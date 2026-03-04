Le SUV électrique à pile à combustible Hyundai Nexo revendique une autonomie de plus de 700 km

Le SUV de taille moyenne alimenté par une pile à combustible
de deuxième génération Hyundai Nexo
constitue une étape importante dans le domaine de la mobilité hydrogène
.
Grâce à sa technologie de pile à combustible, le Nexo fonctionne à l'hydrogène et n'émet aucun gaz d'échappement.DESIGN EXTERIEUR
Dérivé du concept Initium dévoilé en octobre 2024, le Nexo adopte le langage stylistique ‘Art of Steel' de Hyundai, qui reflète la résistance et l'adaptabilité intrinsèque de l'acier.
Le Nexo arbore un design athlétique, caractérisé une solide architecture qui lui confèrent une image de robustesse, tandis que son montant C en forme d'arc contribue à renforcer sa capacité de résistance. Les portes présentent des nervures horizontales qui soulignent le caractère durable du véhicule.
À l'extérieur, le véhicule se distingue par ses feux ‘Htwo' qui constituent l'un des éléments de design distinctifs du SUV Nexo. De nuit, les feux à 4 points lumineux permettent d'identifier instantanément le modèle Hyundai.DESIGN INTERIEUR
L'intérieur se distingue par une dalle d'affichage incurvée orientée vers le conducteur et une console centrale de type îlot universel offrant un vaste espace
de rangement.
Les affichages des rétroviseurs extérieurs numériques s'intègrent dans la planche de bord.DIMENSIONS
Le Nexo est long de 4 750 mm, large de 1 865 mm et haut de 1 640 mm (1 673 mm avec des barres de toit).
VOLUME DE CHARGEMENT
Le Nexo gagne en longueur, en largeur et en hauteur par rapport à son prédécesseur, ce qui se traduit par un empattement de 2 790 mm et une capacité de chargement accrue avec un volume de coffre maximum de 993 litres, pouvant accueillir quatre sacs de golf
.GROUPE PROPULSEUR
Le groupe propulseur du Nexo a fait l'objet d'importantes améliorations. Les différentes évolutions sont centrées autour de la pile à combustible et du système de propulsion électrique. Les mesures d'optimisation sont complétées par l'adoption d'un nouveau moteur électrique, qui accroît la puissance du système ainsi que la capacité de la batterie.
La puissance combinée a été portée de 135 kW à 190 kW, tandis que la batterie a vu sa puissance doubler, passant de 40 kW à 80 kW.
À la faveur de ces différentes améliorations, le Nexo revendique un temps d'accélération de 0 à 100 km/h de 7,8 secondes.
La pile à hydrogène délivre une puissance brute maximale de 110 kW, en hausse de 16 %, tandis que le moteur électrique développe une puissance pouvant atteindre 150 kW. La pile à combustible offre une meilleure capacité de fonctionnement à basses températures et une plus grande durabilité, notamment de sa membrane, tout en présentant une structure cellulaire aux performances
homogènes. Elle bénéficie également d'une fonction antigel baptisée ‘Wake Up
' et d'autres mesures d'optimisation qui améliorent les conditions de conduite par temps froid et la facilité de démarrage tout au long de l'année.
Le Nexo offre une plus grande capacité de stockage d'hydrogène tout en conservant l'habitabilité de son prédécesseur. Le système de pile à hydrogène doit son autonomie de 700 KM à un meilleur rendement énergétique ainsi qu'à la capacité accrue du réservoir d'hydrogène (6,69 kg, contre 6,33 kg pour le modèle précédent) et à une meilleure densité de stockage de l'hydrogène.
Les différentes améliorations aérodynamiques apportées au véhicule, notamment au niveau de son soubassement, ainsi que l'optimisation de la gestion des écoulements d'air ont permis de réduire la traînée et d'accroître le rendement énergétique. NIVEAU DE BRUITS ET VIBRATIONS
Le Nexo adopte des pneus à absorption acoustique et de technologies telles que le système ANC-R (Active Noise Control-Road) qui permet de neutraliser les bruits de la route à l'accélération et sur routes accidentées. AUTONOMIE
Hyundai annonce une autonomie de plus de 700 km (Autonomie calculée sur la base de la norme établie par le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie).RAVITAILLEMENT
Hyundai annonce un ravitaillement de cinq minutes pour son SUV de taille moyenne alimenté par une pile à combustible.CAPACITE DE REMORQUAGE
Le Nexo offre jusqu'à 1 000 kg de capacité de remorquage.SYSTEME E-HANDLING
Le Nexo bénéficie du système e-Handling qui améliore les performances de conduite et la tenue de route du véhicule grâce à une régulation optimisée du couple du moteur électrique. En ajustant la puissance du moteur électrique, le système permet d'optimiser la motricité du véhicule, tout en améliorant la réactivité et la stabilité de la direction.SYSTEME DE FREINAGE A RECUPERATION D'ENERGIE
Le Nexo fait appel à un système de freinage à récupération d'énergie qui contribue à améliorer l'agrément de conduite en réglant automatiquement le niveau de freinage régénératif en fonction des données de navigation et de la distance des véhicules circulant en amont. Le système utilise des données cartographiques pour s'adapter aux spécificités de la route empruntée (présence de zones à risque, de virages et de ralentisseurs). Il permet de réduire les interventions du conducteur en gérant automatiquement la décélération du véhicule en mode roue libre, et en ajustant la distance par rapport aux autres véhicules.EQUIPEMENTS
Le Nexo offre une série d'équipements conçus pour garantir une expérience de conduite intuitive et pratique au volant d'un véhicule électrique
à hydrogène.
Le Nexo intègre un sélecteur de rapport implanté sur la colonne de direction qui améliore la commodité et la fonctionnalité du poste de conduite. La suppression du levier de vitesse traditionnel contribue à maximiser l'habitabilité et à accroître la modularité intérieure, permettant de créer des espaces de rangement dans la console centrale.
Grâce au planificateur d'itinéraires, les conducteurs
(sur le marché coréen uniquement) peuvent anticiper les arrêts de ravitaillement qu'ils devront observer sur leur trajet. Il recommande les stations d'hydrogène, indique le niveau de carburant à chaque étape et fournit des informations en temps réel sur les stations. Ce système calcule l'autonomie restante en fonction de l'utilisation de la climatisation, et affiche un graphique du flux énergétique, l'état du réservoir d'hydrogène et le mode de conduite activé.
Le poste de conduite connecté (ccNC) intègre un affichage incurvé qui comprend un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. Il est compatible avec les mises à jour à distance (OTA) et est équipé de la reconnaissance vocale basée sur l'IA générative.
Le système d'infodivertissement de intègre Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, et est couplé à un système audio Bang & Olufsen à 14 haut-parleurs.
L'assistant vocal avec fonction de reconnaissance vocale basée sur l'IA générative offre des capacités d'intelligence artificielle avancées.
L'affichage tête haute (HUD) de 12 pouces projette les informations clés du véhicule directement sur le pare-brise, contribuant ainsi à réduire la distraction du conducteur et à améliorer la sécurité. Il affiche les données de conduite autonome
, les alertes de sécurité à l'arrière du véhicule, le compteur de vitesse ainsi que toutes les informations pertinentes.
Implanté dans la console centrale, le double système de recharge par induction permet de recharger les smartphones rapidement à bord du véhicule. La technologie prend en charge la communication NFC pour les fonctions d'entrée sans clé et de démarrage du véhicule avec la clé numérique 2.0. Ce système intègre un tapis en silicone pour empêcher tout mouvement du smartphone ainsi qu'un ventilateur destiné à éviter toute surchauffe de l'appareil. Les ports USB délivrent une puissance de 15 W, permettant ainsi de recharger les appareils mobiles à haute vitesse.
Le Nexo est équipé de la technologie de recharge bidirectionnelle (V2L) qui offre des solutions d'alimentation flexibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. À l'intérieur, la prise implantée dans la console centrale permet aux utilisateurs de brancher des appareils électroniques et domestiques, qui sont alimentés par la batterie haute tension du véhicule. De même, la prise V2L extérieure offre la possibilité de raccorder directement des appareils électriques et domestiques, sans avoir à utiliser de connecteurs ou d'adaptateurs spécifiques.
Le Nexo se dote d'un rétroviseur intérieur numérique (DCM) qui améliore la visibilité à l'arrière du véhicule à l'aide d'un système de caméras et d'écrans, offrant au conducteur un champ de vision
plus large, une meilleure vue sur les places arrière et une visibilité de nuit améliorée par rapport à un rétroviseur classique. Ce système garantit une meilleure visibilité à l'arrière du véhicule.
Sur certains marchés, des rétroviseurs extérieurs numériques (DSM) sont proposés pour remplacer les rétroviseurs traditionnels, offrant ainsi une vision plus large. Par rapport aux rétroviseurs traditionnels, le système améliore la détection des angles morts, la visibilité latérale avant et la visibilité de nuit ou par temps de pluie. Il offre plusieurs fonctionnalités clés, telles que l'agrandissement de l'affichage en marche arrière, les lignes auxiliaires de changement de voie et l'intégration avec le système d'affichage des angles morts (BVM) qui garantit une meilleure visibilité lors des changements de voie.
Le système de caméras embarquées 2.0 Plus capture des vidéos
de haute qualité grâce à ses caméras avant et arrière, et offre des capacités d'enregistrement vocal. Le système intègre une fonction de détection de mouvement en stationnement qui peut fonctionner pendant quatre jours maximum. Il offre une qualité d'image supérieure grâce à sa caméra haute résolution, ce qui permet aux utilisateurs de visionner les vidéos enregistrées.
Faisant partie intégrante du système audio, vidéo, de navigation et télématique (AVNT), la technologie d'authentification par empreinte digitale garantit une commodité et une sécurité accrues. Elle permet une authentification pour les paiements électroniques et l'identification des personnes, ainsi que pour démarrer le moteur sans clé à l'aide de l'empreinte digitale de l'utilisateur. Le processus est simplifié par le remplacement du code PIN par l'authentification biométrique.
La clé numérique 2.0 permet de déverrouiller et de démarrer le véhicule via la communication sans fil sur smartphone, et intègre une fonction de commande à distance de courte portée ainsi que l'assistance au stationnement à distance (RSPA 2). Les utilisateurs peuvent enregistrer et partager leur "clé" sur 15 appareils maximum, dont l'Apple Watch, et utiliser une carte-clé NFC liée à des profils personnalisés. Elle offre une fonction de verrouillage/déverrouillage passif des portes et de verrouillage automatique lorsque le conducteur quitte le véhicule avec une clé authentifiée.
L'alerte de passager arrière est conçue pour éviter tout incident lié à la sécurité des occupants en détectant les enfants laissés à bord du véhicule. Le système fait appel à des capteurs radar pour détecter tout mouvement aux places arrière et émet des alertes sonore et visuelle pour informer le conducteur qu'un occupant est resté à bord.EQUIPEMENTS DE SECURITE
Le Nexo a été conçu afin d'obtenir les meilleures notes aux crash-test
s des principaux organismes mondiaux d'évaluation de la sécurité des véhicules.
Le Nexo bénéficie de 9 airbags et d'une architecture à ossature multiple destinée à assurer la protection des occupants et du réservoir d'hydrogène.
Le Nexo intègre des pièces estampées à chaud et des matériaux ultra-résistants qui contribuent à accroître la rigidité de la caisse et à lui garantir une excellente sécurité passive grâce à une protection optimale de l'habitacle. La carrosserie a été conçue pour absorber et disperser l'énergie de choc, minimisant ainsi la déformation de l'habitacle. Elle fait appel à de l'acier à ultra haute résistance de qui présente une meilleure adaptabilité que l'acier de première génération. Le NEXO bénéficie de nombreuses autres améliorations structurelles, dont des éléments de face avant renforcés, des bas de caisse composés de plusieurs pièces estampées à chaud, une absorption de charge optimisée pour la dispersion de l'énergie des chocs frontaux et latéraux.AIDES A LA CONDUITE
Le Nexo est équipé de systèmes d'aide à la conduite
(ADAS) pour éviter tout risque de collision.
Les systèmes ADAS incluent le freinage d'urgence autonome (FCA 1.5/2.0), l'aide au suivi de voie (LKA), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'alerte de sortie du véhicule (SEW), l'assistance à la sortie en sécurité (SEA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système d'affichage des angles morts (BVM), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA), le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC), le régulateur de vitesse intelligent couplé au système de navigation (NSCCC), l'aide au maintien de trajectoire (LFA2), l'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA2), le moniteur arrière (RVM), la caméra 360° (SVM), le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA), l'alerte de distance de stationnement avant/latérale/arrière (PDW), le système de détection de trafic arrière/latéral/avant avec fonction freinage (PCA) et l'assistance active au stationnement intelligent à distance (RSPA 2).CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance de la pile à combustible: 110 kW (brute) / 94 kW (nette).
Puissance combinée: 150 kW (204 ch) traction (350 Nm).
Batterie haute tension: Puissance 80 kW. Efficacité énergétique 2,64 kWh.
Réservoir d'hydrogène: Volume 162,6 l (54,2 l x 3). H2 utilisable Jusqu'à 6,69 kg.
Autonomie cible (norme du ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie): plus de 700 kmConsommation
de carburant prévisionnelle (norme du ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie): 97,8 km/kg
Performances (valeurs résultants d'essais
réalisés en interne): Vitesse maxi 179 km/h. Accélérations de 0 à 100 km/h 7,8 secondes.PRIX
Le Hyundai Nexo à hydrogène démarre à partir de 71 100 euros (204 ch Creative).Les prix du Hyundai Nexo à hydrogène:
204 ch Creative: 71 100 €
204 ch Executive: 78 800 €GARANTIE
Le Nexo est couvert par une garantie 5 ans kilométrage illimité
La batterie haute-tension est garantie 8 ans ou 160 000 km..OPTIONS
Pack Confort (Rétroviseur intérieur et extérieurs caméra avec écrans intégrés, Sièges avant multi-confort avec position relaxation et repose-mollets, Toit vitré panoramique avec volet occultant): 3 000 €EQUIPEMENTS DE SERIECREATIVE
:
Accoudoirs (central avant et portes) et contre-portes habillage simili-cuir
Affichage caméra des angles morts
Aide au stationnement avant, arrière et latérale
Aide au stationnement arrière avec fonction freinage
Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage
Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie
Assistance active au maintien et au suivi de voie
Caméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3D
Chargeur inversé V2L avec prise domestique 230V intérieur et extérieur
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Climatisation automatique bi-zone avec ouïes de ventilation à l'arrière et désembuage automatique
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil
Compteur numériques 12,3 pouces
Eclairage d'ambiance intérieure à LED personnalisable
Feux avant Matrix
LED intelligents
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste et fonction intersection
Freinage régénératif intelligent, modulable au volant avec fonction i-Pedal
Hayon mains-libres intelligent
Hyundai AI Assitant : Assistant personnel à intelligence artificielle
Jantes alliage 18 pouces
Prises USB-C 100W avant et arrière (via câble Hyundai fourni - jusqu'à 60 W avec câble standard)
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants
Services connectés Bluelink avec mises à jour sans fil à distance (OTA)
Sellerie Tissu
Sièges avant réglables électriquement (assise, dossier, lombaires)
Sièges avant chauffants
Stationnement automatique via télécommande (avant/arrière/créneau/bataille/épi)
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé
Système de navigation Europe avec planificateur d'itinéraire électrique et mise à jour de la cartographie
Système multimédia avec écran tactile 12,3 pouces incurvé
Volant chauffant gainé cuirEXECUTIVE
ajoute à la version Creative :
Affichage tête-haute 12 pouces sur pare-brise
Ciel de toit et montants en suédine
Clé Digitale 2.0 (accès et démarrage par smartphone)
Entourage de vitres noir brillant
Insonorisation renforcée par technologie de réduction active du bruit
Jantes alliage 19 pouces
Rails de toit
Siège conducteur à mémoire
Sièges avant ventilés
Sièges arrière chauffants
Système audio premium Bang & Olufsen 14 haut-parleurs avec subwoofer et amplificateur
Sellerie Cuir
Vitrages arrière acoustiques
Vitres arrière surteintées