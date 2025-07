Un véhicule électrique d'occasion de 48 mois se vend au prix d'un véhicule diesel d'occasion

Alors que le marché automobile électrique français n'a jamais été aussi sous pression, que les constructeurs automobiles , les loueurs automobiles et les distributeurs automobiles subissent des pertes importantes sur les retours des locations longue durée des véhicules électriques , et que le rythme de développement de la demande est très lent, il est opportun de se poser la question des perspectives à court et moyen terme des valeurs résiduelles des véhicules électriques.C'est ce que fait Indicata dans son étude de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.Alors queIndicata prend pour exemple le segment des SUV de marque généralistes des segments C et D (type Volkswagen ID.4, Renault Scenic E-Tech, Peugeot e-3008, Hyundai Ioniq 5 Kia EV6 ). Alors qu'à 12 mois, toutes les énergies sont peu ou prou au même niveau en termes de valeurs résiduelles (VR) en %, entre 74% et 76% de valeur résiduelle (VR), on constate une dépréciation beaucoup plus marquée pour les véhicules électriques.En valeur, on constate qu'« L'acheteur d'occasion n'est donc pas prêt à payer plus cher son véhicule électrique que son véhicule essence ou diesel, ce qui se traduit dans les faits par une dépréciation beaucoup plus forte pour le véhicule électrique que pour le véhicule thermique » explique Yoann Taitz, Responsable Valeurs Futures et Expert Marché chez Indicata.Si d'un point de vue technique, les véhicules électriques à 48 et 60 mois n'ont pas les mêmes autonomies que les véhicules électriques plus récents, la volumétrie des véhicules électriques sur le marché de l'occasion est telle, notamment en ce qui concerne les véhicules de moins de 36 mois, que de meilleures autonomies ne permettent pas de compenser les volumes, pour espérer des prix de transaction plus élevés.En raison de facteurs intrinsèques à la structure du marché du véhicule d'occasion , que sont des stocks importants et une attractivité faible des véhicules électriques d'occasion,: étude Indicata de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.