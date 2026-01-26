Le SUV électrique de taille intermédiaire Subaru Solterra mis à jour en approche

Introduit sur le marché en 2023, le SUV
électrique de taille intermédiaire Subaru Solterra
bénéficie d'améliorations.
Le premier SUV électrique de la marque Subaru allie sécurité de référence, technologies avancées et transmission intégrale fidèle à l»ADN Subaru.
Le modèle 2026 marque une évolution par rapport à la génération précédente, avec un design retravaillé, des performances
optimisées et des technologies embarquées plus abouties.
La version retravaillée du Subaru Solterra arrivera en concession au mois de février.Style extérieur
Le carénage avant du Solterra restylé présente une nouvelle signature lumineuse Subaru électrique
"EV" avec un logo éclairé de six étoiles, des blocs optiques redessinés et un pare-chocs avant retravaillé.
À l'arrière, une garniture de hayon et un déflecteur apportent une présence lumineuse distinctive le soir venu, en plus d'améliorer les performances aérodynamiques.
Selon la couleur extérieure, le Solterra peut se doter de nouvelles moulures de passage de roue harmonisées à la carrosserie pour un look plus urbain.Style intérieur
À l'intérieur, l'habitacle du Solterra est rehaussé d'un écran tactile central.
Les accents métallisés le long du tableau de bord soulignent les thèmes horizontaux.Plateforme électrique
Le système de traction intégrale intègre des moteurs électriques indépendants à l'avant et à l'arrière. Les moteurs électriques avant et arrière sont gérés par un module de commande, qui autorise une distribution de puissance et un contrôle de motricité plus flexibles dans les conditions humides et sèches.
Les moteurs électriques à l'avant et à l'arrière produisent une puissance cumulée de 338 chevaux permettant d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.
Le Subaru Solterra est alimentée par une batterie haute tension lithium-ion de 73,1 kWh, qui assure une autonomie combinée WLTP de 509 km en version AWD 4Xperience. Grâce à l'ajout d'un système de préconditionnement de la batterie, lorsque le véhicule navigue vers une station de recharge ou lorsque le système est activé par le conducteur, la batterie du Solterra se maintient à une température optimale pour la recharge.
Le bloc-batterie haute capacité au lithium-ion de 73,1 kWh se recharge de 10 % à 80 % en environ 28 minutes à des vitesses allant jusqu'à 150 kW. Capacités tout terrain
Le Subaru Solterra à traction intégrale symétrique procure des capacités rehaussées en dehors des sentiers battus. La fonction X-Mode bimode avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud, contrôle de la motricité et commande d'assistance en descente offre une conduite assurée dans les conditions de faible adhérence ou hors route. Le SUV de taille intermédiaire électrique affiche une garde au sol de 210 mm.
Le module de contrôle de la traction intégrale anticipe les charges appliquées aux pneus avant et arrière et optimise la distribution de la puissance et la suspension afin de réduire le roulis et l'oscillation.Système multimédia
Le Subaru Solterra embarque un écran tactile multimédia de 14 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
. Des chargeurs de téléphone sans fil de 15 W pour le conducteur et le passager avant et des points de recharge USB-C haute puissance à l'arrière permettent de garder les appareils pleinement rechargés lors des déplacements.Technologie d'aide à la conduite EyeSight
Le Solterra comprend la technologies d'aide à la conduite EyeSight, notamment le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie et un régulateur de vitesse adaptatif.Spécifications techniques
Transmission: AWD
Puissance: 342 ch
Batterie: 73,1 kWh
Puissance recharge AC: 22 Kw
Puissance recharge DC: 150 kWPrix
Le Solterra démarre à partir de 48 990 euros (342 ch 73,1 kWh AWD 4XPerience).Les prix du Subaru Solterra :
342 ch 73,1 kWh AWD 4XPerience: 48 990 €
342 ch 73,1 kWh AWD 4XPerience Plus: 52 990 €
Garantie
Le Solterra peut bénéficier d»une garantie jusqu»à 10 ans ou 200 000 km (batterie de traction incluse), sous réserve d»effectuer l»entretien périodique dans le réseau Subaru).Equipements de série facilitant la conduite électrique
Le Solterra dispose en standard dès le premier niveau de finition d»équipements facilitant la conduite électrique:
- Recharge AC 22kW : permet de récupérer rapidement de l»autonomie lors des recharges quotidiennes ou en déplacement.
- Pompe à chaleur : optimise la consommation
d»énergie pour le chauffage et la climatisation, afin d»optimiser l»autonomie du véhicule, même par temps froid.
- Planificateur d»itinéraire : calcule automatiquement les trajets les plus efficaces en proposant des arrêts de recharge.
- Pré-conditionnement de la batterie : prépare la batterie à une température optimale afin de préserver un temps de recharge en courant continu DC autour de 28 mn (10 à 80%, pour une température extérieure jusqu»à moins 10°C).
Principaux équipements de série (liste non-exhaustive): 4XPERIENCE
• Subaru Safety Sense
• Radars
de stationnement avant et arrière
• Caméra 360°
• Régulateur de vitesse adaptatif
• Alerte d»angle mort
• Assistant de changement de voie
• Alertes collisions
• Climatisation automatique
• Pompe à chaleur
• Système multimédia : écran 14 pouces compatible Apple Carplay et Android Auto
• Planificateur d»itinéraire
• Chargeur téléphone induction (2 emplacements)
• Accès sans clé
• Sièges avant chauffants en cuir synthétique noir
• Siège conducteur réglable électriquement
• Volant multifonction à double méplat
• 3 modes de conduite (Eco / Normal / Power)4XPERIENCE PLUS
En plus d»4XPerience:
• Jantes 20 pouces
• Toit panoramique
• Système Harman Kardon
• Sellerie cuir naturelle (noir & bleu)
• Siège passager avant réglable électriquement
• Sièges avant et arrière chauffants
• Sièges avant ventilés