d'âge, les stocks sont « seulement » 2.9 fois supérieurs à la demande.Le, en défaveur de la demande, tire les prix des véhicules électriques d'occasion vers le bas.En conséquence de quoi, « ce déséquilibre offre-demande, en défaveur de la demande, va continuer de tirer les prix des véhicules d'occasion électriques vers le bas dans les mois à venir. D'une part, par effet de diffusion des véhicules d'occasion récents vers les véhicules d'occasion plus âgés, et d'autre part, car dans le même temps les stocks de véhicules électriques d'occasion vont continuer d'augmenter, en raison des retours sur le marché VO des ventes de véhicules électriques neufs, en hausse constante depuis 2021 » prévient Yoann Taitz, Responsable Valeurs Futures et Expert Marché chez Indicata.: étude Indicata de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.