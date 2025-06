La fraude au compteur kilométrique coûterait plus de 1,15 milliard d'euros par an aux consommateurs français

Bien que lacible souvent les conducteurs à la recherche d'une bonne affaire, ses conséquences vont bien au-delà, affectant l'ensemble desqui perdent collectivement des milliards d'euros chaque année.La société de données automobiles carVertical a mené une étude révélant que les consommateurs européens perdent environ 5,3 milliards d'euros chaque année à cause de la fraude au kilométrage des véhicules. Et puisque de nombreux cas ne sont jamais détectés par les autorités, le préjudice réel pourrait être bien plus important.En France, cette pratique représente une perte d'environLes acheteurs de voitures d' occasion (soit près de la moitié de sa véritable valeur). Une voiture d'occasion affichée à 10 000 euros avec un kilométrage falsifié peut en réalité ne valoir que 5 500 euros. L'acheteur du véhicule d'occasion paie environ 4 500 euros de trop. Plus le véhicule est cher, plus les pertes potentielles sont élevées. Les acheteurs de voitures de luxe peuvent surpayer des véhicules d'occasion plusieurs dizaines de milliers d'euros sans le savoir.« Il n'est pas surprenant que les acheteurs préfèrent les voitures avec peu de kilomètres. Malheureusement, cela en fait des cibles privilégiées pour les fraudeurs. En diminuant artificiellement le kilométrage, on donne l'illusion d'un véhicule en meilleur état qu'il ne l'est réellement. Et cela touche aussi bien les voitures économiques que les modèles haut de gamme », ajoute Matas Buzelis, expert automobile chez carVertical.L'étude révèle également que les conséquences financières de la fraude au compteur sont plus graves pour les acheteurs de voitures d'occasion en Europe de l'Ouest que dans les pays de l'Est. Les pertes les plus importantes sont enregistrées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, alors qu'elles sont moindres en Ukraine, en Serbie et en Roumanie.: carVerticalPour déterminer l'impact économique de la fraude au compteur kilométriques sur les acheteurs de voitures d'occasion français, carVertical a adopté une approche méthodique. L'entreprise a d'abord collecté les données relatives au nombre total de transactions de véhicules d'occasion en France en 2024, issues des registres locaux, ainsi que le prix d' achat moyen par véhicule d'occasion. À partir des rapports générés par sa base de données tout au long de l'année 2024, carVertical a identifié le pourcentage de véhicules présentant une altération du kilométrage. Ce taux de fraude a ensuite été appliqué au volume total des transactions pour estimer le nombre de véhicules d'occasion concernés. L'analyse de la base de données a permis de déterminer l'impact financier moyen de cette fraude sur la valeur des véhicules d'occasion (en particulier, le montant moyen payé en excès par les acheteurs pour des véhicules dont le kilométrage avait été falsifié, par rapport à leur valeur réelle sur le marché). Enfin, le nombre estimé de transactions frauduleuses a été multiplié par le montant moyen de la surfacturation par véhicule d'occasion afin de calculer le préjudice financier total subis par les acheteurs français de voitures d'occasion.Photo lecture-de-l-indicateur-de-vitesse-a-zero-104836 de Pixabay sur Pexels