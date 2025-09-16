Le break familial Byd Seal 6 DM-i Touring Super Hybride associe la conduite électrique à la flexibilité d'un moteur essence

La Byd Seal 6
DM-i, en carrosserie berline
et break
, est le deuxième modèle Super Hybride
lancé par Byd en Europe.
Le break familial hybride rechargeable chinois
reprend la motorisation Super Hybride avec DM éprouvée du SUV
Seal U DM-i , écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. La technologie Super Hybride avec DM de Byd permet de profiter d'une conduite électrique sans se soucier de l'autonomie, en ayant la capacité de parcourir 1 350 km avec une batterie et un réservoir pleins.
La Seal 6 DM-i Touring
bénéfice d'une silhouette profilée pour une meilleure efficacité énergétique.
Les premières livraisons sont attendues avant la fin de l'année 2025.DIMENSIONS
Le break familial Byd Seal 6 DM-i Touring affiche des dimensions de 4 840 mm de long, 1 875 mm de large et 1 505 mm de haut. La berline du segment D bénéficie d'un empattement de 2 790 mm.DESIGN EXTERIEUR
Inspirée par l'univers marin, la face avant associe des formes fluides à des lignes plus marquées au niveau du bouclier inférieur. L'allure est à la fois dynamique et efficiente.
La calandre avant, inspirée du mouvement des vagues, arbore un design épuré et minimaliste intégrant un système d'admission d'air actif qui optimise l'aérodynamisme. La prise d'air inférieure, en trapèze inversé, est soulignée par des touches chromé et des éléments peints couleur carrosserie. Le regard de la Seal 6 DM-i est complété par des optiques inspirées du cristal. La Seal 6 DM-I Touring est équipée de phares à technologie full LED, avec une signature lumineuse évoquant le scintillement des vagues.
Le profil latéral combine la double ligne de caisse à une ligne de toit arrière subtilement plongeante, agrémentée d'un montant D en finition contrastée créant un effet de toit flottant.
L'ensemble allie des élément pratiques, comme les barres de toit en aluminium de série, et une silhouette dynamique.
Les jantes alliage de 18 pouces au design « flying axe » évoquent la vitesse et la précision, suggérant les performances
et l'efficience du véhicule.
À l'arrière, les feux LED arborent une finition teinté et des séquences lumineuses en matrice superposée, conçues pour créer un effet de mouvement fluide à chaque allumage.
Le coefficient de traînée aérodynamique de la Seal 6 DM-i Touring est de 0,280.DESIGN INTERIEUR
L'intérieur affiche un design soigné et des matériaux de qualité.
La planche de bord prolonge le thème océanique du design extérieur, avec des lignes fluides et enveloppantes qui se prolongent jusqu'aux panneaux de portes.
Au centre du tableau de bord trône un écran tactile haute résolution (12,8 ou 15,6 pouces selon la finition). La connectivité est pensée pour tous les passagers, avec deux ports USB Type C à l'avant (18W et 60W) et deux autres à l'arrière (18W chacun). Un chargeur à induction de 50W pour smartphone est disponible sur la majorité des versions.
Les sièges avant sont dotés de réglages électriques, de la mémorisation de position, ainsi que des fonctions de ventilation et de chauffage.
Tous les sièges sont habillés d'une matière texturée. Chaque siège est équipé d'un appuie-tête réglable.
Les finitions Comfort Lite et Comfort sont équipées d'un toit panoramique qui inonde l'habitacle de lumière naturelle, tout en offrant une ouverture vers l'extérieur.HABITACLE
L'intérieur de la Seal 6 DM-i Touring accueille cinq adultes, avec un espace
aux jambes et une garde au toit généreux à l'arrière. MODULARITÉ
Le volume de coffre atteint 500
litres derrière les sièges arrière (jusqu'à la tablette), 675 litres en intégrant le volume au-dessus de la tablette, et jusqu'à 1 535 litres une fois les sièges arrière rabattus avec une configuration 40:60.
L'accès au coffre est facilité par un hayon électrique, actionnable à distance via la télécommande.TECHNOLOGIE SUPER HYBRIDE AVEC DM
La Seal 6 DM-i Touring repose sur la technologie Super Hybride avec DM (Dual Mode) de Byd, qui combine les avantages de la conduite électrique avec la flexibilité du système hybride
essence-électrique. La motorisation intègre deux moteurs électriques haute vitesse avec contrôleur intégré, une Blade Battery et un moteur thermique Xiaoyun, affichant un rendement thermique record de 43 %.
La technologie Super Hybrid avec DM permet deux modes de fonctionnement distincts. Un mode électrique EV, où le véhicule est propulsé uniquement par le moteur électrique, pour une conduite électrique. Et un mode hybride HEV, utilisé dans la majorité des situations, où le moteur thermique alimente le moteur électrique et la batterie via un onduleur, tout en maintenant une conduite proche de celle d'un véhicule électrique
. Lorsque les besoins en puissance augmentent, le système passe automatiquement d'un fonctionnement en série à un mode parallèle, combinant alors la puissance du moteur essence 1.5L et celle du moteur électrique.
Le groupe motopropulseur fonctionne la majeure partie du temps comme un véhicule électrique, avec une autonomie jusqu'à 105 km en mode électrique (selon la version, avec la plus grande des deux Blade Batteries disponibles). Grâce à l'intelligence embarquée du système (le « i » de l'appellation DM-i), l'efficience énergétique permet une consommation
mixte pondérée pouvant descendre à 1,5 litres aux 100 km, et une autonomie combinée atteignant jusqu'à 1 505 km (avec la batterie et le réservoir pleins).
La technologie Super Hybride avec DM offre également des performances sur route confortables : toutes les versions de la Seal 6 DM-i Touring accélèrent de 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes, avec une vitesse maximale de 180 km/h.
La technologie Super Hybride avec DM utilise la Blade Battery afin de permettre l'utilisation de la fonctionnalité Vehicle to Load (V2L) pour alimenter des équipements
externes jusqu'à 3,3 kW (qu'il s'agisse d'un barbecue, d'un compresseur, d'une machine à café ou de guirlandes lumineuses).
Deux configurations Super Hybride sont proposées sur la Seal 6 DM-i Touring.
Dans sa finition Boost, la Seal 6 DM-i Touring dispose d'une batterie Blade de 10,08 kWh, une puissance combinée de 135 kW, et autonomie WLTP combinée maximale de 1 350 km (Seal 6 DM-i Touring).
Les finitions Comfort Lite et Comfort de la Seal 6 DM-i Touring bénéficient d'une puissance maximale de 156 kW et d'une batterie Blade de 19 kWh. Elles offrent une autonomie électrique accrue atteignant 100 km. L'autonomie WLTP combinée s'élève à 1 455 km.TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ
La Byd Seal 6 DM-i Touring embarque une dotation complète en matière de sécurité et d'aides à la conduite
.
Toutes les finitions sont équipées de sept airbags : conducteur, passager avant, central avant, latéraux avant, et rideaux latéraux. À cela s'ajoutent des ceintures de sécurité avant à double prétensionneur avec réglage en hauteur, des fixations Isofix et i-Size sur les sièges latéraux arrière et sur le siège passager avant, un système de détection de présence d'enfant, ainsi qu'un verrouillage automatique sensible à la vitesse.TECHNOLOGIES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
La liste des systèmes d'assistance à la conduite
inclut des radars
de stationnement avant et arrière, une caméra de recul et vue panoramique 360°, un régulateur de vitesse adaptatif et un régulateur de vitesse intelligent, la détection des angles morts, un système de détection de la fatigue du conducteur, l'alerte et freinage en cas de trafic transversal arrière, l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant et arrière, et l'avertissement d'ouverture de porte.ÉQUIPÉE POUR LE QUOTIDIEN
La dotation d'équipements de série est riche.
La gamme débute avec la finition Boost, qui comprend une peinture métallisée, des projecteurs, feux arrière et feux de jour à LED, des jantes alliage de 17 pouces, des essuie-glaces automatiques, des sièges avant réglables électriquement, des rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, un combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces, un écran tactile multimédia de 12,8 pouces, quatre ports USB, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, ainsi que la fonction Vehicle-to-Load.
La Seal 6 DM-i Touring bénéficie de barres de toit en aluminium, d'un hayon motorisé et d'un essuie-glace arrière.
En plus de sa batterie de plus grande capacité, qui permet une autonomie électrique accrue, et d'un chargeur embarqué CA plus rapide, la finition haut de gamme Comfort se distingue par un écran tactile central de 15,6 pouces. Elle intègre un volant chauffant, des projecteurs d'accueil sous les rétroviseurs, des jantes alliage de 18 pouces, des vitres arrière surteintées, un éclairage d'ambiance réactif au rythme musical, un rétroviseur intérieur électrochromatique, un chargeur à induction pour smartphone, ainsi qu'un système audio à huit haut-parleurs.
La gamme comprend également une finition intermédiaire Comfort Lite, qui reprend l'équipement de la Comfort, à la différence près qu'elle conserve l'écran tactile central de 12,8 pouces.GARANTIE
La Byd Seal 6 DM-i Touring est disponible avec une couverture de huit ans pour la batterie et la chaîne de traction.PRIX
La Seal 6 DM-i Touring en finition Boost est disponible à partir de 39 990 euros, en finition Comfort Lite à partir de 43 180 euros et à partir de 44 180 euros en finition Comfort.