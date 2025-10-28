La Jeep Compass de nouvelle génération affiche une calandre à sept fentes revisitée

Pensée pour incarner les valeurs fondamentales de Jeep
(capacité de franchissement, robustesse et identité visuelle marquée), la Jeep Compass
combine une grande polyvalence à des technologies évoluées.
Conçu pour les escapades hors des sentiers battus, le SUV Compass
de la marque américaine est adapté à un usage quotidien.
La nouvelle génération de la Jeep Compass repose sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, spécifiquement conçue pour l'électrification des segments C et D.
Le SUV du segment C de Jeep a conquis plus de 2,5 millions de clients à travers le monde depuis son lancement en 2006.
C'est le modèle le plus diffusé de la marque américaine de véhicules tout-terrain.
Les SUV du segment C représentent près d'un quart des ventes automobiles
en Europe.
Le véhicule Jeep de nouvelle génération est produit en Italie, sur le site de Melfi.DESIGN EXTERIEUR
La Jeep Compass affiche l'esthétique emblématique de Jeep, à travers un design qui conjugue l'héritage de la marque américaine avec des spécifications contemporaines.
Fidèle à son ADN, elle arbore une calandre à sept fentes, des arches de roues trapézoïdales et des protections robustes.
Conçue pour la sécurité et la fonctionnalité, la Jeep Compass intègre un bouclier teinté dans la masse et des pare-chocs renforcés.AERODYNAMIQUE
La Jeep Compass bénéficie d'une efficacité aérodynamique améliorée. Le coefficient de traînée (Cx) a été amélioré de 10 %, atteignant une valeur inférieure à 0,3, grâce à l'introduction de plusieurs éléments : volets d'air actifs directement intégrés dans le pare-chocs avant, conduits d'air sur les roues avant et arrière, arêtes vives à l'arrière et conception totalement plate du soubassement.APTITUDES TOUT-TERRAIN
Développé par les ingénieurs Jeep à Turin et aux États-Unis, la Jeep Compass marie les aptitudes tout-terrain chères à la marque américaine à une facilité d'utilisation au quotidien. Taillée pour l'aventure en pleine nature autant que pour les environnements urbains, la Jeep Compass propose une grande polyvalence.
La Jeep Compass affiche des performances
off-road solides, y compris en version traction avant, avec une garde au sol de 200 mm, un angle d'attaque de 20°, un angle ventral de 15° et un angle de fuite de 26°. La capacité de passage à gué atteint 408
mm.
Les versions à transmission intégrale vont plus loin avec des angles améliorés (27° à l'avant, 16° au centre, 31° à l'arrière), une garde au sol relevée et une aptitude renforcée au franchissement de gués. Le contrôle de la descente est de série sur les versions 4x4
.
Le système Selec-Terrain, de série sur toutes les versions, garantit une motricité optimale dans des conditions exigeantes.
La protection à 360 degrés est adaptée à la conduite en ville comme en off-road. Pour renforcer sa résistance, le radar avant a été repositionné afin d'éviter les dommages dans les environnements contraints.COMPORTEMENT
Les suspensions, incluant ressorts, amortisseurs et barre antiroulis spécifiques, assurent un juste équilibre entre confort et dynamisme. DIMENSIONS
La Jeep Compass optimise son habitabilité tout en conservant un gabarit compact (4,55 mètres de long, 1.9 mètre de large, 1.7 mètre de haut pour un empattement de 2.8 mètres). VOLUME DE CHARGEMENT
Le SUV Jeep offre un espace
de rangement avant de 34 litres et un coffre atteignant 550 litres.
La banquette arrière fractionnable 40/20/40, de série, permet d'adapter l'espace à tous les usages, entre passagers et chargement.TECHNOLOGIE CONNECTEE
La Jeep Compass propose une expérience connectée complète. Le système d'infodivertissement comprend un écran d'instrumentation de 10 pouces et une interface multimédia de 16 pouces, avec des services connectés assurant des mises à jour OTA (over-the-air) pendant le cycle de vie du véhicule.AIDES A LA CONDUITE
La conduite semi-autonome
Drive Assist de niveau 2 est de série sur toute la gamme. Des fonctionnalités telles que l'affichage tête haute, le changement de voie semi-automatique ou encore les phares à LED Matrix
sont proposés.GROUPES MOTOPROPULSEUR
La Jeep Compass propose un large éventail de motorisations: une version hybride
léger MHEV de 145 chevaux, une version hybride rechargeable PHEV de 195 chevaux, et trois variantes électriques HEV allant de 213 chevaux (traction avant) à 375 chevaux (transmission intégrale).Version hybride léger MHEV e-hybrid
Couplé à une boîte de vitesses automatique double embrayage à 6 rapports, le moteur e-hybrid développe une puissance combinée de 145 ch.
Le moteur thermique développe 136 ch lorsque le moteur électrique se contente de 28 ch (21 kW). Le bloc thermique développe un couple de 230 Nm pour 50 Nm pour le moteur électrique. Le système hybride
léger repose sur une batterie 48V d'une capacité de 0,9 kWh. Crédité d'une vitesse de pointe sur circuit de 188 km/h, le Compass de 1 667 kg accélère de zéro à 100 km/h en 10,3 secondes. La consommation
de carburant ressort à 5,9 litres aux 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
de 133 g/km.PRIX
La Jeep Compass débute à partir de 39 190 euros
(1.2 Turbo T3 145 e-Hybrid BVR6 4x2 Altitude).Les prix de la Jeep Compass:
1.2 Turbo T3 145 e-Hybrid BVR6 4x2 Altitude 39 190 €
1.2 Turbo T3 145 e-Hybrid BVR6 4x2 First Edition 40 990 €GARANTIE
La Jeep Compass est garantie 2 ans kilométrage illimité.OPTIONS
Pack Drive Assist Plus: 1 750 € (Régulateur de vitesse adaptatif prédictif, Alerte de circulation arrière, Surveillance active des angles morts, Changement de voie semi-automatique, Affichage tête-haute)
Pack Premium Altitude: 1 950 € (Toit ouvrant électrique en verre, Eclairage d'ambiance multicolore LED, Système audio premium Focal avec subwoofer)
Pack Confort: 950 € (Sellerie TEP/Tissu, Sièges avant chauffants, Volant chauffant, Pare-brise chauffant, Tapis de sol caoutchouc)
Pack Tech: 1550 € (Caméra 360°, Hayon motorisé mains-libres, Capteurs de stationnement latéraux, Surveillance des angles morts, Chargeur de téléphone sans-fil, Projecteurs antibrouillards avant LED)
Pack Premium: 1700 € (Bas de caisse Gloss Black, Sellerie TEP, Sièges avant électriques, ventilés et massants, Système audio premium Focal avec subwoofer)
Pack Caméra 360°: 500
€ (Caméra 360°, Capteurs de stationnement latéraux, Surveillance des angles morts)EQUIPEMENTS DE SERIEALTITUDE
DESIGN EXTÉRIEUR
• Jantes alliage 18 pouces
• Phares à LED
• Feux de route/feux de croisement automatiques
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Lampes de courtoisie dans les rétroviseurs extérieurs
INTÉRIEUR ET INFODIVERTISSEMENT
• Navigation
• Sièges en tissu avec réglage lombaire à 2 positions
• Éclairage d'ambiance monochrome
• Climatisation automatique bi-zone
• Apple Carplay et Android Auto
sans fil
• Instrumentation numérique 10,1 pouces et écran d'infodivertissement 16 pouces
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE
• Assistance à la conduite
semi-autonome Drive Assist
• Système Selec-Terrain avec 4 modes de conduite
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé Enter-N-Go
• Régulateur de vitesse adaptatif
• Capteur de stationnement avant et arrière avec caméra de reculFIRST EDITION
ALTITUDE PLUS :
DESIGN EXTÉRIEUR
• Projecteurs Matrix LED
• Phares antibrouillard avant
• Calandre éclairée à 7 fentes
• Vitres et lunette arrière surteintées
• Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)
INTÉRIEUR ET INFODIVERTISSEMENT
• Chargeur sans fil
• Hayon électrique mains libres
• Sellerie mixte tissu/TEP noir/gris
• Sièges avant et volant chauffants
• Rétroviseur intérieur photochromique
• Éclairage d'ambiance avec personnalisation des couleurs
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE
• Alarme
• Pare-brise chauffant