La Mercedes-Benz CLA hybride 48 volts peut rouler à l'énergie électrique ainsi qu'en roue libre

La Mercedes-Benz CLA hybride
48 volts revendique plus d'espace
, plus de raffinement, plus de confort, plus d'intelligence et plus d'efficacité par rapport à son prédécesseur.Proportions
Les proportions sportives sont rehaussées par une structure basse, un long capot avec des dômes motorisés et de grandes roues. Les ailes musclées de la voiture
commencent au niveau des passages de roue avant et se prolongent jusqu'à l'arrière. Les lignes de caractère sur le flanc créent un jeu d'ombre et de lumière lorsqu'on les regarde de côté. L'empattement long, les porte-à-faux courts et l'arrière puissant sont l'expression d'un GT. Calandre
Visuellement, le CLA hybride ressemble à son homologue électrique. L'une des rares caractéristiques
distinctives est la calandre. La CLA hybride a la calandre classique avec étoile centrale et le motif Mercedes-Benz en chrome. Il est encadré en standard par un guide de lumière LED, dont les bords sont éclairés par LED lorsque les lumières sont allumées.Phares à LED Multibeam
(option)
Avec les phares à LED Multibeam en option, les feux diurnes prennent la forme d'une étoile Mercedes-Benz. Les phares sont connectés par une bande de lumière. Les feux arrière, en forme d'étoile, sont reliés par un élément de design éclairé. Cette combinaison confère au CLA une présence visuelle forte. Associé aux phares à LED Multibeam en option, il constitue la nouvelle signature Mercedes-Benz. Toit panoramique
Le modèle CLA est équipé de série d'un toit panoramique. Le toit en verre fixe monobloc s'étend sans couture du cadre du pare-brise à l'arrière, sans séparation centrale et. Il offre une vue dégagée vers le haut et un dégagement pour la tête plus généreux par rapport à son prédécesseur. Le verre de sécurité feuilleté thermo-isolant, le film infrarouge et le revêtement à faible émissivité (LowE) protègent contre la lumière du soleil et la chaleur. Design intérieur
L'intérieur du CLA met l'accent sur quelques éléments « high-tech » emblématiques. Le point culminant est le Superscreen MBUX flottant (en option), qui s'étend sur toute la largeur de l'intérieur. Derrière la surface vitrée se trouvent l'écran du conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces) et l'écran central de 35,6 centimètres (14 pouces). Après le lancement du CLA, le MBUX Superscreen sera disponible en option avec un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant.
La console centrale attire également l'attention. Semblant flotter dans les airs, sa position haute renforce la sensation sportive. Comme pour les classes de véhicules supérieures, il est divisé en deux niveaux. La partie supérieure offre une grande surface de garniture tridimensionnelle avec un double porte-gobelet intégré et un socle de chargement sans fil pour smartphone en option. Le troisième élément high-tech est les grands panneaux centraux de porte recouverts de cuir, qui semblent flotter. Ils s'enroulent en trois dimensions sur le profil de la poignée de porte conçue dans une forme tubulaire. Dimensions
Avec ses 4 723 millimètres, le CLA est plus long d'environ quatre centimètres que son prédécesseur. L'empattement a augmenté de plus de six centimètres pour atteindre 2 790 millimètres. Le conducteur et le passager avant ont un peu plus d'espace pour les jambes (plus 11 millimètres). Les passagers des deux rangées de sièges bénéficient également d'un plus grand dégagement pour la tête : une augmentation de 16 millimètres à l'avant et de 28 millimètres à l'arrière. Cela est dû à la ligne de toit plus haute et au toit panoramique. Volume de rangement
Le CLA hybride propose un coffre à bagages d'un volume de 405 litres.Système hybride avec technologie 48 volts et moteur électrique intégré à la transmission
Le CLA est disponible en version hybride avec technologie 48 volts et moteur électrique intégré à la transmission. Le moteur à combustion interne du CLA hybride est disponible en trois niveaux de puissance: CLA 180 (156 ch), CLA 200 (183 ch) et CLA 220 (210 ch). Le CLA hybride avec technologie 48 volts est disponible en traction avant et avec une transmission intégrale 4Matic.
Le moteur à essence est un quatre cylindres turbocompressé d'une cylindrée de 1,5 litre. Il utilise un processus de combustion sur le cycle Miller pour aider à économiser du carburant, en particulier en fonctionnement à charge partielle. Le cycle Miller fonctionne légèrement différemment d'un moteur Otto traditionnel à quatre temps. La fermeture relativement précoce des soupapes d'admission réduit les pertes d'étranglement et permet un taux de compression élevé de 12:1.
Le couple du moteur à combustion et du moteur électrique s'additionnent. Le couple maximal est ainsi disponible sur une large plage de vitesses. Le moteur à combustion peut être démarré entièrement par le moteur électrique et l'embrayage de débrayage, éliminant le besoin d'un démarreur à pignon. La fonction start-stop et la commutation entre les deux moteurs sont presque imperceptibles pour le conducteur.
Le CLA hybride 48 volts est doté d'un moteur et d'une boîte de vitesses compacts. Le moteur électrique et ses composants sont intégrés directement dans une transmission à double embrayage à huit rapports (8F-eDCT).
Une batterie de 48 volts avec technologie lithium-ion et un contenu énergétique allant jusqu'à 1,3 kWh alimente le moteur électrique.
Le modèle CLA hybride peut rouler en mode tout électrique à faible allure. Le moteur électrique, l'onduleur et la transmission forment une unité intégrée. Le moteur électrique fournit une assistance sur toute la plage de vitesse. À vitesse urbaine et lorsque moins de 20 kW sont nécessaires, le modèle hybride peut rouler uniquement à l'énergie électrique. Cela est possible à des vitesses allant jusqu'à environ 100 km/h. Une particularité du moteur à combustion interne de 1,5 litre est sa capacité à récupérer dans les huit vitesses, récupérant jusqu'à 25 kW d'énergie. Performances
Le CLA 180 hybride 48 volts (156 ch) atteint une vitesse maximale de 218 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.
Le CLA 200 hybride 48 volts (183 ch) atteint une vitesse maximale de 232 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,0 secondes.
Le CLA 220 hybride 48 volts (210 ch) atteint une vitesse maximale de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,2 secondes.Consommation de carburant
Le CLA 180 hybride 48 volts (156 ch) affiche une consommation de carburant en cycle mixte de 4,9-5,4-litres aux 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
en cycle mixte de 111-123 g/km.
Le CLA 200 hybride 48 volts (183 ch) affiche une consommation de carburant en cycle mixte de 4,9-5,4-litres aux 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
en cycle mixte de 111-123 g/km.
Le CLA 220 hybride 48 volts (210 ch) affiche une consommation de carburant en cycle mixte de 5,0-5,5 litres aux 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2
en cycle mixte de 113-124 g/km.Systèmes d'assistance à la conduite et de stationnement MB. Drive
Le modèle CLA est équipé de série de fonctions de sécurité étendues et du régulateur de distance Distronic.
D'autres systèmes d'assistance à la conduite sont regroupés par Mercedes-Benz sous le nom de MB. Drive. Le système MB. Drive Assist complète le Distance Assist Distronic avec l'assistant directionnel actif (système d'assistance à la conduite SAE
de niveau 2). L'assistance au changement de voie facilite les changements de voie d'un simple clic sur le clignotant. Système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS)
La Mercedes-Benz la plus intelligente de tous les temps fonctionne entièrement grâce au système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS) développé en interne. Le système amélioré par l'IA permet d'équiper chaque véhicule d'un supercalculateur connecté au « Mercedes-Benz Intelligent Cloud ». Cela permet des mises à jour régulières en direct pour les fonctions les plus importantes du véhicule. Cela permet également au CLA de rester à jour pour les années à venir. Système d'info-divertissement digital MBUX hyper-personnalisé
Le système d'exploitation marque le début de la quatrième génération du système d'info-divertissement digital MBUX. La nouvelle génération du système d'info-divertissement embarqué MBUX intègre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. Plusieurs agents d'IA sont regroupés dans un seul système. Superscreen MBUX
Le MBUX Superscreen est alimenté par des puces hautes performances et des graphiques en temps réel du moteur de jeu Unity. Le MBUX « Zero Layer » affiche sur l'écran central les informations les plus importantes, des suggestions et les applications les plus récemment utilisées. Les applications peuvent être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à la manière d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche permet de revenir à la vue de l'accueil. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l'affichage « Zero Layer ».Assistant virtuel MBUX
Grâce à l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX permet des dialogues complexes à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami. Ceci est permis par une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il réunit les connaissances collectives d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel connaît les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées aux questions sur la navigation et les points d'intérêt. L'assistant virtuel MBUX est présent sur le Zero Layer sous la forme d'un avatar caché en l'étoile Mercedes-Benz. Navigation Google Maps
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps dans le cadre du partenariat entre Google et Mercedes-Benz qui intègre l'agent d'IA automobile
de Google Cloud pour les services de conversation embarqués. La navigation avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique. Les visuels intégrés avec MBUX Surround Navigation intègrent la vue d'assistance à la conduite avec une représentation 3D de l'environnement
et un guidage routier en temps réel sur l'écran du conducteur.Prix
Les prix commencent à 48 350 euros (180 8G-eDCT Progressive Line).Les prix du Mercedes-Benz CLA:
180 8G-eDCT Progressive Line: 48 350 €
180 8G-eDCT AMG Line: 53 100 €
180 8G-eDCT Business Line: 49 550 €
180 8G-eDCT Business Line Executive: 56 100 €
200 8G-eDCT Progressive Line: 50 250 €
200 8G-eDCT AMG Line: 55 000 €
200 8G-eDCT Business Line: 51 450 €
200 8G-eDCT Business Line Executive: 58 000 €
200 8G-eDCT 4MATIC Progressive Line: 53 000 €
200 8G-eDCT 4MATIC AMG Line: 57 750 €
200 8G-eDCT 4MATIC Business Line: 54 200 €
200 8G-eDCT 4MATIC Business Line Executive: 60 750 €
220 8G-eDCT Progressive Line: 53 550 €
220 8G-eDCT AMG Line: 58 300 €
220 8G-eDCT Business Line: 54 750 €
220 8G-eDCT Business Line Executive: 61 300 €
220 8G-eDCT 4MATIC Progressive Line: 56 050 €
220 8G-eDCT 4MATIC AMG Line: 60 800 €
220 8G-eDCT 4MATIC Business Line: 57 250 €
220 8G-eDCT 4MATIC Business Line Executive: 63 800 €Equipements de série
EXTERIEUR
Calandre avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome et contour éclairé
Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
Habillages de bas de caisse en finition noir brillant
Jupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
Jupe avant avec insert décoratif chromé
Peinture extérieur Noir Nocturne uni
Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
Roues de construction allégée 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrants
Toit panoramique
INTERIEUR
Baguette de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
Ciel de pavillon en tissu noir
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé et deux compartiments de rangement ouverts
Dossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40
Double porte-gobelet dans la console centrale avant
Filet à bagages sur le dossier des sièges avant
Filets de charge sur les côtés du coffre
Garniture décorative sur le tableau de bord passager motif étoilé, non éclairée
Garniture Artico/tissu Sortland noir
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
Seuils de porte avec inscription Mercedes-Benz non éclairés
Sièges confort
Tapis de coffre noir réversible
Tapis de sol en velours
Volant sport multifonction en cuir
CONFORT ET FONCTIONNALITES
4 crochets dans le coffre
Caméra de recul
Caméra vidéo et selfie
Chauffage de siège pour conducteur et passager avant
Climatisation automatique Thermatic
Module de communication 5G
Ouverture électrique du coffre
Pack Rétroviseurs :
- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement
- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique
Reconnaissance faciale
Sièges réglables manuellement
Soutien lombaire à 4 réglages électrique
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
SECURITE ET DYNAMISME
ABS (antiblocage de roues), ASR (anti-patinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbag genoux pour le conducteur
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant
Airbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)
Assistant d'angle mort plus
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne actif
Assistant de manœuvre
Avertissement de limitation de vitesse
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Avertisseur de sortie
Avertisseur sonore pour les piétons
Boite de vitesse 8 rapports à double embrayage 8G-eDCT avec système hybride 48V
Désactivation automatique de l'airbag passager avant
Détecteur d'occupation de siège pour sièges arrière
Détection de présence de personnes passive
Dynamic Select avec différents modes de conduite
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrière
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction de franchissement de ligne
Fonction directionnelle pour les manœuvres d'évitement
Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)
Gilet de sécurité pour conducteur
Kit anti-crevaison Tirefit
Notice d'utilisation en Français
Pneus été
Protection des piétons
SECURITE ET DYNAMISME
Service connecté : fonction de redémarrage
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
Service connecté : assistant de régulation de distance DISTRONIC
Service connecté : assistant de signalisation routière
Service connecté : fonction de limitation de vitesse
Statut des ceintures de sécurité arrière
Système d'appel d'urgence E-Call
Système de contrôle de la pression des pneus
Train de roulement confort avec châssis surbaissé
INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITE
Autoradio numérique
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Écran central de 14 pouces
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 pouces
Module de communication (5G) pour l'utilisation des services connectés
Pack USB Plus :
- 2 prises USB-C dans le vide-poches sous l'accoudoir de la console centrale
- 2 prises USB-C pour l'arrière sur l'accoudoir central
Prise 12 V pour le passager avant
Service connecté : MBUX Navigation
Service connecté : Live Traffic Information MBUX
Service connecté : standard
Système de surveillance de temps de conduite AssystProgressive Line
Pack Progressive Line :
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Habillages de bas de caisse en finition noir brillant
- Jupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant avec insert décoratif chromé
- Garniture en Artico/tissu Sortland noir
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Roues de construction allégée 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant
- Sièges confort
- Tapis de sol en velours
- Volant sport multifonction en cuir
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Service connecté : MB.Drive Parking AssistAMG Line
Pack AMG :
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Buses de ventilation en argent
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Garnitures de siège en similicuir Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Jantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Jupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant AMG avec splitter avant chromé
- Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Tapis de sol AMG
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension et touches de commande à gauche et à droite
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant
Service connecté : MB.Drive Parking AssistBusiness Line
Pack Progressive Line :
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Habillages de bas de caisse en finition noir brillant
- Jupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant avec insert décoratif chromé
- Garniture en Artico/tissu Sortland noir
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Roues de construction allégée 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant
- Sièges confort
- Tapis de sol en velours
- Volant sport multifonction en cuir
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Service connecté : MB.Drive Parking Assist
Peinture métalliséeBusiness Line Executive
Pack AMG :
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Buses de ventilation en argent
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Garnitures de siège en similicuir Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Jantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Jupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant AMG avec splitter avant chromé
- Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Tapis de sol AMG
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension et touches de commande à gauche et à droite
Pack Sport Black :
- Baguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres noir brillant
- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
- Jupes avant et arrière avec éléments de design en noir brillant)
- Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant
Pack Mémoires :
- 3 possibilités de mémorisation des réglages pour conducteur et passager
- Programmation de mémoire avec enregistrement des possibilités électriques : hauteur et longueur de siège, inclinaison d'assise et du dossier, rétroviseurs extérieurs gauche et droit, position de stationnement du rétroviseur extérieur côté passager, affichage tête haute
- Réglage manuel de la profondeur d'assise
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Service connecté : MB.Drive Parking Assist
Peinture métallisée