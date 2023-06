La chaîne de valeur de la batterie haute tension de la voiture électrique

Les gigafactories sont au centre de laCe sont elles quiavant de les assembler avec les autres composants (séparateur, collecteurs de courant, électrolyte) afin de former une unité appelée cellule, qu'elles vont ensuite empiler pour former un module.L'à la fabrication des cellules et notamment des électrodes s'effectue en amont des gigafactories.Les métaux nécessaires (lithium, nickel, manganèse, cobalt) doivent êtrepour atteindre le grade batterie, puis traités pour obtenir les matériaux actifs d'électrode et leurs précurseurs (pCAM puis CAM ou cathode active material pour la cathode, BAM ou battery anode material pour l'anode).Des matériaux avancés nécessaires à la fabrication des différents composants sont produits, comme les polymères utilisés pour fabriquer les séparateurs.En aval des gigafactories, a lieu laqui forment la « batterie haute tension » à proprement parler.Les packs batterie consistent en l'(BMS ou battery management system, onduleur) au sein d'un boitier en métal.La batterie haute tension est ensuite intégrée aux véhicules électriques par les constructeurs automobiles A l'issue de l'usage automobile , les batteries haute tension en fin de vie (et les rebuts des gigafactories) sont collectées puis font l'objet d'un pré-traitement, avant d'être recyclées.Les(lithium, nickel, manganèse, cobalt) peuvent ensuite être réincorporés dans des batteries haute tension neuves afin d'atteindre une circularité.Avant d'être recyclées, certaines batteries haute tension peuvent être reconditionnées de sorte à prolonger leur durée de vie hors automobile. La plupart du temps, les batteries haute tension sont utilisées pour servir d'unité de stockage stationnaire pour le réseau électrique.