Le SUV électrique du segment C Kia EV5 affiche une silhouette affirmée

Reposant sur la plateforme modulaire dédiée aux véhicules électriques
E-GMP de Hyundai
Motor Group, associée à la technologie 400V, le SUV
du segment C Kia
EV5 conjugue un design cubique robuste, un habitacle spacieux et des technologies électriques de dernière génération.DESGN EXTERIEUR
Fidèle à la philosophie de design « Opposites United » / (L'alliance des contraires) de Kia, l'EV5 affiche un design empreint de puissance. Le Kia EV5 se distingue par une silhouette robuste et cubique, un montant D affirmé et des optiques avant et arrière qui reprennent la signature lumineuse « Constellation » de la marque, conférant au véhicule une identité marquée. La face avant se distingue par la calandre EV Tiger Face. Les lignes franches, l»épaulement prononcé et le montant D élargi renforcent le caractère du SUV familial Kia.
À l»arrière, la signature lumineuse se prolonge pour accentuer la largeur et la stabilité visuelle du véhicule. Le hayon aux lignes épurées et le becquet intégré dans le prolongement de la ligne de toit contribuent à l»aérodynamisme.
L'EV5 repose sur des jantes de 18 ou 19 pouces, selon la finition.
La finition GT-Line accentue le dynamisme du style grâce à des éléments spécifiques : boucliers avant et arrière, inserts noir brillant et projecteurs matriciels à LED avec éclairage adaptatif. DESIGN INTERIEUR
L»habitacle se distingue par des lignes épurées et la présence de contrastes dans les formes, les coloris et les matériaux choisis.ESPACE INTERIEUR MODULABLE
Grâce à son empattement de 2 750 mm et son plancher plat, l»EV5 offre une habitabilité importante qui se traduit par un confort optimal pour tous les occupants. Les sièges arrière se rabattent complètement à plat, permettant d»atteindre une longueur de chargement utile de 2 mètres et un volume de chargement allant jusqu»à 1 650 litres. En configuration standard, le coffre arrière affiche une capacité de 566 litres, à laquelle s»ajoute un coffre avant de 44 litres, pour les câbles de recharge.
Le Kia EV5 propose plusieurs espaces de rangement, à l'instar du tiroir de la console centrale.CONFORT
Les sièges, en plus d'être chauffants et ventilés, intègrent des fonctions de massage pour le conducteur et un support lombaire réglable dans quatre directions (selon le niveau de finition).
L»EV5 enrichit l»expérience à bord grâce à des fonctionnalités dédiées au confort et au divertissement. Le Mode « Repos » incline automatiquement les sièges avant pour offrir un moment de détente lors des pauses, tandis que le Mode Cinéma optimise la position des sièges et l»ambiance lumineuse pour une expérience de visionnage immersive. MATERIAUX DURABLES
L'intérieur fait appel à des matériaux durables parmi lesquels des tissus en PET recyclé dans les sièges et les moquettes, de la mousse biologique biosourcé dans les sièges, la console centrale et les appuis-tête et de la peinture sans BTX pour le revêtement des portes, de la planche de bord et de la console centrale. Les moquettes sont issues de filets de pêche recyclés.PERFORMANCES
Reposant sur la plateforme dédiée E-GMP 400 V, l»EV5 est équipé d»un moteur arrière de 160 kW (218 ch) délivrant un couple de 295 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse maximale de 165 km/h. Le moteur est alimenté par une batterie de 81,4 kWh. EFFICIENCE
Le Kia EV5 concilie performance et efficience grâce à des solutions avancées : volets d»air actifs, soubassement caréné et jantes aérodynamiques pour améliorer la circulation de l»air et réduire la traînée aérodynamique. La gestion thermique de la batterie assure des performances fiables, même par temps froid, et contribue à préserver l»autonomie.PLANIFICATEUR D»ITINERAIRE
Afin d»assurer des trajets sereins sur de longues distances, le planificateur d»itinéraire intégré permet de définir un niveau de charge cible, aussi bien pour la destination que pour les stations de recharge. Il est possible d»accéder aux recommandations de recharge, au trafic en temps réel et à une estimation de la consommation
électrique, ainsi que de sélectionner les bornes compatibles avec la carte de recharge Kia Charge.BATTERIE
Avec son pack de batterie de 81,4 kWh, le Kia EV5 revendique jusqu'à 530 km d'autonomie selon la norme WLTP avec des jantes de 18 pouces (505 km avec des jantes de 19 pouces). La batterie bénéficie d'une fonction de gestion de température qui améliore l'efficacité du système de chauffage de l'habitacle et préserve l'autonomie par temps froid. RECHARGE
La recharge en courant alternatif s»effectue quant à elle via un chargeur embarqué de 11 kW équipé de série et compatible avec le courant monophasé et triphasé.
La vitesse de recharge en courant continu de 150 kW permet à EV5 de passer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes sur une borne ultra-rapide.RECUPERATION D'ENERGIE
Le système de récupération d'énergie améliore l'efficacité énergétique et le confort de conduite, en utilisant les données de navigation pour adapter automatiquement le freinage et la vitesse en fonction des intersections et des changements de limitation de vitesse. TECHNOLOGIE PLUG&CHARGE
Une fois la borne de recharge atteinte, la technologie Plug&Charge permet, une fois le câble branché, une authentification et une recharge automatique sur les bornes compatibles, sans besoin de carte ni d»application.RECHARGE BIDIRECTIONNELLE
Grâce à sa technologie de recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load) qui offre jusqu'à 3,6 kW de puissance, l'EV5 permet d'utiliser la batterie du véhicule pour alimenter et recharger des appareils externes via une prise intérieure ou un adaptateur extérieur. Le modèle est également équipé de la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), qui sera donc opérationnelle lorsque les infrastructures et les réglementations le permettront.SYSTEME I-PEDAL
Le Kia EV5 est équipé du système i-Pedal 3.0 qui autorise la conduite à une seule pédale, et la gestion du freinage régénératif via les palettes au volant. Le système i-Pedal 3.0 permet au conducteur d»ajuster le niveau de freinage régénératif pour optimiser le confort, l»efficacité énergétique et l»agrément de conduite. Le réglage peut également être géré automatiquement par le véhicule grâce au système intelligent de récupération d»énergie, qui s»adapte aux conditions de conduite et à l»environnement. Le système i-Pedal 3.0 fonctionne aussi en marche arrière pour des manœuvres simples et fluides, et la fonction de mémorisation conserve les derniers paramètres utilisés pour un confort immédiat dès le redémarrage.INFODIVERTISSEMENT
Le système d'infodivertissement ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) intègre un triple écran panoramique associant le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces, l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces et l'écran de commande de la climatisation de 5,3 pouces.
Le système d»infodivertissement ccNC est compatible Apple CarPlay et Android Auto
sans fil et s»accompagne des services connectés Kia Connect, incluant la navigation en ligne, les mises à jour à distance (OTA) et des fonctions de personnalisation via le Kia Connect Store.
Les mises à jour à distance (OTA) et la plateforme de mise à jour Kia garantissent l'évolutivité du modèle et l'ajout d'autres fonctionnalités et services qui verront le jour au fil du temps.
Le Kia EV5 bénéficie d'une navigation en ligne qui transmet au véhicule les informations cartographiques en temps réel et extrait les données du serveur qui sont actualisées toutes les quatre semaines.
L»EV5 intègre la fonctionnalité Vehicule Smart
TV, donnant accès à des services de streaming comme YouTube, Netflix ou Disney plus, ainsi qu»à des jeux et applications interactives. Les contenus, optimisés pour l»écran panoramique, sont régulièrement enrichis avec l»ajout d»autres services de streaming, jeux ou actualités disponibles via le Kia Connect Store. TECHNOLOGIES EMBARQUEES
Le Kia EV5 propose des fonctions telles que la clé digitale 2.0, la reconnaissance par empreinte digitale et le système audio premium Harman Kardon (selon le niveau de finition).
Disponible sur la finition GT-Line, la clé digitale 2.0 permet de déverrouiller et démarrer le véhicule via un smartphone ou une montre connectée, avec la possibilité de partager l»accès du véhicule via une application mobile (jusqu»à 15 appareils).
La reconnaissance biométrique par empreinte digitale renforce la personnalisation des réglages à bord.
Le système audio Harman Kardon comprend 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe.ASSISTANT IA
L»assistant IA de Kia, reposant sur ChatGPT d»OpenAI, fait appel au machine learning pour améliorer en permanence la précision des réponses de la reconnaissance vocale, renforçant ainsi la connexion entre l»EV5 et ses occupants pour une facilité d»utilisation plus grande et des interactions plus naturelles avec les systèmes embarqués.SECURITE
Le Kia EV5 est équipé de sept airbags et de renforts structuraux.
La structure a été renforcée pour offrir une protection optimale des occupants et de la batterie en cas de choc. Des zones d»absorption à l»avant et des dispositifs renforcés à l»arrière complètent cette conception, des renforts latéraux assurent une sécurité maximale en toutes circonstances.AIDES A LA CONDUITE
Le Kia EV5 est équipé de systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS) de dernière génération.
L»EV5 s»appuie sur une gamme complète de technologies d»aide à la conduite, telles que le freinage d»urgence autonome de niveau 2, l»assistance active dans les embouteillages de niveau 2, la reconnaissance des panneaux avec régulation de vitesse, ainsi que l»aide au stationnement à distance.
En plus d'ajuster intelligemment la vitesse du véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif (SCC2) peut, en cas d'urgence, arrêter totalement le véhicule en l'absence de réaction du conducteur, dans le cas d'un malaise ou d'une perte de connaissance par exemple.
Le système de détection d'obstacles arrière avec fonction freinage a été optimisé pour repérer les dangers à l'avant et sur les côtés du véhicule (PCA-F/S/R) (selon le niveau de finition). Le système fait appel à des capteurs et à des caméras pour éviter toute collision à l'avant, sur les côtés et à l'arrière lors des manœuvres de stationnement.
L'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détecteur de présence des mains sur le volant (HDA 2 avec HOD) permet de maintenir une distance de sécurité, de conserver le véhicule au centre de la voie, de changer de voie et d'ajuster latéralement sa position.
L'aide au stationnement à distance (RSPA 2.0) (selon le niveau de finition) permet de s'insérer dans une place de stationnement ou en sortir, même depuis l'extérieur de leur véhicule.
L»EV5 propose en option un affichage tête haute de 12 pouces, permettant de consulter les informations de conduite essentielles sans détourner le regard de la route.
Le système Hands On Detection (HOD) détecte la présence des mains sur le volant (doigts, une main, deux mains) afin ne pas envoyer inutilement d»alertes visuelles et sonores au conducteur dès lors qu»il est attentif.PRIX
Le Kia EV5 est commercialisé dans le réseau Kia à partir de 44 990 euros (160 kW 81,4 kWh Air).Les prix du Kia EV5:
Autonomie Longue (81,4 kWh) Air : 44 990 €
Autonomie Longue (81,4 kWh) Earth : 46 990 €
Autonomie Longue (81,4 kWh) GT-line : 49 990 €FINITIONS
La gamme EV5 s»articule autour de trois finitions : Air, Earth et GT-Line.
Dès la finition Air, l»EV5 propose une dotation riche avec le système d»infodivertissement à triple écran panoramique (ccNC), la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, la climatisation automatique bizone, les projecteurs avant et arrière à LED, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, ainsi que la caméra de recul et les radars
avant et arrière ou encore l»ouverture et démarrage sans clé Smart Key, ainsi que l»Assistant IA Kia. Côté sécurité, elle intègre le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l»aide au maintien dans la file, l»assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) et le freinage d»urgence autonome avec détection des piétons et cyclistes.
La finition Earth enrichit la dotation de série. Elle se distingue par des jantes alliage 19 pouces, des vitres arrière surteintées et une sellerie mixte tissu/matière synthétique biosourcée. Le hayon électrique à ouverture mains libres facilite le quotidien, tandis que le siège conducteur à réglages électriques avec soutien lombaire, le volant chauffant et les sièges avant et arrière chauffants assurent un confort optimal en toutes saisons. Enfin, la climatisation automatique tri-zone renforce le bien-être des occupants.
La finition GT-Line affirme le caractère dynamique d»EV5 avec l»ajout d»éléments de carrosserie spécifiques, d»inserts noir brillant et de projecteurs matriciels LED avec gestion adaptative des feux de route et éclairage de bienvenue. À l»intérieur, cette finition se distingue par une sellerie spécifique en matière synthétique biosourcée, un éclairage d»ambiance personnalisable et dynamique, un pédalier aluminium et un volant multifonction à trois branches. Le confort est renforcé par des sièges avant électriques avec ventilation, fonction massage et mémorisation, ainsi que les modes « Repos » et « Cinéma » pour des pauses plus agréables. Cette finition intègre également des technologies avancées telles que la clé digitale 2.0, la reconnaissance biométrique et l»affichage tête haute, pour une expérience à bord intuitive et connectée.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions (mm)
Extérieur
Longueur hors-tout: 4 610
Largeur hors-tout: 1 875
Hauteur hors-tout: 1 675
Empattement: 2 750
Porte-à-faux avant: 910
Porte-à-faux arrière: 950
Garde au sol: 167
Intérieur
1ère rangée de sièges:
Hauteur sous pavillon: 1 075
Longueur aux jambes: 1 117
Largeur aux épaules: 1 465
Largeur aux hanches: 1 362
2ème rangée de sièges:
Hauteur sous pavillon: 1 024
Longueur aux jambes: 1 041
Largeur aux épaules: 1 425
Largeur aux hanches: 1 352
Capacité de chargement maximum (litres)
Derrière 2ème rangée (VDA): 566
Avec sièges arrière rabattus: 1 650
Capacité du coffre avant: 44,4
Batterie
Capacité de la batterie (kWh): 81,4
Autonomie (km, WLTP, jantes 18/19 pouces): 530/505 (En cours d»homologation)
Temps de recharge (min. DC 10-80%): 30
Puissance de recharge (AC/DC kW): 11/150
Motorisation
Puissance (kW): 160 (218 ch)
Couple (Nm): 295
Vitesse maximale (km/h): 165
Accélération (0-100 km/h, secondes): 8,4
Capacité de remorquage (kg): 1 200
Entraînement (2RM/4RM): 2RM
Consommation (kWh/100 km, WLTP, jantes 18/19 pouces): 16,9/17,8 (En cours d»homologation)