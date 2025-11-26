Lancée avec un bloc électrique et une petite batterie, la mini-citadine Fiat 500 3 plus 1
fait son retour avec une motorisation thermique électrifiée.
La Fiat 500
3 plus 1 allie design iconique et fonctionnalité moderne.
La Fiat 500 3 plus 1 est équipée d'un moteur Fiat FireFly 1.0 litre trois cylindres mild-hybrid associé à une boîte manuelle à 6 vitesses. Le système électrique 12V améliore l'efficacité énergétique. Il s'agit d'un groupe motopropulseur éprouvé.
Les performances
de la mini
-citadine italienne sont basses. La 500 3 plus 1 atteint une vitesse de pointe de 155 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 16,2 secondes.
Dotée d'une connectivité avancée, la Fiat 500 3 plus 1 propose le système d'infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto
sans fil. L'écran tactile de 10,25 pouces, est complété par un affichage numérique de 7 pouces.
La mini-citadine Fiat 500 3 plus 1 est dotée de plusieurs aides à la conduite
(ADAS) pour la conduite urbaine. Parmi elles, on retrouve le freinage automatique d'urgence, l'assistance au maintien de trajectoire, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.
La 500 3 plus 1 est destinée à la conduite en ville.
La production a débuté à l'usine Carrozzerie de Mirafiori, en Italie. L'usine historique de Turin devrait produire environ 100 000 unités par an.
La Fiat 500 3 plus 1 est disponible en trois finitions
: Pop, Icône et La Prima.
Les tarifs de la Fiat 500 3 plus 1 Hybrid débutent à partir de 20 900 euros
(FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Pop).Les prix de la Fiat 500 3 plus 1 :
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Pop: 20 900 €
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Icône: 22 400 €
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch la Prima: 25 400 €Les équipements de série de la Fiat 500 3 plus 1 :POP
STYLE & CONFORT
Appuie-tête arrière
Banquette arrière rabattable monobloc
Climatisation manuelle
Démarrage sans clé
Jantes acier 15 pouces
Planche de bord gris argenté
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs noirs
Volant noir
TECHNOLOGIE
4 haut-parleurs
Écran TFT 7 pouces couleur
Port USB pour recharge
Support smartphone
SÉCURITÉ
6 Airbags
Alerte de franchissement de ligne avec correction
Appel d'urgence (e-Call)
Capteurs de luminosité
Détecteur de fatigue
Feux arrière LED
Feux de jour DRL à LED
Freinage autonome d'urgence
Frein à main électrique
Limiteur de vitesse
Projecteurs antibrouillard arrière
Radar de recul
Reconnaissance des panneaux
Régulateur de vitesse
ICÔNE (en complément de POP)
STYLE & CONFORT
Climatisation automatique
Jantes alliage 16 pouces
Planche de bord couleur carrosserie
Volant soft touch noir
TECHNOLOGIE
Connectivité Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Port USB type A-C sur tunnel central
Système Uconnect avec écran central 10,25 pouces
SÉCURITÉ
Capteurs de pluieLA PRIMA
(en complément de ICÔNE)
STYLE & CONFORT
Accoudoir central
Baguettes latérales chromées
Banquette arrière rabattable 50/50
Console centrale avec compartiment rangement fermé
Contours de vitres chromés
Jantes alliage 17 pouces bicolores
Ouverture sans clé côté conducteur
Planche de bord blanc nacré
Rétroviseur intérieur photochromatique
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et degivrants
Sellerie premium soft touch
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges avant chauffants
Tapis de sol
Toit vitré panoramique
Vitres arrière surteintées
Volant soft touch bicolore
TECHNOLOGIE
6 haut-parleurs
Chargeur à induction pour smartphone
Système de navigation
SÉCURITÉ
Caméra de recul
Feux de route/croisement automatiques
Projecteurs avant full LED 'Infinity'TORINO
(en complément de ICÔNE)
STYLE & CONFORT
Badge spécifique ''Torino'' sur Pilier C
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sellerie spécifique motif pieds de poule
SECURITÉ
Projecteurs avant full LED 'Infinity'