Le break hybride rechargeable haute performance Audi RS 5 Avant développe 639 ch

Le constructeur d'Ingolstadt dévoile le break RS 5 Avant hybride
rechargeable haute performance (PHEV).
Le break haute performance hybride rechargeable Audi
Sport bénéficie d'une technologie hybride
spécifiquement développée pour répondre aux exigences de performance développant 639 ch
(470 kW).
La RS 5 Avant couvre un large spectre de dynamiques de conduiteâ€¯: d'un break confortable pour le quotidien à un break sportif redoutablement performant.
Le groupe motopropulseur associe un moteur V6 bi turbo de 2.9 litres
développant 510 ch
(375 kW) à un moteur électrique de 177 ch
(130 kW).
L'ensemble est complété par une suspension sport RS utilisant des amortisseurs à double valve, une transmission quattro équipée du Dynamic Torque Control, ainsi qu'un système de vectorisation du couple électromécanique intégré au pont arrière. Le différentiel central bénéficie d'une précharge, garantissant qu'il reste toujours partiellement verrouillé afin de gérer la répartition longitudinale du couple. La répartition transversale du couple sur l'essieu arrière est assurée par un différentiel, capable de répartir le couple entre les roues en quelques millisecondes.
L'Audi RS 5 Avant affiche des performances
issues du sport automobile
, adaptées à la route.
Plus large d'environ neuf centimètres que l'Audi A5
Avant standard à l'avant comme à l'arrière, avec des ailes élargies, elle affiche une allure musclée.
À l'avant, la calandre Singleframe tridimensionnelle à motif en nid d'abeilles, associée aux prises d'air destinées à optimiser les flux d'air, impose sa présence.
À l'arrière, le diffuseur aérodynamique et les sorties d'échappement ovales mates du système RS sport confèrent une touche résolument sportive.
De jour comme de nuit, les projecteurs Matrix
LED assombris et leur signature lumineuse numérique renforcent le caractère affirmé et la prestance du véhicule.
Le break hybride rechargeable (PHEV) hautes performances est le premier modèle RS de série, avec la RS 5 Beline, à être équipé d'un groupe motopropulseur électrifié modulaire : la transmission quattro avec contrôle dynamique du couple. Au cœur du système se trouvent un moteur V6 bi turbo de 2.9â€¯litres optimisé, un moteur électrique développant 177 ch (130 kW), une boîte de vitesses hybridée à huit rapports, ainsi qu'une toute transmission arrière dotée d'une vectorisation du couple électromécanique.
Un actionneur, des engrenages à surmultiplication et un différentiel fonctionnent de concert pour répartir le couple entre les roues arrière, de manière quasiment totalement variable et en fonction des conditions de conduite. Une unité de commande recalcule la répartition optimale du couple entre les roues arrière toutes les 5â€¯millisecondes, soit à une fréquence de 200â€¯Hz, avant que le système de vectorisation du couple ne l'applique immédiatement.
L'interaction précise entre tous les composants de la suspension définit le comportement routier de l'Audi RS 5 Avant. Parmi les éléments clés figurent des essieux avant et arrière optimisés et spécifiques à la gamme RS, une suspension sport RS avec des amortisseurs innovants à technologie double valve, une direction réglée spécifiquement RS, de grandes roues de 20 et 21 pouces chaussées de pneumatiques développés sur mesure, ainsi que des freins en acier haute performance ou en céramique.
La technologie à double valve permet aux amortisseurs d'offrir un excellent niveau de confort et une expérience de conduite sportive. Elle réduit sensiblement les mouvements de tangage et de roulis et garantit une réaction rapide des amortisseurs face aux variations de l'état de la route.
Le pack Audi Sport optionnel incarne la sportivité. Il ajoute des éléments tels que des pare-chocs avant et arrière spécifiques, ainsi que des jantes de 21 pouces noir fantôme à finition diamantée bicolore avec accents mats. Un système d'échappement sport RS et une vitesse de pointe portée à 285â€¯km/h garantissent des performances accrues. À l'intérieur, le pack Audi Sport se distingue par des surpiqûres contrastées en vert Serpentine et des accents couleur laiton. Les freins céramiques RS avec étriers couleur bronze et les éléments en carbone à motif camouflage viennent parfaire l'ensemble.
La fonction Audi driving experience est de série. Elle permet de consulter des analyses détaillées des trajets effectués, affichées sur l'écran tactile MMI de 14,5 pouces. Sur circuit, il est également possible d'analyser et d'enregistrer les temps par section. En mode Audi drive select « RS torque rear », le système fournit des statistiques telles que l'angle de dérive atteint.
L'Audi RS 5 Avant, avec une puissance cumulée de 639 ch, est proposée à partir de 119 500 euros
. Le modèle Audi Sport est produit à Neckarsulm, en Allemagne.
Les premières livraisons de l'Audi RS 5 Avant sont prévues à l'été 2026.