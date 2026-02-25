Le SUV compact Leapmotor B10 e-Hybrid à prolongateur d'autonomie offre jusqu'à 900 km d'autonomie

Le SUV compact Leapmotor B10 e-Hybrid
est doté de la technologie à prolongateur d'autonomie
(REEV). La technologie offre une expérience de conduite électrique
au quotidien, tout en apportant une autonomie étendue jusqu'à 900 km
grâce à un prolongateur d'autonomie. Elle vise les automobilistes hésitants face au passage au véhicule électrique
à batterie.TECHNOLOGIE A PROLONGATEUR D'AUTONOMIE (REEV)
La technologie à prolongateur d'autonomie (REEV), déjà éprouvée sur le SUV familial Leapmotor C10 REEV, combine un système de propulsion électrique à un générateur essence compact pour recharger la batterie lorsque cela est nécessaire. Cette approche garantit des trajets longue distance sans interruption tout en préservant la sensation authentique de conduite électrique.
Le B10 e-Hybrid associe un système de propulsion électrique à un générateur essence embarqué de 1.5 litre pour les longs trajets. Il est équipé d'une batterie haute tension de 18,8 kWh, offre une autonomie électrique WLTP de 80 km (données d'homologation préliminaires) et d'un générateur embarqué de 50 kW, permettant d'atteindre jusqu'à 900 km d'autonomie combinée.
Quatre modes d'énergie (EV plus, EV, Fuel et Power plus) permettent aux conducteurs
d'adapter les performances
et l'efficacité de la technologie.
- Le mode EV plus optimise l'utilisation de la batterie en activant le générateur uniquement sous 15 %, ce qui permet de finir les derniers kilomètres en électrique.
- Le mode EV privilégie la conduite électrique pour les trajets quotidiens, le générateur démarre lorsque la batterie descend sous les 25 % de charge.
- Le mode carburant maintient la charge de la batterie via le générateur, notamment pour les longs trajets avec peu d'opportunités de recharge électrique.
- Le mode Power plus maintient le générateur actif en continu pour garantir des performances élevées dans des conditions exigeantes ou avec une batterie haute tension faible.DIMENSIONS
Grâce à ses dimensions compactes
(4 530 mm de longueur, 1 885 mm de largeur, 1 655 mm de hauteur, 2 735 mm d'empattement), le B10 e-Hybrid propose un espace
intérieur généreux. Le sentiment d'ouverture est renforcé par un habitacle pensé pour la praticité au quotidien et une atmosphère accueillante.
Le B10 e-Hybrid offre une garde au toit avant et arrière importante.CONFORT
Le B10 e-Hybrid propose des sièges avant chauffants et ventilés en éco-cuir.INTERFACE
Le B10 e-Hybrid, avec prolongateur d'autonomie, propose une interface inspirée du smartphone, animée par le système d'exploitation Leap OS 4.0 Plus et un processeur Qualcomm 8155. Un écran central 2,5K HD de 14,6 pouces regroupe connectivité, divertissement et commandes du véhicule dans un seul hub.
L'interface entièrement personnalisable est enrichie par un système audio à 12 haut-parleurs pour une expérience sonore immersive.SECURITE
La sécurité repose sur une structure à haute résistance, sept airbags et 17 fonctions ADAS qui assistent le conducteur dans de multiples situations.FINITIONS
Le B10 e-Hybrid, avec prolongateur d'autonomie, est proposé avec deux finitions (Life et Design), une batterie, six couleurs extérieures et trois ambiances intérieures.DISTRIBUTION
Le SUV compact B10 e-Hybrid à prolongateur d'autonomie est commercialisé dans les 132 points de vente Leapmotor en France.PRIX
Les prix démarrent à partir de 29 900 euros.