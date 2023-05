Le leasing social des voitures électriques nécessiterait une filière dédiée aux petits véhicules électriques en France

Comment concrétiser l'ambition présidentielle duLa promesse politique des véhicules électriques était claire.Le gouvernement a confirmé son intention de lancer le leasing social de voitures électriques en 2024, mais en laissant la porte ouverte à des aménagements importants par rapport au projet d'origine.Le 26 avril dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé la mise en place du leasing social mais a parlé de « véhicules propres » (et non pas de véhicules « zéro-émission »), ce qui peut laisser penser que des véhicules essence émettant du CO2 pourraient être inclus dans le périmètre.L'ONG Transport & Environment et l'Iddri dévoilent un plan d'action pour un leasing social avec des voitures électriques, fabriquées en France et en Europe.Sa mise en œuvre permettrait, selon Transport & Environment et l'Iddri, à 900 000 ménages modestes de réduire leur budget voiture Ce plan nécessiterait, Transport & Environment et l'Iddri, un engagement de l'Etat et de la filière automobile français.L'analyse de Transport & Environment et de l'Iddri s'articule autour de huit propositions d'action.« Le gouvernement est sur la bonne voie, il doit aller jusqu'au bout de sa promesse de départ, explique Marie Chéron, responsable des politiques véhicules à T&E (Transport & Environment) France. Notre analyse démontre qu'un leasing social ambitieux, avec des véhicules 100% électriques, est possible dès 2024. Il permettra de soutenir une production industrielle supplémentaire en France et en Europe, et de décarboner l'automobile. Le tout, sans obliger l'État à dépenser davantage qu'aujourd'hui ».Le succès du leasing social de voitures électriques passe, selon Transport & Environment et l'Iddri, par un accès large au dispositif.L'analyse de Transport & Environment et de l'Iddri montre qu'entre 2024 et 2030, environ 900 000 ménages modestes pourraient bénéficier du leasing social, avec un loyer compris entre 70 euros et 200 euros par mois, selon la taille du véhicule (de la micro-car aux berlines compactes ).L'étude propose de cibler les ménages des déciles 1 à 4, dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 500 euros, et qui possèdent un véhicule Crit'Air 2 ou plus.Le leasing social de véhicules électriques (dont des petits modèles du segments A et des micro-cars actuellement non produits en France)nécessite le développement et la production des véhicules électriques par les constructeurs automobiles français et européens.Transport & Environment et l'Iddri considèrent que « Pour cette industrie, le leasing social est une opportunité, celle d'un marché additionnel, avec des commandes garanties et un risque financier minime. »,C'est ainsi quePour mémoire,, alors que. Dans les faits,. Et cela depuis plusieurs décennies.« Un engagement de l'Etat sur la progressivité et la pérennité du financement du dispositif sur plusieurs années, sont les signaux forts qui doivent convaincre les constructeurs de s'engager dans le projet. Ainsi, ces derniers ne pourront plus percevoir le leasing social comme un détournement de leurs capacités de production vers des véhicules à bas coûts et à faibles marges. Il s'agira au contraire d'un marché additionnel, sécurisé. Pour la filière automobile française, c'est l'occasion de pouvoir fabriquer des véhicules abordables de segment A et B, aujourd'hui délaissés ou produits hors d'Europe » assure Jean-Philippe Hermine, coordinateur de l'initiative Mobilité en Transition de l'Iddri.Afin de pouvoir proposer des loyers abordables, les véhicules produits dans le cadre du leasing social de véhicules électriques seraient, pour Transport & Environment et l'Iddri, concentrés sur quelques modèles et posséderaient les équipements essentiels.En prenant en compte la réduction des coûts de publicité et de distribution pour les constructeurs automobiles, ainsi qu'un niveau d'équipement de base et des performance basses, Transport & Environment et l'Iddri estiment que le prix de revient des voitures pourrait être abaissé de 20 à 30% par rapport à celui du marché actuel.Ces économies permettraient, pour Transport & Environment et l'Iddri, de pPour Transport & Environment et l'Iddri, ces mensualités devraientpour assurer aux ménages bénéficiaires qu'ils n'auront pas de dépenses imprévues avec leur véhicule.Pour Transport & Environment et l'Iddri,, pour être ensuite loués.Pour financer le dispositif de leasing social des véhicules électriques, Transport & Environment et l'Iddri propose unequi bénéficie aux conducteurs les plus aisés.Une étude de 2022 de France Stratégie notait que « même avec les aides, le passage à l'électrique demeure peu accessible pour de nombreux ménages. Par exemple, pour un véhicule électrique de segment B, le surcoût à l'achat reste d'environ 8 000 euros par rapport à un véhicule thermique du même segment ».Selon Transport & Environment et l'Iddri, « Basculer progressivement vers une aide plus ciblée permettra aux ménages modestes d'accéder à la voiture électrique alors qu'ils en sont éloignés aujourd'hui. »« Le leasing social est un outil utile qui, orchestré avec d'autres, permet de répondre à l'impératif de justice sociale nécessaire à la transition des mobilités. Dans le cadre de la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE), il permet de cibler les personnes aux revenus modestes, souvent les plus dépendantes à la voiture individuelle » relève Sylvain Delavergne du mouvement Clean Cities Campaign (CCC).En rythme de croisière, selon l'analyse de Transport & Environment et de l'Iddri, le leasing social représenterait environ 800 millions d'euros par an d'aides directes versées par l'État. Ce dernier, selon les ressources des ménages (comme dans le cadre du bonus actuel).Pour Transport & Environment et l'Iddri, « La possibilité pour les collectivités de verser une aide complémentaire de 1000 € à 2000 € par véhicule est considérée comme un moyen de renforcer le dispositif, notamment dans le cadre des ZFE, et pour accélérer la conversion à l'électrique des ménages les plus contraints dans leurs déplacements. »Transport & Environment et l'Iddri estiment que « le dispositif d'aides aux ménages pourra être soutenu financièrement par des fonds européens, notamment via le fonds social pour le climat » contribuer à une « réindustrialisation verte » à l'échelle européenne avec des petits modèles de véhicules électriques.Cette étude semble ignorer queCette étude ne se préoccupe pas non plus de la question. Un petit véhicule électrique offrant des performances basses est undoté d'unepermettant une. 