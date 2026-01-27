Le SUV compact électrique Subaru Uncharted affiche jusqu'à 588 km d'autonomie WLTP

Dérivé techniquement du Toyota C-HR
plus, le SUV compact électrique Subaru Uncharted
revendique un design compact pensé pour l'usage.
Le Subaru
Uncharted conserve la polyvalence et l»esprit d»aventure propres à la marque Subaru avec un design plus audacieux, pensé pour répondre aux usages urbains.
Le SUV compact électrique Subaru est disponible en traction avant (FWD) et avec une transmission intégrale avec deux moteurs électriques (AWD) développant une puissance cumulée de 338 ch (252 kW).
Le Subaru Uncharted propose deux capacités différentes de batteries haute tension: 57,7 kWh (brute) et 77 kWh (brute).Les versions:
· FWD : un moteur électrique, batterie 57,7 kWh (brute), autonomie de 451 km.
· FWD Grande Autonomie : un moteur électrique, batterie 77 kWh (brute), autonomie de 588 km.
· AWD: deux moteurs électriques, batterie 77 kWh (brute), autonomie de 490 km.
La version AWD à deux moteurs électriques de 338 ch (252 kW) exécute le 0 à 100 km/h en 5 secondes et offre une capacité de traction 1,5 tonne.
La déclinaison Subaru du Toyota C-HR
plus se singularise par une garde au sol de 210 mm, la technologie de contrôle de la traction intégrale X-Mode, une suspension et une direction spécifiques Subaru.
Toutes les versions du SUV électrique du constructeur japonais disposent d'un chargeur embarqué de 22 kW de série.
Le pré-conditionnement de la batterie haute tension permet une recharge de 10% à 80% en 30 minutes à une puissance de 150 kWh à une température extérieure négative de moins 10°C.
Le Subaru Uncharted arrivera en concession au mois de mai.Les spécifications techniques :Version 2XSTART
Transmission: FWD
Puissance: 165 ch
Couple: 268 Nm
Batterie: 57,7 kWh (brute)
Autonomie: 451 km
Puissance recharge AC: 22 kW
Puissance recharge DC: 150 kWVersion 2XPERIENCE
Transmission: FWD
Puissance: 221 ch
Couple: 268 Nm
Batterie: 77,0 kWh (brute)
Autonomie: 588 km
Puissance recharge AC: 22 kW
Puissance recharge DC: 150 kWVersion 4XPERIENCE
Transmission: AWD
Puissance: 338 ch
Couple: 438 Nm
Batterie: 77,0 kWh (brute)
Autonomie: 490 km
Puissance recharge AC: 22 kW
Puissance recharge DC: 150 kWLes prix du Subaru Uncharted :
165 ch 57,7 kWh FWD Autonomie Standard 2XStart: 36 990 €
221 ch 77 kWh FWD Grande Autonomie 2XPerience: 41 990 €
338 ch 77 kWh AWD 4XPerience: 47 990 €La garantie :
Le Subaru Uncharted peut bénéficier d»une garantie jusqu»à 10 ans ou 200 000 km (batterie de traction incluse), sous réserve d»effectuer l»entretien périodique dans le réseau Subaru).Les équipements de série facilitant la conduite électrique :
Le Subaru Uncharted dispose en standard dès le premier niveau de finition d»équipements facilitant la conduite électrique:
- Recharge AC 22kW : permet de récupérer rapidement de l»autonomie lors des recharges quotidiennes ou en déplacement.
- Pompe à chaleur : optimise la consommation
d»énergie pour le chauffage et la climatisation, afin d»optimiser l»autonomie du véhicule, même par temps froid.
- Planificateur d»itinéraire : calcule automatiquement les trajets les plus efficaces en proposant des arrêts de recharge.
- Pré-conditionnement de la batterie : prépare la batterie à une température optimale afin de préserver un temps de recharge en courant continu DC autour de 28 mn (10 à 80%, pour une température extérieure jusqu»à moins 10°C).Les principaux équipements de série : 2XSTART
• Subaru Safety Sense (liste non-exhaustive):
- Radars
de stationnement avant et arrière
- Caméra de recul
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Alerte d»angle mort
- Assistant de changement de voie
- Alertes collisions
• Climatisation automatique
• Pompe à chaleur
• Système multimédia : écran 14 pouces compatible Apple Carplay et Android Auto
• Planificateur d»itinéraire
• Chargeur téléphone induction (2 emplacements)
• Accès sans clé
• Sièges avant chauffants
• Volant multifonction à double méplat2XPERIENCE
En plus du 2XSTART :
• Rétroviseur numérique
• Caméra 360°
• Hayon électrique
• Toit panoramique
• Système Harman Kardon
• Cuir synthétique noir
• Sièges avant réglables électriquement
• Sièges arrière chauffants4XPERIENCE
En plus du 2XPERIENCE :
• 3 modes de conduites (Eco / Normal / Power)
• X-Mode «Grip Control»
• Jantes alliage 20 pouces spécifiques