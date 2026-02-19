Le SUV compact Jaecoo 7 SHS-P embarque la technologie hybride rechargeable de Chery

Le SUV compact Jaecoo 7
arrive en France en version Super Hybride Rechargeable (SHS-P)
.
Le design extérieur du Jaecoo 7 est une interprétation des formes épurées du langage stylistique de Jaecoo.
L'habitacle présente un design minimaliste.
Le Jaecoo 7 Super Hybride Rechargeable (SHS-P) embarque la technologie hybride
de Chery composée d'un moteur thermique 1.5T GDI DHE (Dedicated Hybrid Engine), d'une transmission hybride dédiée 1DHT (Dedicated Hybrid Transmission - 1 rapport) et d'un pack de batteries de 18,4 kWh. Il associe une puissance un couple élevés (279 ch / 205 kW et 310 Nm de couple combiné) à une consommation
maitrisée: 2,4 litres aux 100 km en cycle mixte WLTP et 6 litres aux 100 km en maintien de charge lorsque la batterie est déchargée. Le tout, sans restriction d'autonomie, aussi bien électrique (90 km en cycle mixte WLTP) que totale (jusqu'à 1 200 km combinés) grâce à un réservoir de 60 litres.
La technologie hybride privilégie le fonctionnement électrique. Le système de contrôle adapte les modes de fonctionnement (électrique, hybride série, hybride parallèle ou thermique) selon les conditions de roulage.
Le Jaecoo 7 bénéficie d'une combinaison de hardware et de software permettant des fonctionnalités avancées et une intégration complète des systèmes, tant sur les écrans HD du tableau de bord que sur l'affichage tête haute et le système de commande vocale. L'écran vertical HD de 14,8 pouces constitue le centre du système multimédia : info-divertissement, navigation, connectivité, aides à la conduite
, climatisation, éclairage ambiant et caméra HD 540° avec vision
du véhicule en transparence.
Le multimédia propose diverses applications intégrées pour la navigation, la musique et la vidéo. Il dispose également d'une application mobile permettant de contrôler à distance plusieurs fonctions du véhicule.
Le Jaecoo 7 intègre des technologies avancées en matière de conception de carrosserie, de systèmes d'aides à la conduite et de protection passive.
Les premières livraisons en France auront lieu à partir d'avril 2025. Le véhicule est déjà commercialisé sur d'autres marchés.DESIGN EXTÉRIEUR
Le Jaecoo 7 présente des formes épurées contemporaines et intemporelles. Il exprime style et robustesse, suivant la philosophie « From classic beyond classic ».
La face avant adopte une calandre évoquant une cascade. Le logo Jaecoo est apposé sur une calandre signature encadrée de projecteurs full LED à double étage, en configuration verticale et horizontale, avec des signatures lumineuses géométriques (106 LED).
Le profil latéral renforce la personnalité contemporaine, avec des passages de roue marqués, des lignes droites, et des poignées de portes affleurantes rétractables.
L'arrière reprend ces thèmes stylistiques avec des épaules larges, un spoiler sportif et un bandeau lumineux full LED (74 LED).
Le Jaecoo 7 est disponible en Blanc Khaki (de série) ou en Noir Crystal (en option). En version Exclusive il est possible d'opter en option pour une peinture bi-ton Gris Olive / Toit Noir ou Argent Moonlight / Toit Noir. DIMENSIONS EXTERIEURES
Le Jaecoo 7 est long de 4,50 m, large de 1,87 m et haut de 1,67 m.VOLUME DE COFFRE
Le coffre offre 500
litres (norme VDA 215) extensibles à 1 265 litres (VDA 214) sièges rabattus.DESIGN INTÉRIEUR
L'habitacle est minimaliste. Le tableau de bord intègre une instrumentation de 10,25 pouces et un écran central full HD (2K) vertical de 14,8 pouces.
La sellerie intérieure en tissu (version Select) ou cuir synthétique (version Exclusive) est noire.CONFORT
Le vitrage aux places avant est acoustique.
La console centrale inclut des porte-gobelets, divers boutons physiques et un accoudoir réfrigéré à double ouverture. Le sélecteur de vitesses placé près du volant libère de l'espace
pour le conducteur et permet un démarrage simplifié grâce à la fonction entrée et démarrage sans clé ni bouton de démarrage, une simple pression sur le frein mettant le véhicule en route une fois la ceinture attachée.
Les sièges avant sont à réglages électriques et chauffants de série. Le volant est également chauffant. La banquette arrière offre des rangements, aérations, accoudoir central et ports USB.
La finition Exclusive ajoute l'éclairage d'ambiance, la sellerie en cuir synthétique avec plus de réglages et une mémoire pour ceux du conducteur, l'affichage tête haute, le pare-brise chauffant, une recharge par induction rapide (50 W) et ventilée pour smartphone, le toit ouvrant panoramique de 1,1 m², le système audio Sony avec 8 haut-parleurs, la caméra 540° ou encore le hayon électrique (liste non exhaustive). CONNECTIVITÉ ET INFO DIVERTISSEMENT
L'architecture électronique repose sur un processeur Qualcomm 8155 Snapdragon, capable de traiter 8 000 milliards d'opérations par seconde. L'interface privilégie sécurité et ergonomie et démarre en moins de 2 secondes.
L'écran vertical HD de 14,8 pouces contrôle info-divertissement, navigation, aides à la conduite, climatisation, éclairage et la caméra 540° haute résolution (1 280 x 720) avec véhicule en transparence.
Le véhicule offre un contrôle multimodal : commandes au volant et assistant vocal avancé permettant d'effectuer appels, régler la température, choisir une station, ouvrir les vitres ou manipuler le toit ouvrant. L'assistant vocal s'active par « Bonjour, Jaecoo » ou une phrase personnalisée.
La connectivité comprend Apple CarPlay, Android Auto
, Bluetooth multi-connexion et ports USB/USB-C avant et arrière.
Une application mobile permet de contrôler de distance plusieurs fonctionnalités : état du véhicule, gestion de la charge, localisation, ouverture/fermeture, chauffage et climatisation à distance, etc.MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE SHS-P
Le système SHS-P (Super Hybrid System - Plug-in) associe trois technologies : moteur thermique 1.5T GDI DHE, transmission 1DHT et moteur électrique associé à une batterie dédiée pour la technologie hybride rechargeable.
• Moteur 1.5T GDI DHE
Moteur thermique 4 cylindres turbocompressé conçu pour les systèmes hybrides
: 105 kW (143 ch), 215 Nm de couple. Il se distingue par l'usage de six technologies de fonctionnement dont le cycle Miller profond, une combustion intelligente et gestion thermique avancée pour un rendement de 44,5% qui permet de limiter la consommation de carburant.
• Transmission 1DHT
Dédiée à la technologie hybride, elle permet une conduite fluide et sans à-coups de l'électrique grâce à l'utilisation d'un seul rapport associé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 150 kW (204 ch) ; 310 Nm de couple avec un rendement de 98% pour limiter la consommation d'électricité. Elle intègre un générateur de 100 kW qui permet de recharger la batterie et permet un fonctionnement qui alterne électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique ou régénération.
• Batterie hybride rechargeable 18,4 kWh
La batterie haute-densité utilise des cellules LFP avec la technologie Cell-To-Pack. Certifiée IP68, elle a été testée dans des plages de température allant de moins 35 à plus 60°C pour assurer sa durabilité. Elle est associée à un chargeur embarqué AC 6,6 kW (recharge de 25 à 100 % en 2 heures 40). La recharge rapide de série (DC 40 kW) permet de recharger de 30 à 80 % en 20 minutes. La fonction V2L permet d'alimenter des appareils externes en 3,3 kW.Caractéristiques:
Puissance combinée : 279 ch, 310 Nm
Consommation : 2,4 l/100 km WLTP, 6 l/100 km batterie en maintien de charge
Autonomie en mode tout électrique : 90 km
Autonomie totale : 1 200 km
Fonctionnement : 100 % électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur, régénération.
Deux moteurs électriques : un moteur de traction de 150 kW / 310 Nm et un générateur de 100 kW.PLATEFORME ET SECURITÉ
Le Jaecoo 7 repose sur la plateforme modulaire T1X de Chery, compatible avec des motorisations thermiques, hybrides et électriques. Cette architecture a été conçue pour offrir un équilibre optimisé entre dynamisme, habitabilité et sécurité.
Doté d'une direction assistée électrique et de modes de conduite personnalisables accessibles via l'écran central, le JAECOO 7 s'adapte aux préférences du conducteur. Les réglages ont été affinés au terme de centaines de milliers de kilomètres parcourus en Europe, et le véhicule a notamment passé avec succès le test d'évitement à 80 km/h, confirmant sa stabilité dynamique.
Développé avec l'ambition de figurer parmi les véhicules les plus sûrs de son segment, le JAECOO 7 a obtenu en 2025 une notation 5 étoiles Euro NCAP
. Sa carrosserie est composée à 80 % d'acier à haute résistance et repose sur une structure à déformation programmée intégrant des canaux multiples destinés à dissiper l'énergie en cas d'impact. Avec une rigidité torsionnelle de 25 000 Nm/° et un équipement comprenant 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux et central avant) de série, le JAECOO 7 répond aux standards de sécurité les plus exigeants.
Il peut remorquer jusqu'à 1500 kg freinés.Systèmes ADAS :
Le Jaecoo 7 propose de série une suite complète de 20 technologies d'aides à la conduite. Elles intègrent :
1. ACC – régulateur de vitesse adaptatif
2. BSD – détection des angles morts
3. DAI – alerte départ du véhicule qui précède
4. DMS – système de surveillance du conducteur
5. DOW – alerte ouverture de porte
6. ELK – maintien d'urgence dans la voie
7. FCW – alerte de collision frontale
8. ICA – assistance intelligente au régulateur de vitesse
9. IES – ajustement intelligent dans la voie
10. ISA – adaptation intelligente à la vitesse
11. LCA – aide au changement de voie
12. LDP – alerte de franchissement de ligne
13. LDW – alerte de sortie de voie
14. MCB – freinage d'urgence multi-collision
15. IHC – gestion intelligente des feux de route
16. RCTB – freinage trafic transversal arrière
17. RCW – alerte anticollision arrière
18. CSA – aide à la vitesse en courbe
19. TJA – assistant embouteillages
20. TSR – reconnaissance des panneaux de signalisation
Le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie et aide au changement de file intègre l'ajustement intelligent dans la voie qui permet de légèrement décaler le véhicule dans sa voie au moment de doubler un poids-lourds.PERFORMANCES
Le Jaecoo 7 SHS-P accélère de zéro à 100 km/h en 8,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 180 km/h.
Le véhicule fonctionne majoritairement en électrique. Le passage entre les différents modes (EV, hybride série, hybride parallèle, thermique) est imperceptible grâce à l'utilisation d'un seul rapport de transmission.
Trois modes de conduite (Normal, Eco, Sport) sont proposés.FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS
Le Jaecoo 7 Hybride Rechargeable SHS-P est proposé en deux niveaux de finition :
• Finition Select
La finition Select intègre 20 ADAS, 7 airbags, des aides au stationnement avant et arrière avec une caméra de recul et un frein à main électrique. Son design est valorisé par des jantes 19 pouces, des feux Full LED automatiques et des vitres arrière surteintées. À bord, le confort est assuré par des sièges avant électriques et chauffants, un volant chauffant, un accès et démarrage sans clé ni bouton, une climatisation bi-zone avec filtration N95 et un vitrage acoustique avec capteur de pluie. L'expérience digitale repose sur un combiné d'instruments 10,3 pouces, un écran central 14,8 pouces, la navigation, un assistant vocal, le DAB, le Bluetooth, Apple CarPlay / Android Auto, 6 haut-parleurs ainsi que des ports USB / USB-C.
• Finition Exclusive
La finition Exclusive reprend l'intégralité des équipements de la version Select et y ajoute une dimension plus premium et technologique. Elle se distingue par un éclairage d'ambiance personnalisable, une sellerie en cuir synthétique, un toit ouvrant panoramique et un hayon électrique mains-libres. Les sièges avant chauffants sont ventilés et ajoutent plus de réglages électriques : 10 positions pour le conducteur, avec mémoire et fonction entrée facile, et 6 positions pour le passager. Le pare-brise est chauffant et un airbag genou compléte la dotation.
L'expérience à bord est enrichie par une charge par induction ventilée de 50 W, un affichage tête haute (HUD), un système audio Sony à 8 haut-parleurs, ainsi qu'une caméra 540° avec véhicule en transparence garantissant une vision panoramique. Le rétroviseur intérieur est électrochome et les rétroviseurs extérieurs sont chauffants et rabattables électriquement.PRIX
Le Jaecoo 7 Hybride Rechargeable SHS-P Select est proposé au prix conseillé de 35 990 euros.
Dans sa livrée Exclusive, le Jaecoo 7 Hybride Rechargeable SHS-P est à de 37 990 euros.GARANTIE
Le Jaecoo 7 est garanti 7 ans ou 150 000 km au premier des deux termes échus. La garantie 7 ans s'accompagne d'une assistance routière
24h/24, 7j/7 incluse pendant deux ans, puis jusqu'à 7 ans sous condition d'entretien dans le réseau de la marque.
Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km au premier des deux termes échus, couvrant l'unité d'entraînement et la batterie en assurant au minimum 75% de sa capacité d'origine.FABRICATION
Le Jaecoo 7 est produit en Chine. Jaecoo est une filiale du groupe Chery, premier exportateur automobile
chinois depuis 23 années consécutives.DISTRIBUTION
La marque chinoise est présente sur 64 marchés dans le monde.
En France, le réseau compte au total 74 distributeurs et réparateurs agréés.