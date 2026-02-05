La version modernisée de l'Opel Astra affiche un emblème Blitz illuminé

La berline compacte Opel Astra
, conçue, développée et produite à Rüsselsheim, arrive avec un design plus affûté et davantage de technologies.
L'Opel Astra
« made in Germany » remise au goût du jour intègre le Blitz illuminé à l'avant, le système adaptatif Intelli-Lux HD et les Intelli-Seats ergonomiques de série.
L'habitacle embarque des matériaux recyclés.Opel Vizor avec Opel Blitz illuminé
Le design extérieur revisité est inspiré du concept haute performance Opel Corsa
GSE Vision
Gran Turismo.
La face Opel Vizor est plus fine et plus précisément dessinée. Au centre, le Blitz illuminé prend place comme signature visuelle du modèle. L'emblème Blitz éclairé en position centrale constitue le point de départ des bandes lumineuses horizontales vers les projecteurs et verticales vers le pli du capot. La boussole Opel illuminée est davantage mise en valeur, donnant à l'Astra une allure plus technique et plus moderne.Technologie d'éclairage Intelli-Lux HD avec plus de 50 000 éléments
La technologie Intelli-Lux HD est disponible en option (de série sur la finition supérieure « Ultimate »). Les projecteurs adaptatifs anti-éblouissement intègrent plus de 50 000 éléments pour éviter l'éblouissement des autres usagers de la route tout en ménageant les yeux du conducteur.
Le faisceau lumineux est entièrement ajustable numériquement et accompagne intuitivement le regard du conducteur dans les virages. Selon l'angle de braquage, un module lumineux latéral s'active pour éviter les zones d'ombre.
En conditions difficiles, le système adapte automatiquement l'intensité pour réduire l'éblouissement dû aux routes mouillées.
Pour le conducteur, l'éclairage haute résolution limite la réverbération sur les panneaux, améliorant le confort visuel.Intelli-Seats de série
Les conducteurs
et passagers bénéficient d'un cockpit plus épuré et d'un confort supplémentaire. Les sièges Intelli-Seats, développés par Opel, garantissent un confort accru. Ils se caractérisent par une découpe centrale, inspirée des selles de vélos de route, réduisant la pression sur le coccyx. Ce dispositif ergonomique breveté assure une position relaxante lors de longs trajets.
Des sièges plus sophistiqués sont au catalogue: les sièges conducteur et passager avant multi-ajustables, certifiés AGR, sont proposés avec revêtement ReNewKnit (100 % recyclé et recyclable), chauffage multi-niveaux, soutien lombaire électropneumatique, fonction massage et mémoire. Contrairement aux matériaux composites, ce mono-matériau ne nécessite aucun démontage complexe.Textiles recyclés
L'habitacle intègre des matériaux recyclés: les sièges optionnels sont en ReNewKnit, un mono-matériau au rendu premium type suédine.Cockpit épuré
Les ingénieurs de l'Astra ont le design du cockpit et des écrans. Les interfaces multimédia sont plus simples, lisibles et intuitives grâce à de nouvelles animations et graphismes. Le conducteur bénéficie ainsi d'un affichage plus clair.Capacité de chargement
La capacité de chargement atteint 422 litres et jusqu'à 1 339 litres banquette rabattue (352 litres et 1 268 litres pour la version Hybride
Rechargeable 195 ch).Motorisations
L'Opel Astra est proposée en 1.2 turbo hybride automatique 145 ch, en hybride rechargeable 196 ch, en diesel 1.5 130 ch automatique et en version Electric de 115 kW (156 ch), équipée d'une batterie de 58 kWh.Performances
L'Astra 1.2 turbo hybride automatique 145 ch (1541 - 1619 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,0 secondes.
L'Astra hybride rechargeable 196 ch (1760 - 1821 kg) de 156 ch (115 kW) atteint une vitesse de pointe de 235 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 7,5 secondes.
L'Astra 1.5 diesel 130 ch automatique (1526 - 1604 kg) atteint une vitesse de pointe de 209 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 11 secondes.Consommations
Les valeurs combinées de consommation
de carburant de l'Opel Astra 1.2 turbo hybride automatique 145 ch selon le cycle WLTP sont de 4,7 à 5,0 l/100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
de 106 à 112 g/km (classe CO2
: B).
Les valeurs combinées de consommation de carburant de l'Opel Astra Hybrid Rechargeable 196 ch selon le cycle WLTP sont de 2,1 à 2,3 l/100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
de 48 à 51 g/km (classe
CO2 : A).
Les valeurs combinées de consommation de carburant de l'Opel Astra 1.5 diesel 130 ch automatique selon le cycle WLTP sont de 4,8 à 5,0 l/100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2 de 127 à 132 g/km (classe CO2 : C).
Autonomie électrique
L'Opel Astra Hybrid Rechargeable offre jusqu'à 82-84 km d'autonomie électrique (WLTP). L'autonomie indiquée a été déterminée sur la base des procédures de test WLTP (Règlement (CE) n° 715/2007 et Règlement (UE) n° 2017/1151). L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de conduite quotidienne et dépend de plusieurs facteurs, en particulier le style de conduite personnel, l'état de la route, la température extérieure, l'utilisation du chauffage et de la climatisation ainsi que le préconditionnement thermique.Prix
L'Opel Astra Hybrid d'entrée de gamme est proposée à partir de 32 650 euros (hybride 145 ch Edition).
La version hybride rechargeable 196 ch démarre à partir de 40 600 euros (hybride rechargeable 196 ch Edition).
Le diesel 1.5 130 ch est proposé à partir de 33 550 euros (1.5 Diesel 130ch Automatique Edition).
Les prix de l'Opel Astra
:
Hybride léger
1.2 Turbo Hybride 145 e-DCT6 Edition: 32 650 €
1.2 Turbo Hybride 145 e-DCT6 GS: 35 150 €
1.2 Turbo Hybride 145 e-DCT6 Ultimate: 37 250 €
Hybride Rechargeable
Hybride Rechargeable 195 e-DCT7 Edition: 40 600 €
Hybride Rechargeable 195 e-DCT7 GS: 43 100 €
Hybride Rechargeable 195 e-DCT7 Ultimate: 45 200 €
Diesel
1.5 Diesel 130 BVA8 Edition: 33 550 €
1.5 Diesel 130 BVA8 GS: 36 050 €
1.5 Diesel 130 BVA8 Ultimate: 38 150 €.Equipements de série
DESIGN
SECURITE
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux (6 airbags)
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Ceintures de sécurité à préhension pyrotechnique
Condamnation centralisée
Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Fixations Isofix aux places latérales arrière
Freins à disque avant et arrière
Frein de parking électrique
Pré-disposition crochet de remorquage
Aide au démarrage en côte
CONFORT
Console centrale Gris Ancre
2 clés à plip
2 pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés par LED
Banquette arrière 40/60
Détecteur de pluie
Filtre à pollen, odeurs et particules fines
Palettes au volant et sélecteur de mode de conduite
Pare-brise feuilleté acoustique
Plafonniers avant, arrière et éclairage de coffre à LED
Prise 12V avant sur la console centrale
Vitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement
Démarrage sans clé avec bouton "Start"
MULTIMEDIA
6 haut-parleurs
Radio FM/AM/DAB plus Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)
SPECIFIQUE HYBRIDE RECHARGEABLE
Plancher de coffre fixe
Chargeur embarqué 3,7 kW
Câble de recharge mode 2 - 1,8kWEDITION
DESIGN
Jantes alliage 16 pouces Admiral Argent
Calandre avant avec Vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge
Light
Ligne de vitrage inférieure Noir
Coques de rétroviseurs Noir
SPECIFIQUE HYBRIDE RECHARGEABLE
Jantes alliage 17 pouces Kadett
SECURITE
Pack Drive assist:
- Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport
- Freinage automatique d'urgence avec radar
- Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée
- Caméra anti-somnolence
- Alerte de vigilance conducteur améliorée
- Régulateur de vitesse adaptatif ACC Aide au stationnement avant et arrière
Phares Eco-LED slim design
- Allumage automatique des feux
- Commutation automatique des feux de route
- Feux de jour, clignotants avant et feux arrière LED
Freinage en cas de collision
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Volant TEP Végan
Démarrage sans clé avec bouton "Start"
Climatisation automatique mono-zone
SPECIFIQUE HYBRIDE RECHARGEABLE
Accoudoir central avant
MULTIMEDIA
Multimédia Radio Pure Panel:
- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces
- Ecran tactile central de 10 pouces
- Apple CarPlay ou Android Auto
sans fil
Module OpelConnect
Appel d'urgence (e-call)
SPECIFIQUE HYBRIDE
1 USB C (données), 2 USB (chargeur)GS
En plus par rapport aux équipements de Edition :
DESIGN
Jantes alliage 18 pouces Pentagon
Pare-choc avant sportif
Ligne de vitrage Noir
Vitres arrières surteintées
Ciel de toit Noir
Toit Noir Karbon
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avant
SECURITE
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul panoramique 180°
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Entrée et démarrage sans clé
Pare-brise et vitres latérales feuilletés acoustiques
Rétroviseurs extérieurs:
- Rabattables électriquement
- Eclairage d'accueil
- Fonction mémorisation
Climatisation automatique bi-zone
MULTIMEDIA
Multimedia Radio Pure Panel Pro:
- Dalle en verre intégrale
- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces
- Ecran tactile central de 10 pouces
1 USB C (données), 2 USB (chargeur)ULTIMATE
En plus par rapport aux équipements de GS :
DESIGN
Jantes alliage 18 pouces Pentagon
Pare-choc avant sportif
Logo "Opel" et lettrage "Astra" Noir
Ligne de vitrage Noir
Vitres arrières surteintées
Ciel de toit Noir
Toit Noir Karbon
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avant
Pédalier sport en aluminium
SECURITE
Phares Intelli-Lux Pixel LED et Phares Antibrouillard LED:
- Feux de jour LED avant & arrière
- Réglage dynamique des phares
- Éclairage en virage
Systèmes d'Assistance : Intelli Drive 1.0:
- Alerte de circulation transversale arrière.
- Assistance au positionnement dans la voie.
- Assistance au changement de voie (longue portée) avec alerte d»angle mort et adaptation intelligente de la vitesse.
CONFORT
Sièges intelli-seat ergonomiques
Plancher de coffre 2 positions (FlexLoad)
Entrée et démarrage sans clé
Rétroviseurs extérieurs:
- Rabattables électriquement
- Eclairage d'accueil
- Fonction mémorisation
Climatisation automatique bi-zone
MULTIMEDIA
Pure Panel avec navigation & affichage tête haute étendu
Recharge de smartphone par induction
Pare-brise chauffant
Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique