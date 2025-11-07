Le SUV urbain électrique Opel Mokka GSE embarque un bloc électrique de 281 ch

Issu du prototype Mokka
GSE Rally, l'Opel Mokka GSE
électrique combine le design du Mokka avec une mécanique électrique affûtée, pensée pour la route mais nourrie par l'expérience de l'électrification sportive.
Conçu pour la performance, le Mokka GSE devient le modèle électrique de série le plus rapide jamais proposé par la marque de Rüsselsheim.
Le Mokka GSe de la marque au Blitz embarque un bloc électrique développant 281 ch
(207 kW) pour un couple immédiat de 345 Nm
.
Le zéro à 100 km/h est expédié en 5,9 secondes
et la vitesse maximale sur circuit atteint les 200 km/h
.
Trois modes de conduite
sont proposés : Sport pour profiter pleinement des performances
, Normal avec une vitesse limitée à 180 km/h, et Eco pour maximiser l'autonomie.
Le Mokka GSe est alimenté par une batterie lithium-ion
d'une capacité de 54 kWh
.
La masse contenue à moins de 1 600 kg
contribue aux performances.
La panoplie technique est empruntée au prototype de rallye : transmission avant avec différentiel à glissement limité Torsen multi-plateaux, châssis avec essieux spécialement conçus, amortisseurs hydrauliques à double effet.
Les composants haute tension (moteur, onduleur, batterie, faisceau électrique) sont issus du programme Mokka GSe Rally.
La direction, les freins et la géométrie de suspension ont été peaufinés en tirant parti de l'expertise acquise en compétition.
Le Mokka GSe revendique son identité sportive avec des détails de style revisités. Le bouclier avant et le diffuseur arrière intègrent des éléments esthétiques inspirés du concept de rallye. Il repose sur des jantes alliage exclusives de 20 pouces, à l'aérodynamique optimisée, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport EV en 225/40 R20. Les étriers de freins jaunes visibles à travers les branches des jantes ajoutent une touche de caractère.
À bord, le Mokka GSe soigne l'ambiance typée course. Le volant sport, aplati en haut et en bas, assure un excellent retour d'information, en lien direct avec la direction recalibrée. Les panneaux de porte reçoivent des inserts en Alcantara. Les pédales en aluminium parachèvent l'atmosphère typée course. Les sièges sport en Alcantara, avec appuie-tête intégrés et surpiqûres jaunes, assurent un confort dynamique.
Face au conducteur, un combiné numérique de 10 pouces personnalisable affiche les données de performance spécifiques au modèle GSe : accélérations, forces G, gestion énergétique, etc.
Le SUV
urbain électrique Opel
entend faire rimer électrification et sportivité.