L'évolution du design des boucliers a un impact sur les coûts potentiels de réparation des véhicules

Led'un véhicule est un des premiers critères de choix et de reconnaissance d'un modèle et d'une marque.Depuis plusieurs années la majorité des constructeurs automobiles opèrent des évolutions stylistiques marquées et importantes.Lefait partie intégrante de la carrosserie et de la silhouette d'un véhicule.Par conséquent, un soin particulier est apporté à sonDivers éléments stylistiques et techniques sontcomme les phares antibrouillard, les prises d'air, les enjoliveurs et de plus en plus, les feux de jour et la calandre.Certains constructeurs automobiles intègrent également des(ADAS), qui ne sont pas pris en compte dans l'étude bouclier avant du Centre Technique de l' Assurance de Novembre 2023.L'évolution des boucliers entre les différentes générations de modèles montre quePour cette analyse "bouclier avant" de Novembre 2023, le Centre Technique de l'Assurance a procédé à une comparaison des tarifs constructeurs (en euros HT au 3ème trimestre 2023) de l'ensemble des pièces visibles du bouclier avant lors du changement de génération d'un modèle.L'objectif de l'étude "bouclier avant" est d'illustrer, à partir d'un échantillon de modèles significatifs de différentes marques et de plusieurs segments, l'impact des évolutions de design sur les coûts potentiels de réparation.Le nombre de pièces d'enjolivement et le déploiement de signatures lumineuses se développent lors des changements de générations.Pour ces pièces supplémentaires, l'emplacement dans des zones sensibles aux détériorations, les matériaux généralement en plastique et les technologies utilisés, comme les LED pour les feux de jour, peuvent laisser craindre un taux de réparation bas et un coût de remplacement élevé.Dans les chiffrages réalisés, le Centre Technique de l'Assurance constate que le choix d'intégrer les feux de jour dans les optiques de phare, a pour conséquence l'effet positif de réduire le montant du bouclier complet.Toutefois une comparaison des tarifs des optiques serait nécessaire pour confirmer le gain.Le bouclier complet de la Renault Clio V compte une pièce de moins que la génération précédente, néanmoins le prix de l'ensemble (bouclier complet 983 €) est 14% supérieur à celui de la Renault Clio IV (bouclier complet 860 €), en raison de prix de pièces plus élevés, principalement sur les feux antibrouillard (plus 77%).Le revêtement de bouclier (489 €) représente 50% du prix total.Le changement de génération engendre trois pièces supplémentaires, dont les feux de jour qui étaient précédemment intégrés dans l'optique de phare. Le revêtement de bouclier du Peugeot 2008 II (bouclier complet 1 986 €) est 45% plus cher que le Peugeot 2008 I (bouclier complet 861 €), mais ne représente plus que 22% du prix total contre 35% précédemment. Les feux antibrouillard ont augmenté de 173%.Le revêtement de bouclier (444 €) représente 23% du prix total.Avec un nombre de pièces similaire, le Renault Captur I Phase 2 (2017) est pénalisé par ses feux de jour qui pèsent pour 49% du montant total et ses feux antibrouillard, alors que ceux-ci sont désormais intégrés dans l'optique de phare pour le Renault Captur II.De ce fait, le bouclier complet du Renault Captur II (bouclier complet 1 054 €) qui compte tout de même une grille supplémentaire à 280 €, est 39% moins cher que le Renault Captur I Phase 2 de 2017 (bouclier complet 1 722 €).Le revêtement de bouclier (478 €) représente 45% du prix total.Le changement de génération n'a pas d'impact sur le nombre de pièces. L'augmentation du prix total de 16% sur l'audi A4 V (bouclier complet 1 165 €) par rapport à l'Audi A4 IV (bouclier complet 1 002 €) est principalement due à la grille de calandre dont le prix augmente de 42%.Le revêtement de bouclier (570 €) représente 49% du prix total.Le changement de génération engendre trois pièces supplémentaires, dont les feux de jour à 593 € la paire. Le revêtement de bouclier est sur la DS4 Crossback II divisé en deux parties (gauche et droite), son prix (515 €) est 26% moins cher que la DS4 Crossback I. En revanche, l'addition des pièces supplémentaires augmente de 17% le montant total de la DS4 Crossback II (bouclier complet 2 323 € pour 1 994 €) sur la DS4 Crossback I.Le revêtement de bouclier (515 €) représente 22% du prix total.Avec un nombre de pièces similaire, mais une conception très différente, le Hyundai Tucson IV (bouclier complet 5 270 €) augmente le montant total de 96% par rapport au Hyundai Tucson III (bouclier complet 2 694 €). Eléments principaux du nouveau design et de la signature lumineuse, les optiques sont désormais intégrés dans le revêtement de bouclier, ainsi que les feux de jour qui représentent à eux seuls 60% du prix total.Le revêtement de bouclier ne représente que 6% du prix total (323 €).: étude bouclier avant Centre Technique de l'Assurance de Novembre 2023