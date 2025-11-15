Le break compact restylé Dacia Jogger en approche

Le break
compact Dacia Jogger
bénéficie de plusieurs évolutions intérieures et extérieures visant à renforcer le positionnement « value for money ».
Plus de 70 000 unités du Jogger
se sont vendues depuis son lancement en 2021.DESIGN EXTÉRIEUR
Le break compact Dacia
Jogger adopte une nouvelle signature lumineuse constituée d'un « T » inversé en LED installé au-dessus des projecteurs, renforçant ainsi la posture solide de la voiture Dacia
.
La nouvelle signature lumineuse est connectée à la calandre par une fine ligne de pointillés blancs, tels des pixels qui se détachent sur le noir de la grille.
L'ensemble calandre/projecteurs est intégré au bouclier pour former un ensemble homogène, comme si toute la face avant de la voiture
était constituée d'une seule pièce.
A l'arrière, le design des feux « pixels » à LED renforce la personnalité du break compact Jogger.
Les feux forment un prolongement à la vitre du hayon, dans un souci de simplicité esthétique. Leur verticalité permet d'épouser la forme des ailes pour renforcer visuellement la robustesse et l'assise.
L'approche outdoor du Jogger est réaffirmée par les protections en Starkle qui s'étendent sur les passages de roues, les bas de caisse et les enjoliveurs d'antibrouillard. Le matériau, inventé par les ingénieurs de Dacia, contient 20 % de plastique recyclé. Une composition qui se traduit par des particules de couleur blanche donnant un effet moucheté. L'utilisation brute, sans peinture, de ce matériau réduit l'empreinte carbone de sa fabrication et sa vulnérabilité aux éraflures du quotidien.DESIGN INTÉRIEUR
Les aérateurs du tableau de bord adoptent un style en « T » inversé, comme la signature lumineuse.
Le volant, à l'ergonomie optimisée, est plaisant à utiliser.
L'habitacle peut recevoir un système multimédia avec écran central de 10 pouces et navigation connectée ainsi qu'un chargeur de smartphone par induction. MOTORISATIONS
Le Jogger est disponible en motorisations essence TCe 110, hybride
155, bicarburation essence / GPL
Eco-G 120 et en version boite automatique Eco-G 120 auto
.
Le moteur hybrid 155 remplace l'hybrid 140. L'hybrid 155 se compose d'un moteur 4 cylindres 1.8 litre essence de 109 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d'une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Celle-ci est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que deux autres alloués à l'électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage. Cette motorisation électrifiée puissante (155 ch, 170 Nm de couple), associée à cette boîte automatique performante, garantit un agrément de conduite appréciable au quotidien et une efficience remarquable avec des émissions et des consommations
en baisse de 10 % par rapport à la précédente motorisation hybrid 140. En ville, jusqu'à 80 % du temps de roulage se fait en tout électrique. Le démarrage se fait systématiquement en mode 100 % électrique.
Le Dacia Jogger reçoit un moteur bicarburation 3 cylindres 1.2 litre turbo de 120 ch (disponible au premier trimestre 2026) qui permet d'associer les avantages fiscaux du GPL et ceux d'une boîte automatique. Une transmission 6 rapports à double embrayage est disponible sur le modèle qui est également proposé avec une boîte manuelle 6 vitesses. L'autonomie totale (GPL et essence) atteint 1 480 km.CONNECTIVITÉ OPTIMISÉE
Disponible en série sur la finition Essential, le Media Control est un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et appels téléphoniques sur l'écran du tableau de bord. Il comprend aussi quatre haut-parleurs, une connexion Bluetooth, un port USB-C et un support smartphone intégré dans la planche de bord. Avec l'interface de l'application gratuite Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radios/média et accéder à d'autres fonctionnalités depuis l'écran de son smartphone.
Disponible en série sur les finitions expression, Extrême et Journey
(en option sur Essential), le système Media Display offre une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, en liaison avec un écran central tactile HD de 10 pouces.
Disponible en série sur le Jogger Journey, le système Media Nav Live ajoute une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans. Le Media Nav Live offre également un système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs. ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS AU CONFORT ET À LA SÉCURITÉ
Un chargeur de smartphone par induction est introduit sur la console centrale de la Sandero
pour recharger un smartphone ou le maintenir en charge pendant une connexion sans fil Apple CarPlay/Android Auto. Il est monté en série sur les Jogger Extrême et Journey
Des projecteurs automatiques optimisent la vision
de nuit tout en évitant l'éblouissement des autres usagers. Le système maximise l'usage des feux de route et passe automatiquement aux feux de croisement lorsqu'un autre véhicule apparait.
Une caméra multi-vues fournit une vue aérienne du véhicule et des obstacles sur l'écran central pour faciliter les manœuvres à basse vitesse lors d'une stationnement.
Les rétroviseurs rabattables électriquement protègent les rétroviseurs des accrocs lors du stationnement dans une rue étroite.
Ces trois équipements sont regroupés dans le Driving Pack en série sur le Jogger Journey.
Des aides à la conduite
viennent enrichir l'équipement du Jogger pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité : le freinage automatique d'urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos) et le système de surveillance de l'attention du conducteur.PRIX
La motorisation TCe 110 est disponible à partir de 20 700 euros sur le niveau de finition expression.
Le Jogger hybrid 155 est disponible à partir de 25 600 euros sur le niveau de finition expression. Les prix du Dacia Jogger5 places
eco-G 120 Essentiel: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 Expression: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 auto Extreme: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 auto Journey: prix communiqué ultérieurement
TCe 110 Expression: 20 700 euros
TCe 110 Extreme: 22 000 euros
hybrid 155 Expression: 25 600 euros
hybrid 155 Extreme: 26 900 euros
hybrid 155 Journey: 27 700 euros7 places
eco-G 120 Essentiel: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 Expression: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 auto Extreme: prix communiqué ultérieurement
eco-G 120 auto Journey: prix communiqué ultérieurement
TCe 110 Expression: 21 600 euros
TCe 110 Extreme: 22 900 euros
hybrid 155 Expression: 26 500
euros
hybrid 155 Extreme: 27 800 euros
hybrid 155 Journey: 28 600 eurosFINITIONS
Le Jogger est disponible en quatre versions: Essentiel, Expression, Extreme et Journey.
La finition Journey met l'accent sur le confort. Le niveau de finition propose de série le Media Nav Live et le système audio Arkamys (équipements du pack Navigation), la caméra multi-vues, la commutation automatique des feux de route qui optimise la vision de nuit tout en évitant l'éblouissement des autres usagers, les rétroviseurs rabattables électriquement, le volant ainsi que les sièges avant chauffants et des jantes alliages 16 pouces. La finition Journey s'habille d'une sellerie denim bleu, moderne. Photos
Copyright Adrien Cortesi - Cetadi Prod