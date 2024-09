Une mobilité électrique abordable implique plusieurs cycles de propriété successifs

Laest coûteuse du fait duqui représente près du tiers du prix de vente d'un véhicule électrique (selon la taille de la batterie et la catégorie de la voiture électrique ).De surcroit,. A ce jour, la quasi-totalité des constructeurs de véhicules électriques garantissent les batteries haute tension durant une période de 8 ans avec une limite de 160 000 kilomètres.N'oublions pas que la plupart des batteries de véhicules électriques sont produites par des multinationales spécialistes de la batterie de traction.Aussi, le prix de la mobilité électrique dépend avant tout de la batterie et de son optimisation durant le cycle de vie du véhicule électrique. Formulé différemment,, jusqu'à ce que la batterie ne soit plus apte à un usage automobile La stratégie « Lifetime concept » de Volkswagen s'inscrit dans cette perspective.L'opération Volkswagen a démarré fin 2020 lors du lancement de la Volkswagen ID.3 électrique et a été étendue aux autres modèles électriques Volkswagen ID.4, ID.5, ID.7 et ID.Buzz.L'opération vise à vendre la très grande majorité des véhicules électriques en location longue durée via la captive financière Volkswagen Financial Services, avec plusieurs cycles de propriété.Le. Il concerneLe buy back obligatoire permet de revendre le véhicule électrique en occasion via le réseau Volkswagen avec un financement durant 24 à 48 mois (selon les besoins du client) et un buy back obligatoire (c'est à dire un retour obligatoire du véhicule électrique auprès de la captive financière Volkswagen Financial Services à la fin du leasing).La cascade de financement via la captive financière Volkswagen Financial ServicesC'est une importante, dans un marché du véhicule électrique d'occasion encore en phase de croissance pour plusieurs années. Le développement du marché du véhicule électrique d'occasion implique des variations importantes du prix des véhicules électriques d'occasion sur le marché.La batterie haute tension est, et les véhicules vendus sous le label Volkswagen Occasions Garanties bénéficient d'uneLes Volkswagen ID.3 d'occasion récentes sont proposées en financement leasing à partir de 189 euros par mois après un 1er loyer de 3 000 euros dans le réseau Volkswagen Occasions Garanties. Les versions ID.3 First Plus 58 kWh âgées en moyenne de 36 mois / 30 000 km sont reconditionnées à l'état neuf.L'offre à partir de 189 euros par mois (après un 1er loyer de 3 000 euros) est basée sur 24 mois de détention et 20 000 km parcourus. Le leasing véhicule d'occasion comprend l'entretien Volkswagen et le véhicule de remplacement.A l'issue des 24 mois du contrat de financement leasing, le véhicule est obligatoirement repris par la captive de financement Volkswagen Financial Services.Pour Dorothée Bonassies, Directrice Volkswagen France, explique : « L'objectif est de convaincre les clients VO de passer à l'électrique en les rassurant au maximum via un engagement court (24 mois) et une prise de risque assurée par le groupe via la captive Volkswagen Financial Services. Le tout avec des loyers très attractifs et inédits. »Lahouari Bennaoum, Directeur Mobility Solutions Volkswagen Group, en est convaincu : « Grâce à cette offre très attractive à 189 euros par mois entretien compris, nous rendons la mobilité électrique vraiment abordable. De quoi conquérir de nouveaux clients, y compris sur le marché de la deuxième voiture des ménages qui présente un large potentiel pour le véhicule d'occasion électrique »