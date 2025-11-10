Le coupé Honda Prelude de sixième génération embarque un groupe motopropulseur hybride

Le coupé Honda Prelude
de sixième génération fait son entrée dans l'ère de l'électrification.
La Prelude marque le retour du coupé emblématique de la marque japonaise. Le coupé Honda
Prelude de sixième génération revendique un design inspiré par la pureté des planeurs et dispose d'un groupe motopropulseur hybride
doté de la technologie innovante S plus Shift de Honda.
La technologie S plus Shift de Honda simule le son et la sensation de changements de rapports rapides. Elle a été développée pour s'intégrer à la technologie du groupe motopropulseur e:HEV de Honda, afin d'offrir une expérience de conduite plus immersive.
Dotée d'une batterie au lithium-ion
, de deux moteurs électriques compacts (un générateur entraîné par le moteur et un moteur de propulsion) et d'un moteur à essence à injection directe de 2.0 litres associé à la technologie S plus Shift de Honda, la Prelude e:HEV affiche des performances polyvalentes
et la réactivité d'un coupé.
Les ingénieurs Honda utilisé les composants et les principes d'ingénierie de la Civic
Type R, dont les amortisseurs adaptatifs. La Prelude offre un équilibre dosé entre tenue de route agile et confort absolu.
Les sensations de conduite sont renforcées par des modes de conduite sur mesure, notamment les modes « Confort » « GT », « Sport » et « Individual ».
Le mode GT a été soigneusement mis au point pour offrir une expérience de conduite dynamique, qui correspond au caractère du véhicule. Parmi les autres avancées, citons l'évolution du système d'assistance aux manœuvres (AHA) de Honda, qui assure une agilité, un contrôle et une maîtrise élevés dans les virages.
À l'intérieur, la Prelude propose un design sophistiqué. Les sièges avant présentent des différences subtiles pour répondre aux besoins de leurs occupants, offrant au conducteur un meilleur soutien en cas de conduite plus dynamique, tandis que le passager bénéficie d'un plus grand confort. Le hayon arrière du véhicule et le compartiment à bagages polyvalent et configurable sont tout autant d'éléments pratiques.
La commodité et le confort sont au cœur du système d'infodivertissement de la Prelude, avec Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto
disponibles de série. Le conducteur dispose d'un tableau de bord entièrement numérique de 10,2 pouces avec des graphismes inédits, qui offre de nombreux écrans personnalisables assurant de ne manquer aucune information pertinente.
La Prelude dispose d'une suite élargie de fonctions de sécurité avancées et d'aides à la conduite
Honda Sensing, dont les composants structurels sont conçus pour améliorer la protection contre les collisions et pour garantir une sécurité optimale au conducteur et aux passagers.
Depuis 1978, le nom « Prelude » incarne l'ingénierie de pointe de Honda. De retour après 25 ans d'absence, la sixième génération constitue une évolution moderne de l'esprit du modèle pionnier qui met en valeur les dernières technologies hybrides
de Honda.
Les premières livraisons de la Prelude interviendront à partir du printemps 2026.EXTERIEUR
Lors de la conception, les ingénieurs Honda ont voulu reproduire la simplicité des planeurs modernes, en offrant des surfaces épurées qui se fondent dans des proportions étudiées afin de faire écho à l'esthétique légère et fluide de ces aéronefs.
À l'avant, le nez bas et effilé de la Prelude met en évidence ses qualités dynamiques, qui sont renforcées par les phares LED fins, la fine calandre chromée noire, le pare-chocs inférieur de couleur foncée et les passages de roues légèrement évasés.
A l'arrière, une barre s'étire sur l'arrière du véhicule. Associée à la ligne de toit abaissée de 1 355 mm, elle crée un rapport hauteur/largeur de coupé dynamique. Les pare-chocs avant et arrière sont ornés d'une garniture bleue horizontale, conçue pour donner une sensation de fluidité sur toute la longueur du véhicule.
Vue de profil, la Prelude présente un aspect fluide. Cet aspect épuré est renforcé par ses flancs sculptés, qui comportent des ouïes d'aération intégrées derrière les roues avant afin d'optimiser les flux d'air sur le véhicule. On retrouve également ce design simple dans les poignées de porte affleurantes.
Les rétroviseurs extérieurs sont montés directement sur les portes avant, sous la ligne de ceinture, plutôt que sur le bord avant des vitres de porte avant, ce qui permet de réduire les angles morts.
Le toit comporte un panneau à « double bulle » qui évoque les véhicules hautes performances, suggérant que les panneaux extérieurs sont « rétractés » autour de la structure de la Prelude. Une technique avancée de brasage au laser a été utilisée pour monter le toit quasiment au même niveau que les panneaux latéraux, ce qui renforce l'aspect et la sensation haut de gamme du véhicule. Grâce à cette technique de soudage de pointe, aucune bande de moulure n'est nécessaire le long du toit.
Le souci des détails se retrouve dans la transition fluide entre le panneau de toit et le hayon, dont le profil ininterrompu est rendu possible par une antenne radio intégrée à la vitre arrière. Les passages de roue arborent un aspect épuré grâce à une technique d'ajustement de carrosserie qui enroule les bords vers le haut et vers le bas.
Les phares LED adaptatifs ont été intégrés dans le profil latéral du véhicule, afin de mettre en lumière la largeur, le centre de gravité bas et le style dynamique de la Prelude. Les feux de jour présentent un design qui imite la large envergure d'un planeur et qui, en cas d'éclairage par derrière sur une lentille à rainures en V, diffuse la lumière de façon uniforme sous tous les angles.
Les feux arrière LED pleine largeur rehaussent l'allure du véhicule et comportent un réflecteur spécial qui crée une ligne horizontale nette, de jour comme de nuit. En utilisant un tube lumineux creux à deux couches et à bordure blanche derrière la lentille, les ingénieurs Honda ont créé une double bande rouge distinctive à l'arrière, visible de jour. À la nuit tombée, le tube est éclairé par des LED rouges pour créer une signature lumineuse nette qui permet d'identifier la Prelude depuis l'arrière.EFFICACITE AERODYNAMIQUE
En gérant minutieusement le flux d'air sur le véhicule, les ingénieurs Honda sont parvenus à réduire la portance globale et à limiter la différence de pression aérodynamique entre l'avant et l'arrière à toutes les vitesses, ce qui se traduit par une posture constante du véhicule et des performances dynamiques permanentes.
À l'avant, le flux d'air sous le véhicule et la manière de générer une force d'appui ont fait l'objet d'une attention particulière. Un grand becquet inférieur à section croisée nervurée situé sous le pare-chocs avant permet de guider et de contrôler précisément l'air sous le véhicule et à travers les passages de roue, générant ainsi une pression négative qui réduit la portance.
À l'arrière, où la surface plane à la base du hayon a été façonnée avec précision de sorte à fournir une zone de pression aérodynamique positive, une approche différente permet de pousser l'arrière du véhicule sur la route. Le véhicule réduit la portance de manière égale sur les essieux avant et arrière.INTERIEUR
S'inspirant d'un planeur au niveau du cockpit, l'intérieur de la Prelude arbore un design sophistiqué.
L'approche de Honda vise à créer une expérience de conduite exaltante. Elle a donné naissance à un habitacle offrant une meilleure visibilité et un sentiment accru d'espace
, comme en témoigne le tableau de bord bas et horizontal qui s'inspire de l'envergure d'un planeur. L'intérieur offre une vue dégagée au conducteur et au passager avant.
Le carénage bas permet au conducteur d'identifier facilement le sommet des ailes avant, tandis que les montants profilés contribuent à réduire les angles morts.
Le tableau de bord numérique de 10,2 pouces fournit clairement toutes les informations dont le conducteur a besoin.
L'intérieur se caractérise par des matériaux de qualité ainsi que par un agencement épuré. Des points de contact tactiles sont présents partout. La console centrale, les garnitures de porte et la partie supérieure du tableau de bord sont recouvertes d'un épais rembourrage, tandis que les commutateurs reproduisent les sensations d'un équipement audio domestique haut de gamme.
Le conducteur bénéficie d'un volant à méplat gainé de cuir, conçu pour assurer une meilleure facilité d'utilisation et pour mettre en valeur les qualités sportives du véhicule. Doté d'un style sportif avec repose-pouce, d'un repère à 12 heures surpiqué et de palettes de changement de rapport liées à la technologie S plus Shift de Honda, il offre le nec plus ultra en matière de contrôle et de confort. Des boutons situés sur les branches permettent de contrôler le système d'infodivertissement ainsi que plusieurs systèmes d'assistance à la conduite
.
Les sièges avant présentent des différences subtiles pour le conducteur et le passager.
Pour le conducteur, la base du siège est dotée de renforts latéraux qui confèrent un soutien structurel supplémentaire et d'un rembourrage plus ferme. Pour le passager, l'accent a été mis sur la fonctionnalité au quotidien, avec des renforts latéraux légèrement plus bas et plus souples.
Les deux sièges avant sont équipés de la technologie de sièges stabilisateurs de Honda, qui intègre une structure plane en résine qui soutient le bas du corps du passager, du bassin à la région lombaire, pour une stabilité et un soutien accru. Le dossier surélevé a été conçu pour épouser le haut du corps et pour contrôler la posture, tout en assurant la liberté de mouvement au niveau des bras et des épaules.
Située entre les sièges avant, la console centrale est pratique. Sa disposition large favorise le plaisir de conduite. Abritant les boutons de sélection de rapports, le sélecteur de mode de conduite et le bouton S plus Shift, elle place toutes les principales fonctions du groupe motopropulseur à portée de main du conducteur.COMMODITE
Malgré sa silhouette dynamique, la Prelude offre l'espace et la fonctionnalité d'un véhicule plus imposant. Quatre personnes peuvent prendre place à bord. Les sièges avant s'inclinent et coulissent en douceur vers l'avant pour faciliter l'accès à l'arrière, tandis que les sièges arrière ont été sculptés pour optimiser l'espace au niveau de la tête, des jambes et des épaules.
Le hayon arrière à grande ouverture facilite le chargement et le déchargement des bagages et autres objets.
Le couvre-bagages permet de dissimuler et de fixer les objets dans l'espace de chargement, tandis que le plancher de coffre rabattable peut être transformé en séparateur de bagages pour éviter que les objets ne roulent dans tous les sens lors des déplacements.
Les sièges arrière peuvent être rabattus à plat, créant ainsi jusqu'à 663 litres d'espace et permettant de ranger facilement une grande variété d'objets encombrants, notamment deux sacs de golf
, deux planches de surf, un vélo de taille normale et un ensemble de quatre roues.GROUPE MOTOPROPULSEUR HYBRIDE E:HEV
La Prelude est équipée de la dernière version du groupe motopropulseur hybride e:HEV de Honda, avec un moteur à essence qui s'associe à la boîte de vitesses automatique à double moteur électrique, y compris du système innovant S plus Shift de Honda.
Le groupe motopropulseur hybride associe une batterie au lithium-ion de 72 cellules à forte densité de puissance, deux moteurs électriques puissants et un moteur à essence à cycle d'Atkinson de 2.0 litres à injection directe pour fournir une puissance de 184 ch (135 kW) et permettre à la Prelude de passer de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.
Le groupe motopropulseur e:HEV allie la réactivité et la puissance d'un moteur électrique à l'autonomie d'un moteur à essence. L'utilisateur obtient une réponse instantanée lors des accélérations à basse vitesse et à des vitesses élevées sur autoroute.
Le moteur à essence présente un système d'injection directe de carburant haute pression à plusieurs étages et un système d'activation à basse température, ainsi qu'un catalyseur hautes performances pour assurer d'excellentes performances environnementales. La surface du conduit d'échappement a été optimisée afin d'augmenter la puissance, tandis que le capot moteur en uréthane, l'isolation contre le bruit et les vibrations et la rigidité accrue du vilebrequin contribuent au raffinement.
L'Intelligent Multi Mode Drive (i-MMD) de Honda abrite le moteur de propulsion et le générateur sur le même axe, pour un design plus compact qui offre un couple de 315 Nm.
L'i-MMD propose trois modes différents : un mode de conduite EV purement électrique alimenté par la batterie, un mode de conduite hybride dans lequel le générateur entraîné par le moteur alimente directement le moteur de propulsion et un mode moteur dans lequel l'unité de combustion interne est directement reliée aux roues par un embrayage de verrouillage.
La Prelude dispose de sept niveaux de freinage à récupération d'énergie, disponibles via les palettes de sélection au volant. Cela permet d'améliorer le taux de décélération lorsque l'on utilise les palettes, les différents niveaux offrant également une meilleure liberté de contrôle lors du ralentissement.
La Prelude dispose d'un mode « roue libre » pour améliorer le confort et l'efficacité. Lorsque le levier de sélection est en position « 0 », la fonction de freinage à récupération d'énergie est désactivée. Cela permet au véhicule de se déplacer de manière fluide sous l'effet de son propre élan lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.MODES DE CONDUITE
La Prelude est équipée d'un sélecteur de mode de conduite qui permet d'alterner entre quatre options
: « Confort », « GT », « Sport » et « Individual ». Ces modes sont accessibles au moyen du commutateur à bascule, situé derrière le bouton S plus Shift sur la console centrale.
Le mode « GT » offre une expérience de conduite pour une utilisation quotidienne. La réactivité de l'accélérateur est soigneusement étalonnée pour des performances rapides et sans effort, tandis que le réglage d'amortisseur adaptatif allie parfaitement confort et contrôle.
Le mode « Sport » affine la réactivité de l'accélérateur, rigidifie les amortisseurs adaptatifs, ajoute une sonorité vivifiante grâce au contrôle sonore actif, rend la pédale d'accélérateur plus pressante et alourdit la direction pour une expérience de conduite plus directe. Il modifie la couleur du tableau de bord numérique, passant au rouge typique des courses automobiles
.
Le mode « Confort » est synonyme de détente grâce à une suspension plus souple, une puissance délivrée plus fluide, un son plus subtil du groupe motopropulseur et une direction plus précise. Dans ce mode, l'écran du conducteur passe à un bleu relaxant.
Le mode « Individual » permet de personnaliser les caractéristiques
de la Prelude en fonction du style de conduite, notamment le poids de la direction, la réactivité de l'accélérateur, le contrôle de l'amortissement et le bruit du moteur.TECHNOLOGIE S PLUS SHIFT
La Prelude est équipée de la technologie S pus Shift de Honda, qui simule le son et la sensation de changements de rapports automatiques rapides.
La technologie S plus Shift de Honda est commandée par les palettes au volant qui, au lieu de déterminer le niveau de décélération, deviennent des leviers de vitesse lorsqu'elle est activée.
Le conducteur a accès à une transmission virtuelle à huit rapports qui reproduit précisément les caractéristiques d'un véhicule manuel, même si la Prelude e:HEV ne dispose pas d'une boîte de vitesses classique ni d'une transmission à variation continue (CVT).
Fonctionnant de concert avec le contrôle sonore actif (ASC) pour aligner avec précision le bruit du moteur, le régime moteur et la vitesse sur route, elle crée une sensation plus naturelle lors de l'accélération.
Une fois activée, la technologie S plus Shift de Honda peut utiliser le moteur de traction du groupe motopropulseur e:HEV pour recréer la réactivité de l'accélérateur et la sensation de débrayage observées lors des changements de rapports d'une transmission manuelle. Pour ce faire, de nombreux paramètres sont surveillés, notamment l'angle de la pédale d'accélérateur, le fonctionnement des freins, la vitesse du véhicule, la pente de la route et l'état de charge de la batterie.
Associée à la sonorité évocatrice du moteur du modèle, créée grâce à un étalonnage minutieux du groupe motopropulseur e:HEV et du contrôle sonore actif de la Prelude, la technologie offre les sensations de conduite d'un coupé sport. Il en va de même pour le passage à un rapport inférieur, où le conducteur ressent le frein moteur et la sonorité caractéristique de l'accélérateur.
Lorsque la technologie S plus Shift de Honda est activée, les graphismes du tableau de bord numérique du véhicule affichent un grand compte-tours ainsi qu'un indicateur de rapport. DYNAMIQUE
Le châssis, la direction et la suspension de la Prelude ont été conçus pour livrer des niveaux supérieurs de performances, de réponse dynamique et de retour dans toutes les situations de conduite.
En mettant l'accent sur la précision de la direction, la stabilité de la conduite et un sentiment inégalé de connexion avec le véhicule, la Prelude présente un empattement relativement court de 2 605 mm, une largeur de 1 880 mm et une hauteur de 1 355 mm. Les dimensions confèrent un centre de gravité bas au véhicule et offrent également le mélange de précision et de maîtrise.
La structure et la carrosserie ont été conçues pour répondre aux exigences d'un véhicule de grand tourisme, avec des éléments rigides et souples qui s'associent pour atteindre un parfait équilibre entre précision dynamique et confort de conduite.
La solidité des flancs de la carrosserie, de même que la rigidité des seuils, des montants et du cadre de toit, favorisent un positionnement précis de la suspension, ce qui se traduit par une précision rapide de la direction et par une tenue de route précise. Le panneau de toit spécialement formé a été conçu pour absorber les fortes vibrations sur les revêtements de chaussée irréguliers.
La suspension avant à jambes de force à double axe et la géométrie optimisée limitent le couple de braquage et permettent une trajectoire précise, en sortie de virage, lorsque le véhicule est soumis à une charge latérale. L'utilisation d'arbres d'entraînement de même longueur et de même rigidité permet de limiter le couple de braquage et de favoriser le ressenti de conduite. La rigidité de la suspension avant offre une importante stabilité du carrossage, ce qui assure une adhérence élevée des pneus quelle que soit la charge en prise de virage, ainsi qu'une précision équilibrée de la direction et une trajectoire précise.
A l'arrière du véhicule, la configuration multibras permet d'obtenir une stabilité géométrique optimale pour une stabilité élevée à grande vitesse, un confort de conduite accru ainsi qu'une tenue de route linéaire.
La Prelude est équipée d'un système Brembo sur mesure qui utilise un servofrein électrique.
Les pneus Continental PremiumContact 6 spécifiques offrent une adhérence et un confort élevés tout en contribuant à réduire les niveaux sonores.AMORTISSEMENT ADAPTATIF
La suspension fonctionne avec un système d'amortissement adaptatif aux quatre roues. Les informations fournies par trois capteurs G et quatre capteurs de course répartis autour du véhicule assurent un contrôle indépendant continu de la force d'amortissement, en ajustant le courant envoyé aux bobines électromagnétiques logées à l'intérieur de l'unité.
En équilibrant la charge dynamique transitoire entre les quatre roues quelles que soient les conditions de conduite, les amortisseurs optimisent l'adhérence de chaque roue pour améliorer la vitesse en virage. Les amortisseurs adaptatifs réduisent le mouvement total de roulis et de tangage lors du transfert de charge.
Le conducteur peut adapter les caractéristiques des amortisseurs à l'aide du contrôleur de mode de conduite, chaque réglage combinant des paramètres de direction, de groupe motopropulseur et d'étalonnage acoustique sur mesure pour offrir une expérience dynamique unique.
- GT : c'est le réglage par défaut au démarrage du véhicule. Il offre un mélange de confort et de réponse dynamique qui correspond à une conduite de tourisme, idéale pour les longs trajets sur une grande variété de routes.
- Sport : les amortisseurs sont réglés dans leur position la plus rigide pour un contrôle et une réactivité ultimes sur les routes plus rapides et plus sinueuses.
- Confort : les forces d'amortissement sont réduites pour une conduite plus détendue.
Un algorithme de contrôle de retour de la direction assistée électrique a été utilisé. Mis au point pour offrir d'excellentes sensations de conduite, le système comporte des capteurs de couple à action rapide qui surveillent et ajustent en permanence l'assistance en fonction du mode de conduite et des mouvements du volant.SYSTEME D'OPTIMISATION DU COMPORTEMENT ROUTIER (AHA)
Une version actualisée du système de stabilité électronique d'assistance aux manœuvres (AHA) de Honda a été mise au point pour la Prelude, offrant une plage de fonctionnement plus étendue pour une meilleure précision de la direction et une meilleure stabilité du véhicule dans les virages.
Le système réagit aux mouvements du volant en fournissant une assistance subtile et discrète au freinage des roues intérieures. Cela permet de stabiliser le véhicule dans les virages et de changer de voie dans les ronds-points, à basse comme à haute vitesse.
Le système intervient plus tôt dans la phase de prise de virage, aidant le véhicule à atteindre le point de corde plus rapidement et plus précisément. En freinant subtilement chaque roue, il permet au véhicule de suivre plus précisément les mouvements du volant et la trajectoire choisie par le conducteur dans les virages.SYSTEME HONDA SENSING
Dotée d'une puce de traitement à grande vitesse pour améliorer la détection, les performances et le contrôle du système, la Prelude est équipée d'une suite de systèmes de Honda Sensing similaire à celle de la Civic. Les systèmes peuvent détecter les objets plus tôt et plus précisément, y compris les piétons dans des environnements clairs ou sombres.
S'appuyant sur un ensemble complet de capteurs et de radars
, ces systèmes comprennent l'alerte de collision avant, le moniteur de véhicule en approche, l'assistance en cas d'embouteillage, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la surveillance de l'angle mort. Le système de freinage automatique d'urgence a été perfectionné. Il inclut l'allumage automatique des feux stop en cas d'impact frontal ou latéral, ce qui permet d'avertir les conducteurs
suivants du danger potentiel et donc de réduire le risque de nouvelles collisions.
Le régulateur de vitesse adaptatif, le système de détection du changement de voie et le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation ont été réétalonnés pour s'adapter au style de conduite plus dynamique d'un coupé sport.
Grâce à l'assistance proactive de direction, d'accélération et de freinage, le système s'adapte au style du conducteur pour une expérience plus naturelle et plus agréable, moins intrusive qu'avec d'autres systèmes similaires. SECURITE STRUCTURELLE
En complément des technologies de sécurité active, la Prelude intègre une structure anticollision solide pour une protection élevée en cas de collision frontale, latérale et arrière, qui renforce la sécurité passive globale et répond aux normes de sécurité strictes en matière d'impact.
Dotée de la technologie G-CON (contrôle de la force G) exclusive de Honda, la Prelude assure une sécurité contre les collisions à 360 degrés. Grâce à une modélisation approfondie et à des tests d'impact en conditions réelles, le système a été conçu pour contrôler la répartition des charges lors des collisions frontales, latérales et arrière et pour fournir un espace de survie solide et stable aux passagers.
En cas d'impact frontal, le modèle a été conçu pour absorber efficacement l'énergie des collisions entre véhicules et pour protéger les piétons. Les plaques de sécurité de la poutre de pare-chocs avant ont été configurées pour réduire l'énergie d'impact afin de réduire le risque de fracture des jambes et de lésion des ligaments du genou pour les piétons en cas de collision.
Le véhicule est équipé de 10 airbags de série, dont des airbags de genoux pour les deux sièges avant afin de réduire le risque de blessure des passagers en cas d'impact frontal, ainsi que des airbags latéraux pour les sièges arrière.INFODIVERTISSEMENT
Accessibles via un écran tactile de neuf pouces à réaction rapide ou via l'activation vocale, les commandes et les menus ont été agencés de sorte à limiter le temps pendant lequel le conducteur quitte la route des yeux. Les ingénieurs Honda ont conçu le système de manière à ce que les utilisateurs fassent défiler moins de fonctionnalités avant d'accéder aux fonctions souhaitées, tandis qu'Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto, assurent une connectivité transparente avec les smartphones.
L'écran de navigation embarqué avancé comprend une présentation plus claire des informations pour limiter les distractions du conducteur. Le système peut intégrer la modélisation urbaine en 3D avec une qualité d'image améliorée et des couleurs plus vives lors de la navigation, ainsi que l'accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées d'une simple pression sur un bouton.ÉCRAN CONDUCTEUR DE 10,2 POUCES
La Prelude est équipée d'un tableau de bord numérique couleur personnalisable de 10,2 pouces, qui comprend des instruments détaillant la puissance et les niveaux de régénération du groupe motopropulseur hybride e:HEV. Les informations relatives à l'audio ont été regroupées sur la gauche de l'écran, tandis que les informations relatives à la conduite, telles que le système Honda Sensing et les informations de navigation, sont placées sur la droite de l'écran.PRIX
2.0 i-MMD Advance: 49 900 €EQUIPEMENTS DE SERIE
ADVANCE
Intérieur
Tableau de bord, panneaux de porte et console centrale en suède noir texturé ou en cuir synthétique blanc texturé
Poignées de portes intérieures en chrome
Pédalier sport
Volant en cuir
Sellerie en cuir noir (avant)
Motif Prelude brodé en bleu ou blanc
Surpiqûres bleu et blanc sur les sièges et le tableau de bord
Fonctionnalités et technologie
Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)
Suspensions adaptatives
Econ Mode
Mode de conduite - Confort/GT/Sport
Honda S plus Shift
Frein de stationnement électrique automatique
Maintien de freinage
Direction à assistance électrique avec adaptation au mouvement (MA-EPS)
Direction à assistance électrique variable
Assistance au démarrage en côte (HSA)
Mode hybride
Moniteur de puissance
Affichage conducteur multi-informations 10.2 pouces
Commandes de freinage / décélération régénérative (palettes)
Palettes au volant
Confort et ergonomie
Prise accessoire (Avant)
Climatisation automatique bizone
Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit
Essuie-glaces automatiques
Fixations de filet à bagages
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement
Confort et ergonomie
Accoudoir conducteur et passager
Vitres avant électriques
Siège conducteur - Réglage en hauteur manuel
Poche aumônière - Sièges avant conducteur et passager
Sièges chauffants - Avant
Vitres & rétroviseurs extérieurs télécommandés
Radars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)
Banquette arrière fractionnable 60/40
Accoudoir central arrière
Caméra de recul
Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils
Compartiment pour lunettes
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Ambiance intérieure
Eclairage de boite à gants
Liseuse avant
Eclairage du compteur
Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils)
Eclairage de coffre
Audio et communication
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth
Radio numérique DAB
Honda CONNECT avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)
Système Audio Premium BOSE 8 haut-parleurs
Haut-parleurs - Tweeter avant
Haut-parleurs - Central
Haut-parleurs - Subwoofer
Commandes audio au volant
Prises USB - 2 avant Type C
Chargeur sans fil
Extérieur
Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Calandre - noir chromé
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Vitres arrières surteintées
Garniture de fenêtre - noir brillant
Accents bleus à l'avant et à l'arrière
Design des feux de jour avant en forme d'ailes
Feux arrière à double ligne horizontale
Phares et feux
Feux de virage adaptatifs
Faisceau de conduite adaptatif (ADB)
Phares automatiques à réglage d'assiette automatique
Feux de jour LED
Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux
Phares avant LED
Phares arrière LED
Clignotants avant à LED
Jantes et pneumatiques
Kit de réparation des crevaisons
Jantes alliage 19 pouces - noir
Pneus 235/40 ZR19 95Y