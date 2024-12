La Renault 4 E-Tech electric obtient la certification « Origine France Garantie »

Laobtient ladélivrée par le tiers de confiance Bureau Veritas.Association à but non lucratif fondée en 2010, « Origine France Garantie » réunit tous les acteurs qui souhaitent participer à une certification volontaire et transparente de l'origine française des produits et des services. Elle a pour mission de défendre et valoriser la Marque France dans tous les secteurs d'activité (à un niveau plus exigeant que "Made in France", moins rigoureux et peu contrôlé). En tant qu'organisme de certification, elle atteste de l'origine française des produits selon deux critères : 100 % fabriqué en France et au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. Ces critères sont vérifiés par un organisme indépendant qui se rend sur les sites de production.Cette certification validée par Bureau Veritas est attribuée aux produits dont l'assemblage final est effectué en France et dont au moins 50 % du prix de revient unitaire ainsi que les caractéristiques essentielles sont acquis en France.Cette certification assure aux consommateurs l'origine française des produits qu'ils achètent.Les auditeurs de Bureau Veritas ont analysé le processus de production, examiné l'origine des pièces et des composants avant d'attribuer la certification.La part de la valeur produite en France de la Renault 4 E-Tech electric atteintLa Renault 4 E-Tech electric est le second véhicule entièrement conçu sur AmpR Small, la nouvelle plateforme Ampere dédiée aux véhicules électriques du segment B, après la Renault 5 E-Tech electric.La Renault 4 E-Tech electric est exclusivement fabriquée au sein de la Manufacture de Maubeuge, l'un des trois sites du Pole Ampere ElectriCity.Le moteur électrique est conçu à Cléon.Emblématique de la nouvelle stratégie industrielle de Renault, le modèle participe à l'essor de la mobilité électrique au cœur de l'écosystème national.