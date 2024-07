Le Renault Scénic E-Tech electric obtient la certification « Origine France Garantie »

Leobtient la certificationdélivrée par le tiers de confiance Bureau Veritas.Cette certification validée par Bureau Veritas est attribuée aux produits dont l'assemblage final est effectué en France et dont au moins 50 % du prix de revient unitaire ainsi que les caractéristiques essentielles sont acquis en France.Cette certification assure aux consommateurs l'origine française des produits qu'ils achètent.Les auditeurs de Bureau Veritas ont analysé le processus de production, examiné l'origine des pièces et des composants avant d'attribuer la certification.LaLe Renault Scénic E-Tech electric est exclusivement fabriqué au sein de la Manufacture Ampere ElectriCity de Douai, dans les Hauts-de-France.La voiture de l'année 2024 est conçue sur une plateforme dédiée AmpR Medium qui a nécessité la transformation de l'usine Ampere ElectriCity de Douai.Actuellement le site Ampere ElectriCity de Douai fabrique la Mégane E-Tech electric, le Scénic E-Tech electric et la R5 E-Tech electric pour la marque Renault.