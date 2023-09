L'industrie automobile en pleine mutation

Aucun secteur n'adopte la transformation numérique avec autant d'enthousiasme que l'industrie automobile . Les constructeurs automobiles investissent massivement pour se moderniser, avec 100 milliards de dollars investis dans le monde l'année dernière. Ce chiffre devrait atteindre 238 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.À mesure que les véhicules deviennent plus connectés et plus autonomes, le transformation de l'industrie automobile s'accélère et se rapproche d'un modèle défini par logiciel, dans lequel les mises à jour automatiques des systèmes du véhicule, tels que l'infodivertissement ou l' assistance à la conduite , définissent la valeur d'une voiture , plutôt que le métal, le plastique et le cuir dont elle est constituée. Cette industrie traverse une période de mutations :Plusieurs raisons expliquent pourquoi les gens changent leur façon d'acheter et d'utiliser les voitures , et le nombre de jeunes titulaires d'un permis de conduire continue de baisser, tant en France que dans d'autres pays.L'augmentation des coûts de possession d'une voiture et du coût de la vie joue un rôle important dans le choix de ne pas acheter de voiture . Les automobilistes sont également de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui ouvre la voie au partage de véhicules et au covoiturage. De plus en plus de personnes travaillent à domicile ou de manière hybride et effectuent moins de kilomètres qu'avant la pandémie. Il devient plus judicieux de se rendre au bureau en utilisant les transports publics ou à vélo quand la distance le permet. Quelle qu'en soit la raison, les constructeurs automobiles doivent réfléchir à la manière dont ces tendances socio-économiques façonnent l'avenir.À l'avenir, il est probable que les voitures ne seront utilisées qu'en cas de besoin. Cela entraînera un changement d'attitude de la part des utilisateurs, qui s'attendront à ce que les fonctions personnalisées, telles que le réglage de la position du volant ou la station de radio préférée d'une personne, se synchronisent automatiquement sur l'ensemble des véhicules auxquels ils ont accès, indépendamment de la marque, du modèle ou de la société de covoiturage. Ces exigences en matière d'écosystèmes synchronisés pousseront les constructeurs automobiles à adopter des modèles d'exploitation davantage fondés sur l'abonnement et les applications.Le véhicule devenant une extension de la maison et du bureau, les constructeurs devront intégrer des applications commerciales et professionnelles dans les voitures. Cela existe déjà, des constructeurs offrent la possibilité d'installer des applications autonomes comme celles de visioconférence par exemple. Pour les opérateurs de véhicules, les applications conduiront à de nouveaux modèles de revenus basés sur l'abonnement.Pour que les constructeurs automobiles tirent des revenus des divers services d'abonnement proposés par les applications embarquées, ils doivent en faciliter l'utilisation à bord. Pour cela, le véhicule doit se conduire lui-même le plus souvent possible tout en assurant la sécurité de ses occupants. Cela signifie que le logiciel de conduite autonome doit être opérationnel dans la plupart, voire dans toutes les circonstances, ce qui nécessitera des millions d'heures cumulées de simulation et de validation des algorithmes de conduite autonome.Si le code de la route peut sembler "simple" à interpréter pour un conducteur humain, il est beaucoup plus compliqué d'assurer un niveau de compréhension approprié dans un logiciel de conduite autonome. Grâce aux jumeaux numériques et aux progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), les ingénieurs et les développeurs sont en mesure de tester leurs algorithmes dans des environnements simulés, sans mettre en péril la sécurité des conducteurs humains. Combinés aux infrastructures de bureau virtuel et au calcul à haute performance, les jumeaux numériques révolutionnent la conception des logiciels d'assistance à la conduite.Le cloud et l'IA sont sur le point de transformer la manière dont les constructeurs développent les voitures. Des dizaines d'outils sont mis en œuvre de la CAO à la conception thermique et électrique. Ces outils doivent tirer parti de la puissance de calcul du cloud et des possibilités d'optimisation offertes par l'IA et l'apprentissage automatique. Par exemple, dans une activité intensive telle que les simulations, les ingénieurs peuvent obtenir plus rapidement des résultats recommandés par l'IA grâce au cloud.À plus long terme, cela changera la façon dont les constructeurs automobiles travaillent, avec une réutilisation plus large des composants logiciels entre les modèles et les marques de véhicules. Cela favorisera la coopération entre les différentes parties impliquées dans la fabrication d'une voiture et réduira les délais de développement. Et la sécurité devrait s'en trouver renforcée, un domaine trop souvent négligé dans l'industrie automobile et pourtant essentiel pour protéger passagers et véhicules.Avec les nombreuses évolutions du secteur, la façon dont les voitures et les bus se déplacent en ville est également susceptible de changer. Les services de gestion de flotte seront plus importants que jamais pour prendre en charge les nouveaux véhicules autonomes , hautement fonctionnels et interconnectés, optimisant ainsi le flux de marchandises et de personnes.Les solutions de routage tiendront compte de tous les facteurs, depuis les conditions météorologiques et l'état des routes jusqu'au niveau de charge de la batterie d'un véhicule électronique. Cela permettra de trouver les meilleurs itinéraires et de s'assurer que les véhicules ont des niveaux de batterie optimaux avant d'être envoyés aux clients, afin qu'ils puissent atteindre leur destination sans délai. Pour les véhicules partagés, il deviendra encore plus essentiel de gérer la reprogrammation rapide des trajets sur la base d'un itinéraire optimisé et d'envoyer le véhicule disponible le plus proche pour atteindre les clients le plus rapidement possible.La maintenance prédictive, pilotée par des données de capteurs traitées par des modèles Matching Learning, aidera les constructeurs automobiles à anticiper l'apparition de problèmes et permettra aux véhicules de durer plus longtemps et d'être mieux entretenus. Au fil du temps, cela signifie également que les futurs véhicules seront mieux conçus, grâce aux données de maintenance et de performance récoltées sur les véhicules en circulation.Au cours de la prochaine décennie, ce changement sera encore plus rapide, avec une évolution vers des modèles d'abonnement et des modifications dans la façon dont les voitures sont conçues, ce qui marquera le début d'une nouvelle ère d'utilisation de l'automobile. Le monde cessera de considérer les voitures comme un objet de consommation et les verra plutôt comme un service à utiliser en cas de besoin. Cette évolution aura un impact positif sur l'environnement, sur la société dans son ensemble et sur les entreprises avant-gardistes du secteur automobile.Par Bertrand Boisseau, Automotive Sector Lead, Canonical