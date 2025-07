Les baisses de prix catalogue des véhicules électriques ont un impact négatif sur les prix en occasion

Alors que le marché automobile électrique français n'a jamais été aussi sous pression, que les constructeurs automobiles , les loueurs automobiles et les distributeurs automobiles subissent des pertes importantes sur les retours des locations longue durée des véhicules électriques , et que le rythme de développement de la demande est très lent, il est opportun de se poser la question des perspectives à court et moyen terme des valeurs résiduelles des véhicules électriques.C'est ce que fait Indicata dans son étude de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.Depuis plusieurs mois, les constructeurs automobiles baissent les prix catalogue de certains modèles électriques, afin de les rendre plus compétitifs. Peugeot a diminué les prix des e-208, e-2008 et e-308 avec le retour d'une finition Style 2 000 euros moins chère. Ford et Volvo ont également annoncé de nouvelles baisses de prix catalogue importantes, après des baisses en 2024.En fonction du niveau de la baisse du prix catalogue, l'impact sur les valeurs résiduelles est. Selon les volumes que peuvent représenter les modèles électriques en question sur le marché, cela peut tirer de façon globale l'ensemble du marché électrique vers le bas.et desqui reviendront en véhicules d'occasion ultérieurement, dont le prix de reprise sera décorrélé de la réalité du marché.Si cela impact négativement les valeurs résiduelles d'occasion, l'impact sur les valeurs futures des véhicules neufs concernés par ces baisses de prix est plutôt positif, dans la mesure où la diminution du prix catalogue va rendre la valeur résiduelle en pourcentage plus compétitive. C'est cette valeur résiduelle en pourcentage du prix du véhicule neuf qui est utilisée dans les offres de location avec option d' achat et de location longue durée Procéder à des ajustements importants de prix catalogue de façon récurrente, à l'instar de ce qu'a fait Tesla pendant de nombreux mois, a au final des effets négatifs, y compris sur les valeurs résiduelles futures. Cela peut aussi renforcer l'incertitude chez les acquéreurs potentiels, qui, dans l'espoir d'une nouvelle baisse du prix catalogue, et donc d'une baisse du prix du véhicule d'occasion pourraient repousser leur achat, provoquant ainsi un certain attentisme sur le modèle.: étude Indicata de mai 2025 sur les perspectives à court et moyen terme pour les valeurs résiduelles des véhicules électriques.Photo technologie-etats-unis-usa-puissance-9799730 de Kindel Media sur Pexels