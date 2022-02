Le SUV Alfa Romeo Tonale illustre une évolution radicale chez Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale: La Metamorfosi du constructeur de sportive Italienne depuis 1910

Le constructeur de sportive Italienne depuis 1910 Alfa Romeo lève le voile sur le SUV Tonale.Le SUV compact Tonal marque la métamorphose du constructeur Italien.Le design extérieur du SUV Tonale est resté fidèle au concept éponyme dont il tire ses origines.Dessiné par le Centro Stile Alfa Romeo, l'Alfa Romeo Tonale propose un design distinctif tourné vers l'avenir. Il arbore de nouveaux canons stylistiques appelés à devenir des références dans le développement des produits Alfa Romeo : jantes ‘'téléphone'' à 5 trous, instrumentation du tableau de bord "Cannocchiale", volant sport à 3 branches et dessin des phares à courbe sinusoïdale.Les dimensions compactes du SUV Tonale (longueur de 4,53 mètres, largeur de 1,84 mètre et hauteur de 1,60 mètre) intègrent les caractéristiques du design contemporain italien au style original d'Alfa Romeo.On retrouve sur la Tonale la "GT Line" qui s'étend de l'arrière aux phares avant, rappelant les formes du coupé Giulia GT des années soixante, et des volumes pleins et élégants, rappelant des modèles telle que la 8C Competizione.À l'avant, la calandre "flottante" est un élément distinctif du Tonale. La partie inférieure comprend deux prises d'air latérales principales.Avec la calandre, elles créent ce qui est connu depuis plusieurs générations d' Alfa Romeo sous le nom de "Trilobo".La partie supérieure de la face avant se distingue par ses phares caractéristiques "3 plus 3", inspirés des SZ/RZ Zagato et du concept Proteo. Outre la fonction classique d'éclairage, ils intègrent les clignotants et la « lumière de bienvenue ».Les projecteurs adoptent la fonction "Adaptive Driving Beam" qui ajuste en permanence le faisceau des feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, ainsi que la technologie anti-éblouissement "Glare-Free High Beam Segmented Technology". Un troisième module d'éclairage, activé automatiquement en courbe, contribue à un meilleur éclairage latéral.Ces technologies d'éclairage offrent une intensité lumineuse deux fois supérieure aux lampes halogènes conventionnelles, tout en limitant la fatigue visuelle et en améliorant le confort de conduite.Les feux arrière reprennent la même logique en termes de design pour former une courbe sinusoïdale qui traverse entièrement l'arrière de la voiture pour constituer une signature lumineuse distinctive.La forme de la lunette arrière dynamisent la partie arrière du modèle.Le design intérieur du SUV Tonale repose sur des formes dynamiques et puissantes. Tout est concentré autour du conducteur. L' environnement sportif et high-tech est illustré par la solidité froide de l'aluminium et la chaleur du cuir et de l'Alcantara.Parmi les éléments les plus caractéristiques, on reève l'instrumentation de bord "Cannocchiale", avec un style clairement Alfa Romeo, et le volant sport doté de grandes palettes fixes de changement de vitesse exclusives en aluminium.La console centrale abrite le sélecteur de mode de conduite D.N.A.La planche de bord, orientée vers le conducteur, se caractérise par ses bouches d'aération, fines au centre et en forme de turbine à l'extérieur.L'ensemble est mis en valeur par la texture façon diamant que l'on retrouve sur les aérateurs, la console centrale ou les poignées et qui bénéficient d'un traitement avec gravure laser.Le tableau de bord intègre un insert rétroéclairé. Des effets 3D similaires se retrouvent sur le revêtement des sièges, tant pour les versions d'accès, en tissus néoprène, que sur les plus versions les plus performantes qui reçoivent de l'Alcantara ou du cuir "écologique".L'Alfa Romeo Tonale intègre les Services Alfa Connect.« My Navigation » permet de rechercher à distance des destinations et des Points d'Intérêt (POI), d'envoyer à la voiture une destination directement de son smartphone (fonction Send & Go) et de recevoir des alertes en temps réel sur le trafic.« My Remote » permet de contrôler à distance différentes fonctions de la voiture, via un smartphone: ouverture/fermeture des portes, allumage des feux, emplacement du véhicule, contrôle du respect de certains paramètres par le conducteur tels la vitesse et la zone parcourue avec alerte en cas de dépassement.« My Wi-Fi » offre la possibilité de partager la connexion Internet entre plusieurs appareils à bord (jusqu'à un maximum de 8)« My assistant » : en cas de collision ou d'urgence, le conducteur peut contacter le centre d'appels (7j/7 et 24h/24) pour obtenir de l'aide. En cas d'accident, l'appel est lancé automatiquement au numéro de secours national et si le véhicule tombe en panne, le conducteur peut appeler l'assistance routière , le véhicule indiquant automatiquement sa position pour que le secours puisse arriver plus rapidement.«My Car » permet de contrôler l'état et les paramètres de la voiture.Le SUV Tonale est doté d'un système d'infodivertissement intégré sous Android. Une connectivité 4G permet des mises à jour OTA (Over-the-Air). Le système comprend une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 10,25 pouces.L'écran TFT de 12,3 pouces permet de visualiser toutes les données de la voiture dont les paramètres liés à la conduite autonome . L'écran peut également être reconfiguré selon trois aménagements : Evolved, Relax et Heritage.L'interface de l'écran central de 10,25 pouces s'apparente à celle d'un smartphone. Elle permet de visualiser les informations en un coup d'œil. Le système fonctionne avec des widgets qui peuvent être déplacés sur l'écran. D'un simple mouvement de doigt, les écrans Alfa D.N.A., radio, média, téléphone, navigation, climatisation, services connectés et ADAS peuvent être visualisés et disposés selon ses préférences. Le conducteur peut utiliser au choix le bouton rotatif ou l'écran tactile.Les deux écrans Full TFT couvrent une surface totale de 22,5 pouces.Le SUV Tonale embarque des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les systèmes fonctionnent sans interférer avec l'expérience du conducteur afin de lui assurer un contrôle total.Le système de conduite autonome de niveau 2 permet le contrôle automatique de l'accélération, du freinage et du maintien dans la voie.L'Alfa Romeo Tonale permet une conduite autonome de niveau 2 en combinant la caméra orientée vers l'avant, qui surveille longitudinalement et latéralement tout l'environnement de la voiture, et les systèmes « Intelligent Adaptive Cruise Control » (IACC) et « Lane Centering » (LC). Le système IACC utilise le « régulateur de vitesse adaptatif intelligent », qui ajuste automatiquement la vitesse de la voiture pour maintenir une distance de sécurité par rapport aux autres véhicules, et les systèmes de « reconnaissance des panneaux de signalisation » et de « contrôle intelligent de la vitesse ». Le système LC contrôle le mouvement latéral de la voiture pour maintenir le véhicule au centre de la voie, même en conditions de circulation denses.L'Alfa Romeo Tonale est dotée de fonctions de sécurité active et passive adaptées aux besoins de conduite du quotidien. En plus des airbags frontaux, latéraux et rideaux, des dispositifs de sécurité sont en série sur toute la gamme.Le freinage autonome d'urgence alerte le conducteur d'un danger et peut arrêter complètement le véhicule pour éviter ou atténuer une collision avec un autre usager ; il sait reconnaître aussi la présence d'un piéton ou d'un cycliste.Le système Drowsy Driver Detection vérifie les mouvements du véhicule pour détecter toute fatigue du conducteur. Dès qu'un certain seuil est dépassé, le système émet des bips et/ou des avertissements visuels, recommandant au conducteur de s'arrêter pour faire une pause.Le Rear Seat Reminder Alert détecte un objet placé sur les sièges arrière ou la plage arrière. Lorsque la voiture est arrêtée, une alerte rappelle au conducteur que l'objet est là.Le système Blind Spot Detection optionnel surveille les angles morts et signale tout véhicule en approche.Le Rear Cross Path Detection optionnel avertit de l'arrivée d'un véhicule sur les côtés lors d'une marche arrière.La caméra 360° optionnelle avec grille dynamique assure grâce à quatre caméras HD situées sur la calandre, les rétroviseurs et le hayon, une vue panoramique de l'environnement de la voiture sur l'écran tactile numérique de 10,25 pouces.Pour Alfa Romeo, le SUV Tonale marque l'entrée dans le monde de l'électrification avec pour mission de réinventer la sportivité pour le XXIe siècle.Deux niveaux d'électrification, Hybride et Plug-in Hybrid, sont proposés.Le moteur Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 160 ch est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable. Il est associé à une transmission à double embrayage Alfa Romeo TCT à 7 rapports et à un moteur électrique "P2" de 48 volts, 15 kW et 55 Nm. Cette version peut se mouvoir lorsque le moteur à combustion interne est arrêté. La transmission permet le démarrage et le déplacement en mode électrique à basse vitesse et lors des manœuvres de stationnement ou en vitesse de croisière.Une version hybride de 130 ch sera également disponible, associée à la transmission Alfa Romeo TCT à 7 rapports et au moteur électrique "P2" de 48 volts.La version Hybride Rechargeable Q4 associe à un moteur turbo essence MultiAir de 1 litre de la famille Global Small Engine à un le moteur électrique. Le moteur turbo essence fournit la traction aux roues avant alors que la propulsion des roues arrière est assurée par le moteur électrique. Le système Hybride Rechargeable dispose d'une batterie de 15,5 kWh et délivre une puissance totale de 275 ch. Cette version parcourt le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et dispose d'une autonomie en mode électrique pur allant jusqu'à 60 km en cycle combiné. Une charge complète de la batterie prend 2h30 avec un chargeur rapide de 7,4 kW. La version Plug-in Hybrid dispose de série d'une transmission à quatre roues motrices Q4.La gamme Tonale compte également un moteur diesel 1.6 litre de 130 ch et 320 Nm de couple, associé à la transmission automatique à double embrayage Alfa Romeo TCT à 6 rapports et à la traction avant.Le SUV Tonale revendique le comportement dynamique d'une voiture de sport grâce a des solutions techniques sophistiquées.Le modèle dispose de palettes de changement de vitesse fixes en aluminium et du système de Freinage Intégré (IBS). Ce système électromécanique combine le contrôle de stabilité avec le servofrein. Cela permet une optimisation significative du poids et apporte une sensation optimale au freinage avec une absence totale de vibration au niveau de la pédale ainsi qu'une réponse de freinage instantanée.L'adoption d'étriers fixes Brembo à 4 pistons et de disques auto -ventilés à l'avant et pleins à l'arrière contribue également à l'amélioration des performances du freinage.Le Tonale opte pour un schéma de suspension de type MacPherson entièrement indépendant avec des amortisseurs Frequency Selective Damping (FSD). À l'arrière, la géométrie à trois bras assure une réponse rapide en courbe.La version Plug-in Hybrid e-Q4 bénéficie de la transmission à quatre roues motrices.Sur les versions hybride (130 ch et 160 ch) et Diesel 130 ch, toutes à traction avant, le différentiel autobloquant électronique Alfa Romeo, de série, met en exergue l'agilité et le caractère sportif de la voiture. Intégré au sélecteur DNA, le différentiel autobloquant électronique Alfa Romeo exploite les effets du système de freinage en simulant un différentiel mécanique à glissement limité, redirigeant la puissance vers la roue bénéficiant de la meilleure adhérence lors des accélérations en virage. Il assure un meilleur contrôle sur les surfaces glissantes et réduit le sous-virage.Ces spécifications sont complétées par une suspension active «Dual Stage Valve» avec amortissement piloté optionelle. Développés en collaboration avec Marelli, les amortisseurs électroniques sont dotés d'une valve électro-actionnée permettant de fournir des courbes d'amortissement indépendantes. Deux modes sont disponibles, Confort et Sport. Le premier est l'étalonnage prédéfini dans le D.N.A pour les modes Advanced Efficiency et Normal. Il est adapté à un usage courant. Le mode Sport est lié aux modes Dynamic et ESC Off. Il permet de réduire les mouvements de caisse en augmentant la rigidité verticale. Le mode Sport peut être activé ou désactivé via un bouton dédié sur le sélecteur DNA.L'Alfa Romeo Tonale est produit dans l'usine « Giambattista Vico » Stellantis de Pomigliano d'Arco (Naples) sur une ligne de production totalement dédiée au modèle.Construit en 1968 par Alfa Romeo et opérationnel depuis 1972, le complexe industriel a produit depuis 5 millions de voitures . L'année dernière, l'usine a bénéficié d'une rénovation majeure pour faire face aux défis de l'avenir.