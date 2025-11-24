Lancée avec un bloc électrique et une petite batterie, la mini-citadine Fiat 500
fait son retour avec une motorisation thermique électrifiée
.
La Fiat 500 Berline
allie design iconique et fonctionnalité moderne.
Elle est équipée d'un moteur Fiat FireFly 1.0 litre trois cylindres mild-hybrid
associé à une boîte manuelle à 6 vitesses
. Le système électrique 12V
améliore l'efficacité énergétique. Il s'agit d'un groupe motopropulseur éprouvé.
Dotée d'une connectivité avancée, la Fiat 500 Berline propose le système d'infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto
sans fil. L'écran tactile de 10,25 pouces, est complété par un affichage numérique de 7 pouces.
La mini
-citadine Fiat est dotée de plusieurs aides à la conduite
(ADAS) pour la conduite urbaine. Parmi elles, on retrouve le freinage automatique d'urgence, l'assistance au maintien de trajectoire, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.
La 500 Berline est destinée à la conduite en ville.
La production a débuté à l'usine Carrozzerie de Mirafiori, en Italie. L'usine historique de Turin devrait produire environ 100 000 unités par an.
La Fiat 500 Berline est disponible en trois finitions
: Pop, Icône et La Prima.
Les tarifs de la Fiat 500 Hybrid débutent à partir de 19 400 euros
(FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Pop).Les prix de la Fiat 500 Berline :
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Pop: 19 400 €
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Icône: 20 900 €
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch la Prima: 23 900 €
FireFly 1.0 Hybrid 65 ch Torino: 20 900 €Les équipements de série de la Fiat 500 Berline :POP
STYLE & CONFORT
Appuie-tête arrière
Banquette arrière rabattable monobloc
Climatisation manuelle
Démarrage sans clé
Jantes acier 15 pouces
Planche de bord gris argenté
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs noirs
Volant noir
TECHNOLOGIE
4 haut-parleurs
Écran TFT 7 pouces couleur
Port USB pour recharge
Support smartphone
SÉCURITÉ
6 Airbags
Alerte de franchissement de ligne avec correction
Appel d'urgence (e-Call)
Capteurs de luminosité
Détecteur de fatigue
Feux arrière LED
Feux de jour DRL à LED
Freinage autonome d'urgence
Frein à main électrique
Limiteur de vitesse
Projecteurs antibrouillard arrière
Radar de recul
Reconnaissance des panneaux
Régulateur de vitesseICÔNE
(en complément de POP)
STYLE & CONFORT
Climatisation automatique
Jantes alliage 16 pouces
Planche de bord couleur carrosserie
Volant soft touch noir
TECHNOLOGIE
Connectivité Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Port USB type A-C sur tunnel central
Système Uconnect avec écran central 10,25 pouces
SÉCURITÉ
Capteurs de pluieLA PRIMA
(en complément de ICÔNE)
STYLE & CONFORT
Accoudoir central
Baguettes latérales chromées
Banquette arrière rabattable 50/50
Console centrale avec compartiment rangement fermé
Contours de vitres chromés
Jantes alliage 17 pouces bicolores
Ouverture sans clé côté conducteur
Planche de bord blanc nacré
Rétroviseur intérieur photochromatique
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et degivrants
Sellerie premium soft touch
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges avant chauffants
Tapis de sol
Toit vitré panoramique
Vitres arrière surteintées
Volant soft touch bicolore
TECHNOLOGIE
6 haut-parleurs
Chargeur à induction pour smartphone
Système de navigation
SÉCURITÉ
Caméra de recul
Feux de route/croisement automatiques
Projecteurs avant full LED 'Infinity'TORINO
(en complément de ICÔNE)
STYLE & CONFORT
Badge spécifique ''Torino'' sur Pilier C
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sellerie spécifique motif pieds de poule
SECURITÉ
Projecteurs avant full LED 'Infinity'