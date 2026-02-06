L'Opel Astra Electric 115 kW 58 kWh offre jusqu'à 454 km d'autonomie WLTP

La version modernisée de l'Opel Astra
Electric s'offre un emblème Blitz illuminé
La berline compacte électrique Opel Astra
Electric, conçue, développée et produite à Rüsselsheim, arrive avec un design plus affûté et davantage de technologies.
L'Opel
Astra Electric « made in Germany » remise au goût du jour intègre le Blitz illuminé à l'avant, le système adaptatif Intelli-Lux HD et les Intelli-Seats ergonomiques de série.
L'habitacle embarque des matériaux recyclés.Opel Vizor avec Opel Blitz illuminé
Le design extérieur revisité est inspiré du concept haute performance Opel Corsa
GSE Vision
Gran Turismo.
La face Opel Vizor est plus fine et plus précisément dessinée. Au centre, le Blitz illuminé prend place comme signature visuelle du modèle. L'emblème Blitz éclairé en position centrale constitue le point de départ des bandes lumineuses horizontales vers les projecteurs et verticales vers le pli du capot. La boussole Opel illuminée est davantage mise en valeur, donnant à l'Astra une allure plus technique et plus moderne.Technologie d'éclairage Intelli-Lux HD avec plus de 50 000 éléments
La technologie Intelli-Lux HD est disponible en option (de série sur la finition supérieure « Ultimate »). Les projecteurs adaptatifs anti-éblouissement intègrent plus de 50 000 éléments pour éviter l'éblouissement des autres usagers de la route tout en ménageant les yeux du conducteur.
Le faisceau lumineux est entièrement ajustable numériquement et accompagne intuitivement le regard du conducteur dans les virages. Selon l'angle de braquage, un module lumineux latéral s'active pour éviter les zones d'ombre.
En conditions difficiles, le système adapte automatiquement l'intensité pour réduire l'éblouissement dû aux routes mouillées.
Pour le conducteur, l'éclairage haute résolution limite la réverbération sur les panneaux, améliorant le confort visuel.Intelli-Seats de série
Les conducteurs
et passagers bénéficient d'un cockpit plus épuré et d'un confort supplémentaire. Les sièges Intelli-Seats, développés par Opel, garantissent un confort accru. Ils se caractérisent par une découpe centrale, inspirée des selles de vélos de route, réduisant la pression sur le coccyx. Ce dispositif ergonomique breveté assure une position relaxante lors de longs trajets.
Des sièges plus sophistiqués sont au catalogue: les sièges conducteur et passager avant multi-ajustables, certifiés AGR, sont proposés avec revêtement ReNewKnit (100 % recyclé et recyclable), chauffage multi-niveaux, soutien lombaire électropneumatique, fonction massage et mémoire. Contrairement aux matériaux composites, ce mono-matériau ne nécessite aucun démontage complexe.
Les sièges Intelli-Seats, de série sur toutes les versions, intègrent une découpe centrale conçue pour réduire la pression sur le coccyx et offrir un confort durable même sur les longs trajets. Dès la finition GS, le siège conducteur est certifié AGR (Aktion Gesunder Rücken), et en version optionnelle ReNewKnit™, conducteur et passager avant bénéficient tous deux de cette certification.Textiles recyclés
L'habitacle intègre des matériaux recyclés: les sièges optionnels sont en ReNewKnit, un mono-matériau au rendu premium type suédine.Cockpit épuré
Les ingénieurs de l'Astra ont le design du cockpit et des écrans. Les interfaces multimédia sont plus simples, lisibles et intuitives grâce à de nouvelles animations et graphismes. Le conducteur bénéficie ainsi d'un affichage plus clair.Capacité de chargement
La capacité de chargement atteint 352 litres et jusqu'à 1 268 litres banquette rabattue.Motorisation
Le bloc électrique développe une puissance de 156 ch (115 kW) et un couple de 156 Nm.Batterie
L'Astra Electric est équipée d'une batterie d'une capacité brute de 58 kWh (capacité nette de 55,4 kWh).Performances
L'Astra Electric (1803 - 1869 kg) de 156 ch (115 kW) atteint une vitesse de pointe de 170 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,2 secondes.Consommation
Les valeurs de consommation électrique combinées de l'Opel Astra Electric sont de 14,8 à 15,6 kWh/100 km.Autonomie
L'Opel Astra Electric offre jusqu'à 454 km d'autonomie WLTP (444 - 454 km). L'autonomie indiquée a été déterminée sur la base des procédures de test WLTP (Règlement (CE) n° 715/2007 et Règlement (UE) n° 2017/1151). L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de conduite quotidienne et dépend de plusieurs facteurs, en particulier le style de conduite personnel, l'état de la route, la température extérieure, l'utilisation du chauffage et de la climatisation ainsi que le préconditionnement thermique.Fonctionnalité V2L
Le V2L (Vehicle-to-Load) permet d'alimenter des appareils externes depuis le véhicule tels que des vélos électriques.Prix
L'Opel Astra Electric est proposée à partir de 38 990 euros
(156 ch 58 kWh Edition). Les prix de l'Astra Electric incluent systématiquement le prix de la batterie à 15 100 euros
.Les prix de l'Opel Astra Electric:
115 kW 58 kWh Edition: 38 990 €
115 kW 58 kWh GS: 40 990 €
115 kW 58 kWh Ultimate: 43 090 €Equipements de sérieDESIGN
SECURITE
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux (6 airbags)
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Ceintures de sécurité à préhension pyrotechnique
Condamnation centralisée
Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Fixations Isofix aux places latérales arrière
Freins à disque avant et arrière
Frein de parking électrique
Pré-disposition crochet de remorquage
Aide au démarrage en côte
CONFORT
Console centrale Gris Ancre
2 clés à plip
2 pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés par LED
Banquette arrière 40/60
Détecteur de pluie
Filtre à pollen, odeurs et particules fines
Palettes au volant et sélecteur de mode de conduite
Pare-brise feuilleté acoustique
Plafonniers avant, arrière et éclairage de coffre à LED
Prise 12V avant sur la console centrale
Vitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement
Démarrage sans clé avec bouton "Start"
MULTIMEDIA
6 haut-parleurs
Radio FM/AM/DAB plus Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)
SPECIFIQUE ELECTRIQUE
Plancher de coffre fixe
Chargeur embarqué 11 kW avec fonction V2LCâble de recharge mode 3 - 22kW
EDITION
DESIGN
Jantes alliage 16 pouces Admiral Argent
Calandre avant avec Vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge
Light
Ligne de vitrage inférieure Noir
Coques de rétroviseurs Noir
SPECIFICIQUE ELECTRIQUE
Jantes alliage 18 pouces Rekord
SECURITE
Pack Drive assist:
- Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport
- Freinage automatique d'urgence avec radar
- Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée
- Caméra anti-somnolence
- Alerte de vigilance conducteur améliorée
- Régulateur de vitesse adaptatif ACC Aide au stationnement avant et arrière
Phares Eco-LED slim design
- Allumage automatique des feux
- Commutation automatique des feux de route
- Feux de jour, clignotants avant et feux arrière LED
Freinage en cas de collision
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Volant TEP Végan
Démarrage sans clé avec bouton "Start"
Climatisation automatique mono-zone
SPECIFICITES ELECTRIQUE
Accoudoir central avant
MULTIMEDIA
Multimédia Radio Pure Panel:
- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces
- Ecran tactile central de 10 pouces
- Apple CarPlay ou Android Auto
sans fil
Module OpelConnect
Appel d'urgence (e-call)GS
En plus par rapport aux équipements de Edition :
DESIGN
Jantes alliage 18 pouces Pentagon
Pare-choc avant sportif
Ligne de vitrage Noir
Vitres arrières surteintées
Ciel de toit Noir
Toit Noir Karbon
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avant
SPECIFIQUE ELECTRIQUE
Jantes alliage 18 pouces Rekord
Volant TEP Végan
SECURITE
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul panoramique 180°
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Entrée et démarrage sans clé
Pare-brise et vitres latérales feuilletés acoustiques
Rétroviseurs extérieurs:
- Rabattables électriquement
- Eclairage d'accueil
- Fonction mémorisation
Climatisation automatique bi-zone
MULTIMEDIA
Multimédia Radio Pure Panel Pro:
- Dalle en verre intégrale
- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces
- Ecran tactile central de 10 pouces
1 USB C (données), 2 USB (chargeur)ULTIMATE
En plus par rapport aux équipements de GS :
DESIGN
Jantes alliage 18 pouces Pentagon
Pare-choc avant sportif
Logo "Opel" et lettrage "Astra" Noir
Ligne de vitrage Noir
Vitres arrières surteintées
Ciel de toit Noir
Toit Noir Karbon
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avant
Pédalier sport en aluminium
SPECIFIQUE ELECTRIQUE
Jantes alliage 18 pouces Rekord
SECURITE
Phares Intelli-Lux Pixel LED et Phares Antibrouillard LED:
- Feux de jour LED avant & arrière
- Réglage dynamique des phares
- Éclairage en virage
Systèmes d'Assistance : Intelli Drive 1.0:
- Alerte de circulation transversale arrière.
- Assistance au positionnement dans la voie.
- Assistance au changement de voie (longue portée) avec alerte d»angle mort et adaptation intelligente de la vitesse.
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Entrée et démarrage sans clé
Rétroviseurs extérieurs:
- Rabattables électriquement
- Eclairage d'accueil
- Fonction mémorisation
Climatisation automatique bi-zone
MULTIMEDIA
Pure Panel avec navigation & affichage tête haute étendu
Recharge de smartphone par induction
Pare-brise chauffant
Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique