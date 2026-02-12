Le SUV électrique de taille moyenne Mazda CX-6e 190 kW 78 kWh affiche une autonomie WLTP de 484 km

Développé dans le cadre d'une collaboration internationale avec le constructeur chinois Changan dans le cadre d»un partenariat établi depuis plus de vingt ans, le SUV Mazda CX-6e
conjugue l'esprit Jinba Ittai de Mazda à une conduite électrique.
Le SUV électrique
de taille moyenne Mazda arrivera en concession en France à l'été 2026.Langage stylistique extérieur
Le Mazda CX-6e réinterprète le langage stylistique Kodo (L'âme du Mouvement) pour le faire entrer dans le futur de la mobilité électrique. Le style extérieur reste fidèle à la thématique de design 'Soulful Futuristic Modern' (modernité futuriste et expressive) de la marque.
L»avant du CX-6e se distingue par sa calandre au profil ailé, emblématique des modèles Mazda, qui s»illumine de manière séquentielle lors du verrouillage, du déverrouillage et de la recharge du véhicule.
Le bouclier avant aux lignes ciselées intègre des prises d'air de forme aérodynamique qui canalisent l»écoulement de l'air à travers la calandre et au-dessus du capot sculpté afin d»optimiser l»efficience et les performances
du véhicule électrique
. À ces écopes de bouclier s»ajoutent les rétroviseurs extérieurs numériques de type aileron (sur la finition Takumi Plus) et les conduits d'air implantés dans les montants D flottants qui permettent au Mazda CX-6e de fendre l»air en silence. Les puissantes lignes d»épaulement et les passages de roue proéminents se conjuguent avec le galbe des flancs sculptés pour capter et réfléchir la lumière et la finesse des blocs-feux arrière pour conférer au véhicule une allure qui dégage une impression de mouvement et de tension, même à l»arrêt.
Le Mazda CX-6e est disponible avec une palette de sept coloris extérieurs (Air Stream Blue, Crystal White Pearl, Jet Black, Aero Grey, Machine Grey, Soul
Red Crystal et Nightfall Violet).
À l»exception de la teinte Jet Black, tous les autres coloris sont associés à un toit flottant en finition noire, gratifiant ainsi le véhicule d»une livrée bicolore. Design intérieur
L'intérieur est aménagé dans le plus pur esprit japonais. Il offre nombre de points de contact tactiles, parmi lesquels des inserts en finition argentée semi-mate, des surfaces en cuir vegan Maztex et un couvercle de console centrale en finition brillante.
Le sentiment d»espace intérieur est accentué par le bandeau éclairé de forme ailée qui court sur toute la largeur de la planche de bord et sur toute la longueur du toit panoramique à vitrage acoustique.
L'intérieur offre trois ambiances distinctes au choix : garnissage en Maztex (alternative vegan au cuir) de couleur Beige ou noire sur la finition Takumi, et un garnissage en Maztex bicolore de couleur améthyste et blanche sur la finition Takumi Plus.Espace intérieur
L»empattement de 2 902 mm et les porte-à-faux courts offrent une capacité et une modularité de chargement de tout premier ordre, avec un volume de coffre de 468 litres qui peut être porté à 1 434 litres avec les sièges de la deuxième rangée repliés à plat, et un frunk de 80 litres sous le capot avant pour ranger les câbles de charge.
L»habitacle offre une hauteur sous pavillon, une longueur aux jambes et une largeur aux épaules généreuses à tous les occupants.
La hauteur sous pavillon atteint respectivement 1 013 mm à l»avant et 994 mm à l»arrière, tandis que la largeur aux épaules et la largeur aux hanches s»établissent respectivement à 1 481 mm et 1 408
mm aux places avant, et à 1 432 mm et 1 367 mm aux places arrière. Les dossiers des sièges avant ont été affinés pour optimiser la longueur aux jambes à l»arrière, et les passagers arrière bénéficient d»un dégagement de 150 mm sous les sièges avant pour y glisser leurs pieds. Il en résulte une longueur aux jambes de 990 mm aux places arrière et un espace aux genoux de 122 mm. Toit panoramique
Le Mazda CX-6e est équipé d»un toit panoramique. Les vitrages feuilletés athermiques offrent un taux de filtration des ultraviolets de 99,7 % qui garantit aux occupants une protection optimale contre les rayons du soleil. En offrant un taux de transmission de la lumière visible de 35 % (qui correspond au rapport entre la quantité de lumière visible transmise par le verre et la lumière visible totale reçue à sa surface), le vitrage de l»habitacle laisse pleinement entrer la lumière du jour. Activable par un simple bouton, le velum d»occultation peut être déployé lorsque les occupants ne souhaitent pas profiter du toit panoramique.Moteur
Le moteur électrique, monté à l'arrière, développe une puissance de 258 ch (190 kW) pour un couple immédiatement disponible de 290 Nm, garantissant au véhicule une réactivité élevée et des accélérations d'une grande linéarité. Le moteur transmet sa puissance aux roues arrière par le biais d'une boîte de vitesses à rapport unique.Performances
Le véhicule électrique à propulsion abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et atteint une vitesse maximum de 185 km/h.Dynamique de conduite
Le Mazda CX-6e a été développé avec le constructeur chinois Changan.
Les tarages des ressorts et des amortisseurs de sa suspension avant à éléments MacPherson et de sa suspension arrière à biellettes multiples ont été recalibrés pour les routes européennes, tout comme le degré d'assistance de la direction assistée électrique à crémaillère. Avec seulement 2,55 tours de volant de butée en butée, la direction offre un bon équilibre entre agilité à vitesse réduite et stabilité à vitesse élevée.
Les ingénieurs Mazda ont veillé à ce que la pédale de frein offre une réponse homogène lors du passage du freinage régénératif au freinage mécanique. Ils ont également affiné la cartographie de l»accélérateur afin de garantir une linéarité des accélérations.
Les ingénieurs Mazda ont optimisé le niveau de bruits et vibrations (NVH) afin de conférer au véhicule une ambiance intérieure silencieuse.
La sonorité du Mazda CX-6e se veut rassurante tout en étant en phase avec les préférences et les attentes des clients européens.
Le Mazda CX-6e offre trois modes de conduite: Normal, Sport et Individual.
Le mode Normal est adapté à la conduite de tous les jours, caractérisé par des accélérations en douceur, et des niveaux moyens de freinage régénératif et de résistance de la direction afin de concilier au mieux autonomie et performances.
Le mode Sport vise à garantir une expérience de conduite plus dynamique, avec une meilleure réactivité de la pédale d'accélérateur, une plus grande fermeté de la direction et un niveau moyen de freinage régénératif.
Le mode Individual permet au conducteur de configurer les caractéristiques
de l'accélération, du freinage régénératif et de la direction en fonction de ses préférences personnelles. Le conducteur peut régler la puissance des accélérations sur Moyenne ou Élevée, et le freinage régénératif sur quatre niveaux différents (Faible, Standard, Moyen et Intense) alors qu»il a le choix entre les modes sport et standard pour le réglage de la résistance de la direction.Capacité de remorquage
Le Mazda CX-6e offre une capacité de remorquage de 1 500
kg maximum.Batterie
La batterie lithium-fer-phosphate (LFP) affiche une capacité de 78 kWh.Consommation
Le Mazda CX-6e revendique une consommation
de 18,9 kWh aux 100 km avec des roues de 19 pouces (19,4 kWh aux 100 km avec des roues de 21 pouces).Autonomie
Le Mazda CX-6e affiche une autonomie en cycle mixte allant jusqu'à 484 km (190 kW 78 kWh Takumi avec des roues de 19 pouces) et 468 km avec des roues de 21 pouces (190 kW 78 kWh Takumi Plus).Recharge
Avec une puissance de recharge maximale en courant continu de 195 kW, le CX-6e est capable de recharger sa batterie de 10 à 80 % en 24 minutes. Comptez 15 minutes pour une recharge de 30% à 80%.
Le chargeur embarqué autorise la recharge sous courant alternatif triphasé de 11 kW via les connecteurs de Type 2.Sécurité
Le Mazda CX-6e électrique est équipé de neuf airbags (dont deux airbags frontaux côté conducteur et passager avant, un airbag latéral central entre les sièges avant, des airbags latéraux avant et arrière, et des airbags rideaux) et d'un ensemble de caméras haute définition, de radars
à ondes millimétriques et de capteurs à ultrasons destinés à améliorer la visibilité et la capacité de perception du conducteur.
Les caméras haute définition à mégapixels, les radars à ondes millimétriques et les capteurs à ultrasons agissent de concert pour surveiller la périphérie du véhicule et permettre au conducteur de mieux visualiser et percevoir son environnement
extérieur.
Le Mazda CX-6e est épaulé par toute une série de systèmes avancés d'aide à la conduite
: aide au freinage d»urgence (avant), détection des obstacles vers l»avant (FOW), alerte de collision arrière (RCW), reconnaissance active d»obstacles mobiles en marche arrière (RCTA) avec fonction freinage (RCTB), dispositif de maintien dans la file (LAS), avertisseur de franchissement de ligne (LDWS), système de maintien de trajectoire (ELK) avec surveillance des angles morts, limiteur de vitesse intelligent (ISA), assistant de limitation de vitesse, système de réduction de collision secondaire, système de surveillance des angles morts (BSM) avec prévention des angles morts (BSP), et dispositif d'alerte d'ouverture des portes latérales (DOW) - autant de technologies qui sont disponibles de série sur tous les modèles de la gamme Mazda CX-6e.
Le Mazda CX-6e est doté du système de détection de présence d»enfants (CPD), qui fait appel à une caméra embarquée pour détecter la présence d»enfants aux places arrière et projeter leur image sur l»affichage central. Ainsi, lorsque le conducteur quitte son véhicule, une alarme sonore retentit pour éviter que de jeunes enfants ne soient oubliés par inadvertance à bord du véhicule, et laissés sans surveillance.Fonctions d'agrément
Le Mazda CX-6e bénéficie d'un large éventail de fonctions d'agrément. Le poste de conduite accueille en son centre un écran tactile de 26,45 pouces à double affichage personnalisable qui permet aux passagers avant d'accéder à toute une série d'informations, sans détourner le regard du conducteur de la route. À cet écran vient s'ajouter un affichage tête haute qui permet de superposer les instructions de navigation directement sur la route en amont. La commande gestuelle permet de sélectionner rapidement les itinéraires pré-enregistrés ou d'écouter les musiques préférées sans appuyer sur le moindre bouton.
Disponible en neuf langues différentes, la reconnaissance vocale multilingue répond aux demandes quotidiennes, pour régler la température intérieure, ouvrir les vitres ou trouver la prochaine destination.
En plus des fonctions CarPlay et Android Auto
sans fil, le CX-6e dispose de sa propre application dédiée, qui offre nombre de fonctions de commande à distance dont le partage de clés numériques via Bluetooth et la gestion de la charge de la batterie.Système audio
Le système audio intègre des haut-parleurs d»appuis-tête de sièges avant compatibles Bluetooth. Cette fonctionnalité audio permet au conducteur et au passager avant d»utiliser la connectivité Bluetooth pour activer le haut-parleur de leur appui-tête respectif. Ils ont ainsi la possibilité d'écouter le média de leur choix, de passer des appels téléphoniques, ou d»entendre les instructions du système de navigation sans utiliser les haut-parleurs du système audio embarqué.Rétroviseurs extérieurs et intérieur numériques
La finition Takumi Plus est dotée de rétroviseurs extérieurs et d»un rétroviseur intérieur de type digital. Les rétroviseurs extérieurs digitaux font appel à des caméras extérieures compactes
qui transmettent l»image vidéo en temps réel sur les moniteurs OLED (Organic Light-Emitting Diode) intégrés à l»intérieur des portes. Ces rétroviseurs élargissent le champ de vision
de 30 %, tout en améliorant la visibilité en cas de faible luminosité et de mauvaises conditions météorologiques. Ils contribuent à optimiser l»aérodynamique du véhicule. Le Mazda CX-6e est équipé d»un rétroviseur intérieur digital doté d»un écran de 9 pouces offrant une résolution haute définition de 1 920 x 384. Le conducteur peut basculer entre le mode miroir classique et le mode digital. Production
Le Mazda CX-6e est produit en Chine.Prix
Le Mazda CX-6e électrique est disponible en versions Takumi et Takumi Plus.
Le CX-6e démarre à partir de 46 800 euros (CX-6e Takumi).Les prix du Mazda CX-6e EV:
190 kW 78 kWh Takumi: 46 800 €
190 kW 78 kWh Takumi Plus: 49 800 €