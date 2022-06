Le parlement européen vote la fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035

Fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035

Lea voté le 8 juin 2022dans le cadre du paquet climat de la Commission européenne « Fit for 55 ».Le, ou "Fit for 55", vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et à parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. Au total, le Paquet Climat compte 14 mesures.Le Règlement européen prévoyant l'interdiction de vendre au sein de l'Union Européenne des voitures neuves équipées de moteurs thermiques à compter de 2035La décision du Parlement européen estUne réunion des Ministres de l' Environnement des 27 états membres relative à l'examen de l'interdiction de vente des véhicules neufs thermiques est programmée le 28 juin 2022.Le texte de loi européen final sur cette interdiction de vente des véhicules thermiques neufs est attendu à l'automne 2022.La possibilité d'intégrer desdans le mix-énergétique ou desa été rejeté lors des débats parlementaires.Cette décision, si elle était confirmée au cours des prochaines semaines, constitue unLe choix unique opéré sur la motorisation électrique, pourrait être le choix d'une mobilité réservée aux plus aisés., et ce, malgré une politique de subventions.La(multiplié par plus de 4,5 entre juillet 2020 et juillet 2021, donc avant la crise russo-ukrainienne) et descomme l'aluminium, devrait rendre encore plus insoutenable la facture de la mobilité électrique.L'Europe est le seul continent, à ce jour, à imposerSous réserve d'être adoptée par les Ministres 27 états membres de l'Union Européenne, cette décision signifie qu'à partir de 2035, soit dans douze ans et demi, les voitures neuves roulant aux carburants ne pourront plus être vendues en Europe.Les véhicules d' occasion roulant aux carburants pourront continuer à être vendus en Europe après 2035.Et les véhicules roulant aux carburants pourront continuer à circuler en Europe.Ce vote du parlement européen est sans conséquence sur l'utilisation des voitures à moteurs thermiques.Par contre, les règlementations locales des Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) pourront prévoir des interdictions de circulation pour les voitures thermiques, comme c'est déjà le cas à Paris à partir de 2030 pour toutes les voitures thermiques.