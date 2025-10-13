La Peugeot 308 restylée affiche une face avant illuminée

La berline compacte Peugeot 308
s'offre un restylage.
La berline du segment C Peugeot 308
affiche des proportions équilibrées et un design sportif.
Les première livraisons de la Peugeot 308 restylée interviendront fin 2025.DESIGN EXTERIEUR
La 308 bénéficie d'une face avant renouvelée illuminée. Le blason Peugeot lumineux est au cœur de la face avant renouvelée. Au-dessus du blason, un ensemble de brins lumineux surligne la calandre et prolonge l'illumination vers les projecteurs. Le radar de proximité, dissimulé derrière le blason, reste invisible.
La posture de la 308 est accentuée par l'épaulement renforcé du début des ailes à l'extrémité de la face avant, dans le prolongement des projecteurs.
La découpe en forme de trapèze de la partie basse du bouclier contribue à assoir sur la route la berline 308, tout comme les prises d'air situées aux deux extrémités. Les prises d'air guident le flux vers l'intérieur des passages de roues. Cette optimisation aérodynamique contribue à optimiser la consommation
de carburant.
La calandre adopte un traitement ton caisse, intégré à la carrosserie. Les pampilles s'espacent en partie centrale pour optimiser le flux d'air, et se densifient sur les côtés, renforçant sa présence visuelle.
Les finitions GT et GT exclusive bénéficient d'une face avant éclairée.
Les fonctions éclairantes (feux de croisement et feux de route), structurées en deux parties horizontales superposées (au-dessus, les feux de croisement ; au-dessous, les feux de route) s'intègrent discrètement dans le bouclier.
La Peugeot 308 arbore une signature lumineuse inédite, avec trois fines griffes en LED, positionnées dans la zone du regard. La signature fait office de feux de jour et de clignotants (à défilement sur les finitions GT et GT Exclusive).
Les projecteurs bénéficient de la technologie Peugeot Full LED sur les finitions Style, Business et Allure et de la technologie Peugeot Matrix
LED sur les finitions GT et GT Exclusive.
La Peugeot 308 offre une signature lumineuse arrière avec trois griffes en LED inclinées positionnées de chaque côté du bandeau noir laqué qui surplombe le blason Peugeot.DESIGN INTERIEUR
A l'intérieur, les lignes sont nettes, pures, et intègrent de façon fluide le combiné d'instruments, l'écran central tactile 10 pouces et les principales commandes.
L'architecture de la planche de bord est conçue pour libérer de l'espace
au bénéfice des passagers avant. On retrouve le combiné d'instruments, un écran central tactile 10 pouces et les principales commandes. Les matériaux, tels l'aluminium véritable et l'Alcantara, renforcent la sensation de confort.
Intégrées dans un bandeau noir sous l'écran central tactile, les cinq i-toggles permettent de configurer des raccourcis vers les réglages préférés pour certaines fonctions : climatisation, contact téléphonique, station radio, navigation vers le domicile, etc.
L'éclairage d'ambiance personnalisable (8 couleurs au choix) s'étend de la planche de bord jusqu'aux panneaux de porte.CONFORT INTERIEUR
La Peugeot 308 propose des sièges avant enveloppants, d'inspiration sportive.
Des sièges certifiés AGR (une association indépendante de médecins et de spécialistes de la santé) pour leur ergonomie et la richesse de leurs réglages sont disponibles en option sur les finitions Allure et GT.
Les fonctions de massage et de chauffage pour les sièges avant sont proposées en option sur les finitions Allure et GT, et sont incluses de série sur la finition GT Exclusive.
En option sur la finition GT et en série sur GT Exclusive, le système AQS (Air Quality System) contrôle en permanence la qualité de l'air entrant dans l'habitacle et, si besoin, active automatiquement le recyclage de l'air. Le dispositif est complété par le Clean Cabin, qui traite l'air en filtrant les gaz polluants et les particules.
La Peugeot 308 offre en série une connectivité complète avec une fonction mirroring sans fil pour smartphone Apple CarPlay et Android Auto
et quatre ports USB-C (deux aux places avant, deux aux places arrière).SENSATIONS DE CONDUITE
Au volant, les sensations sont optimisées par la position de conduite basse et la qualité de la filtration des vibrations apportée par les suspensions.MOTORISATIONS
La 308 est proposée avec une motorisation: hybride
(léger) de 145 ch et un bloc hybride rechargeable de 195 ch et un bloc électrique de 156 ch.Hybride
La Peugeot 308 à motorisation Hybride 145 ch est associée à une boite automatique 6 vitesses électrifiée e-DCS6 à double embrayage. Grâce à une batterie qui se recharge automatiquement pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple et des accélérations dynamiques tout en offrant des consommations
maitrisées (4,8 à 5 litres aux 100 km selon le modèle, en cycle mixte WLTP). En ville, la Peugeot 308 Hybride 145-DCS6 peut circuler jusqu'à 50 % du temps en mode électrique zéro émission.
Le moteur thermique délivre une puissance de 136 ch et un couple de 230 Nm à 1 750 tr/min.
Le moteur électrique délivre une puissance de 21 ch et un couple de 51 Nm de 750 à 2 499 tr/min.
L'ensemble débite une puissance cumulée de 145 ch.
La 308 Hybrid 145 ch e-DCS6 de 1 382 kg atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.Hybride Rechargeable
La Peugeot 308 Hybride Rechargeable 195 ch associe un moteur électrique de 125 ch (118 Nm de couple de 300 à 7 320 tr/min) à un moteur thermique 4 cylindres 1.6 litre turbocompressé de 150 ch (250 Nm de couple à 1750 tr/min), pour une puissance cumulée de 195 ch et un couple de 360 Nm. La boite automatique double embrayage à 7 rapports e-DCS7 permet des changements de vitesses rapides. La motorisation hybride rechargeable de deuxième génération intègre une batterie de 17,2 kWh qui permet une autonomie en roulage électrique de 85 km (cycle mixte WLTP).
La 308 Hybride Rechargeable 195 ch e-DCS7 de 1 635 kg atteint une vitesse de pointe de 225 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,6 secondes.
La consommation en cycle mixte combiné atteint 2,2 - 2,3 litres aux 100 km.
La batterie haute tension peut être rechargée en 2 heures 05 (chargeur 7,4 kW) ou en 7 heures 25 sur une prise domestique standard (10 A, 2,3 kW).
Les temps de charge (de 0 à 100 %) de la batterie de 17,2 kWh:
- sur une prise domestique AC 10A de 2,3 kW: 7 heures 25.
- sur une prise domestique renforcée AC 14A de 3,2 kW: 5 heures 05.
- sur une borne de recharge AC de 3,7 kW: 4 heures 20.
- sur une borne de recharge AC de 7,4 kW: 2 heures 05.PRODUCTION
La Peugeot 308 est conçue en France et produite dans l'usine de Mulhouse. RECYCLABILITE
La Peugeot 308 intègre plus de 30% de matériaux verts (recyclés et renouvelables) dans la fabrication. On recense plus de 30 pièces en polymère, comme la planche de bord en fibre de chanvre et les plastiques recyclés dans les pare-chocs et les bacs de rangement.
La Peugeot 308 utilise 31% de matériaux recyclés (405 kg), avec 34% des aciers et 58% des aluminium recyclés, ainsi que 40 kg de polymères recyclés et de biomatériaux.GARANTIE
La voiture Peugeot
est couverte par une garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité.
La Peugeot 308 bénéficie du programme Peugeot Care : une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur l'ensemble du véhicule sous réserve de réaliser le programme d'entretien constructeur dans le réseau Peugeot.MISES A JOUR A DISTANCE
La Peugeot 308 bénéficie de mises à jour logicielles à distance qui permettent de bénéficier en permanence des derniers développements sans avoir à se rendre chez un concessionnaire.PRIX
Les prix de la Peugeot 308
:HYBRIDE
Hybrid 145 e-DCS6 Style: 33 400 €
Hybrid 145 e-DCS6 Allure: 35 250 €
Hybrid 145 e-DCS6 GT: 37 850 €
Hybrid 145 e-DCS6 GT Exclusive: 39 150 €HYBRIDE RECHARGEABLE
Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 Allure: 42 400 €
Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 GT: 45 200 €
Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 GT Exclusive: 46 800 €EQUIPEMENTS DE SERIE
Les équipements de série de la Peugeot 308:FINITION STYLE
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs
Allumage et commutation automatique des feux
Éclairage d'accueil et d'accompagnement
Feux arrière 3 griffes à LED
Allumage dynamique griffe à griffe
Frein de stationnement électrique
Fixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrière
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirecte
6 airbags
Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé)
Airbags latéraux conducteur et passager avant
Airbags rideaux aux places avant et arrière
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Safety Plus
Régulateur / Limiteur de vitesse
Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, piloté par caméra et radar
Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse
Alerte attention conducteur
Pack Drive Assist
Régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go
Aide au stationnement arrière, graphique et sonore
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
Calandre couleur caisse
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Lécheurs de vitres Noir mat
Bandeau Noir Brillant entre les feux arrière
Jupe arrière Noir mat
Antenne requin
Monogrammes avant : blason Peugeot et 308
Monogrammes arrière : blason Peugeot et 308 et Hybrid
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal
Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir mat
Accoudoirs de portes en tissu noir
Ciel de pavillon clair
Volant compact en croûte de cuir avec commandes multimédia intégrées
Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral et surpiqûres gris Tramontane
CONFORT
Démarrage mains libres
2 Télécommandes 3 boutons
Climatisation automatique bi-zone
Essuie-vitres avant à déclenchement automatique
Éclairage intérieur
Plafonnier avant et liseuses arrière à LED
Boîte à gants et rangement de console éclairés à LED
Éclairage de coffre à lampe
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
4 poignées de maintien
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
GARNISSAGES & SIÈGES
Banquette arrière avec dossier rabattable 2/3-1/3
Sièges conducteur et passager avant avec réglage manuel de la hauteur d'assise
Sellerie tissu gris Renzo, tri-matières
Accompagnement Baladin gris chiné, et surpiqûres orange Sunset
JANTES & ROUES
Jantes alliage 16 pouces Auckland Noir brillant
MULTIMEDIA & NAVIGATION
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
Peugeot i-Connect
Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil
2 prises USB-C sur console avant (1 prise Data & Charge, 1 prise Charge)
Pack Connect One (Abonnement inclus 10 ans)
Système audio avec 6 haut-parleurs
2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs large bande à l'arrière
Prise 12V à l'avantFINITION ALLURE
Equipements en plus de Style
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
VisioPark 1
Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Jupe arrière Noir brillant
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné
Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné
Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane
Éclairage des caves à pieds avant à LED
CONFORT
Diffuseurs d'air aux places arrière
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante surteintées
GARNISSAGES & SIÈGES
Sellerie tissu gris Tremezzo embossé, tri-matières
Accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz
JANTES & ROUES
Jantes alliage 17 pouces diamantées Bangkok bi-tons Noir Orbital, vernis brillant
MULTIMEDIA & NAVIGATION
2 Prises USB-C (Charge) à l'arrière
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE
Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2,3kW/10A)
Chargeur embarqué 3,7 kW monophasé
Monogramme Plug In sur volet de coffreFINITION GT
Equipements en plus d'Allure
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
Éclairage adaptatif en fonction des conditions extérieures et de la circulation
Peugeot Connect SOS & Assistance
SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Aide au stationnement avant, graphique et sonore
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés
Élargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse
Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant
Lécheurs de vitre Noir brillant
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite (décor en aluminium avec sellerie Alcantara)
Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane (décor en aluminium avec sellerie Alcantara)
Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)
Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris tramontane
Ciel de pavillon Noir
Pédalier sport et repose-pied en aluminium
Seuils de porte avant en aluminium avec lettrage Peugeot
Surtapis GT avant et arrière avec surpiqûres vert Adamite
CONFORT
Accès et démarrage mains libres Proximity
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite
Vitrage portes avant feuilleté
Driver Sport Pack
Personnalisation du combiné spécifique, sonorité du moteur amplifiée et plus
sportive
GARNISSAGES & SIÈGES
Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières
Accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane et blason Peugeot sur appuie-têtes avant
Siège conducteur avec réglage lombaire
JANTES & ROUES
Jantes alliage 18 pouces diamantées Helsinki bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat
MULTIMEDIA & NAVIGATION
Peugeot i-Connect Advanced
Navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables
Pack Connect Plus (Abonnement inclus 6 mois)FINITION GT EXCLUSIVE
Equipements en plus de GT
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Vision
360° & Drive Assist Plus
Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
VisioPark 360° :
4 caméras (avant, arrière et latérales)
Aide au stationnement avant, arrière et latérales (graphique et sonore)
Rétroviseurs extérieurs avec indexation de marche arrière
Drive Assist Plus (conduite semi-autonome de niveau 2)
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Aide au maintien de la position dans la voie
Détection de trafic arrière :
Alerte de trafic arrière transversal (RCTA)
Surveillance d'angles morts et aide au changement de voie longue portée
Alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement
Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l'habitacle
GARNISSAGES & SIÈGES
Intérieur Alcantara Executive
Sellerie Alcantara Noir, tri-matières avec accompagnement TEP et surpiqûres vert Adamite
Siège conducteur AGR à réglages électriques, massant, chauffant
Siège passager avant à réglages manuels, avec réglage en hauteur de l'assise et lombaire pneumatique, massant, chauffant
Volant chauffant
JANTES & ROUES
Kit de dépannage pneumatique
Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage