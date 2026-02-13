Le SUV compact électrique Byd Atto 3 repose sur une architecture électrique 800 V

Le SUV électrique de taille compacte Byd Atto 3
gagne en puissance, adopte une batterie de plus grande capacité, offre une autonomie accrue et une recharge plus rapide.
Le SUV électrique compact Byd Atto 3 Evo adopte une architecture en propulsion ou transmission intégrale pour afficher une autonomie WLTP jusqu'à 510 km et une puissance de recharge de 220 kW.
Les premières livraisons sont attendues au printemps.e-Platform 3.0 en propulsion ou transmission intégrale
L'atto 3 Evo exploite le potentiel de la dernière génération de l'e-Platform 3.0. Le modèle franchit un cap technologique en abandonnant la traction avant au profit d'une architecture à propulsion ou transmission intégrale, tandis que la suspension arrière délaisse un schéma à quatre bras au profit d'une architecture plus sophistiquée à cinq bras, pour améliorer le comportement routier.Architecture électrique
Le SUV compact Byd repose sur une architecture électrique avancée en 800 V.Batterie
L'e-Platform 3.0 intègre la batterie Blade de Byd, basée sur une chimie lithium-fer-phosphate (LFP), offrant des niveaux élevés de durabilité et de sécurité. La batterie est installée selon la technologie Cell-to-Body, qui consiste à intégrer directement les cellules dans la structure du châssis. Cette solution améliore la rigidité torsionnelle, la solidité de l'ensemble et l'optimisation de l'architecture du véhicule, le plancher de l'habitacle constituant la partie supérieure de la batterie.
L'Atto 3 Evo embarque une batterie de plus grande capacité de 74,8 kWh.Recharge
Une recharge complète de la batterie de zéro à 100% en 11 kW triphasé prend 8 heures.
La recharge rapide en courant continu jusqu'à 220 kW permet de passer de 10 % à 80 % de charge en 25 minutes.Technologie Vehicle-to-Load (V2L)
La technologie Vehicle-to-Load (V2L) est capable d'alimenter des équipements
externes jusqu'à 3 kW. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) permet d'alimenter ou de recharger des équipements externes comme des guirlandes lumineuses ou une machine à café jusqu'à un compresseur ou un barbecue électrique directement depuis le véhicule. Capacité de tractage
Les deux versions de l'Atto 3 Evo affichent une capacité de tractage freinée de 1 500
kg.Dimensions extérieures
Le Byd Atto 3 Evo conserve des cotes extérieures inchangées par rapport à l'Atto 3 précédent: 4 455 mm de longueur, 1 875 mm de largeur et 1 615 mm de hauteur, tout en tirant parti des optimisations d'implantation offertes par l'architecture e-Platform 3.0. Cette efficience accrue de la plateforme se traduit par une meilleure exploitation des volumes dans le cadre d'une usage quotidien.Design
La subtile évolution stylistique se matérialise par des boucliers avant et arrière redessinés, un profil latéral plus épuré avec des jupes latérales affinées, ainsi qu'un becquet de pavillon au dessin plus dynamique.
L'Atto 3 Evo est proposée avec un choix de six teintes de carrosserie et deux ambiances intérieures.Dimensions intérieures
L'empattement, maintenu à 2 720 mm, permet d'exploiter au maximum les gains de volume offerts par la plateforme e-Platform 3.0. Le volume de coffre progresse de 50 litres, pour atteindre 490 litres en configuration standard, et jusqu'à 1 360 litres une fois la banquette arrière fractionnée rabattue. L'Atto 3 Evo dispose d'un coffre avant ("frunk") logé sous le capot, offrant 101 litres de capacité, pour le rangement des câbles de recharge.Habitacle
À bord, l'architecture de l'habitacle avant évolue pour offrir une sensation d'espace
accrue. Le sélecteur de conduite est implanté sur la colonne de direction, ce qui libère la console centrale et améliore l'ergonomie générale. Le poste de conduite bénéficie d'un combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces. La qualité perçue progresse grâce à l'utilisation de matériaux valorisants dans l'ensemble de l'habitacle. Dotation d'équipements
La dotation d'équipements progresse avec un affichage tête haute ou encore des sièges arrière chauffants.Système d'infodivertissement
Le modèle intègre le dernier système d'infodivertissement Byd, articulé autour d'un écran tactile central de 15,6 pouces. Le système embarque nativement les services Google, dont Google Maps, Google Play Store proposant une large sélection d'applications optimisées pour l'automobile
, ainsi que Google Assistant. L'assistant vocal enrichi par l'IA repose sur un grand modèle de langage (LLM) basé sur le cloud, permettant l'exécution de commandes complexes en langage naturel.Technologies
Les technologies Byd orientées vers l'expérience utilisateur accompagnent chaque trajet, avec notamment l'accès NFC via smartphone ou objet connecté, la recharge par induction haute puissance pour smartphone et l'éclairage d'ambiance intérieur .Systèmes d'aide à la conduite
L'Atto 3 Evo bénéficie d'un ensemble complet de systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active. Celui-ci comprend sept airbags (conducteur, passager avant, central avant, latéraux avant et rideaux), un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et un régulateur de vitesse intelligent (ICC), une alerte de trafic transversal avant et arrière, la surveillance des angles morts, une assistance au maintien dans la voie, des alertes de collision avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le contrôle intelligent des limitations de vitesse.Performances
La version propulsion (version "Design" de 1 880 kg) est équipée d'un moteur arrière unique développant 313 ch (230 kW) et 380 Nm de couple, autorisant une accélération de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et une vitesse de pointe sur circuit de 180 km/h, tout en offrant une autonomie WLTP combinée jusqu'à 510 km.
La version transmission intégrale (version "Excellence" de 19 90 kg) ajoute un moteur avant pour atteindre une puissance cumulée de 449 ch (330 kW) et 560 Nm de couple, permettant de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe sur circuit de 200 km/h, tout en offrant une autonomie WLTP combinée jusqu'à 470 km.Versions
La gamme Atto 3 Evo adopte une structure de finitions simple et lisible, la principale différence entre les deux versions portant sur la puissance, les performances et le mode de transmission (propulsion ou transmission intégrale).
Les deux déclinaisons, "Design" et "Excellence", bénéficient d'une dotation de série complète.
La version propulsion "Design" est équipée de série d'un combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces, d'un écran central tactile de 15,6 pouces, de quatre ports USB-C (2×60W et 2×18W), d'une recharge par induction pour smartphone avec système de refroidissement intégré, de capteurs de stationnement avant et arrière associés à une caméra panoramique 360°, de la fonction Vehicle-to-Load, d'une pompe à chaleur haute efficacité, de jantes alliage de 18 pouces, de sièges avant chauffants à réglage électrique, ainsi que d'un éclairage d'ambiance intérieur.
En plus de la transmission intégrale et d'un niveau de performances supérieur, la version "Excellence" ajoute un affichage tête haute, des sièges arrière chauffants, ainsi qu'un toit panoramique ouvrant avec store électrique.Prix
L'Atto 3 Evo est disponible à partir de 38 990 euros
en finition "Design" et à partir de 42 490 euros en finition "Excellence".Garantie
Le modèle bénéficie d'une garantie constructeur de six ans sur le véhicule, ainsi qu'une garantie de huit ans ou 250 000 km sur la batterie, assortie d'un état de santé (State of Health – SOH) garanti à au moins 70 %.