La berline d'affaires électrique Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC plus délivre 626 ch

Laà batteriese décline dans uneLa berline d'affaires Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC plus à propulsion électrique par batterie est basée sur l'architecture électrique Mercedes de la catégorie de luxe et supérieure (EVA2).Les solutions spécifiques à, dans les domaines de la propulsion, du train de roulement et des freins garantissent une expérience de conduite AMG dynamique.L'EQE 53 4MATIC plus met l'accent sur uneet une dynamique de conduite agile.Le modèle Mercedes-AMG EQE propose un concept de propulsion axé sur la performance, avec deux moteurs électriques.La(eATS), avec un moteur sur chacun des essieux avant et arrière, offre une transmission intégrale entièrement variable, qui transmet de manière optimale la puissance motrice à l'asphalte dans toutes les conditions de conduite.La gamme de puissance s'étend de 460 kW () pour l'EQE 53 4MATIC plus à 505 kW) pour l'EQE 53 4MATIC plus avec le Pack Dynamic Plus AMG et la fonction Boost en option.Le couple maximal atteint(1 020 Nm avec le Pack Dynamic Plus AMG et la fonction Boost).Le zéro à 100 km/h est accompli en 3,5 secondes (3,3 secondes avec le Pack Dynamic Plus AMG et la fonction Boost).La vitesse maximale sur les autoroutes allemandes à vitesse illimitée atteint 220 km/h (240 km/h avec le Pack Dynamic Plus AMG et la fonction Boost).Lesspécifiques à AMG sur les essieux avant et arrière sont des moteurs synchrones à aimants permanents (PSM). Le EQE 53 4MATIC plus utilise des moteurs électriques spécifiques à AMG avec des bobinages et des tôles adaptés, des courants plus élevés et un inverseur spécifique. Cela permet d'obtenir des régimes moteur plus élevés et encore plus de puissance, ce qui est particulièrement perceptible lors des accélérations et des pointes de vitesse.Le moteur-alternateur de l'essieu arrière est particulièrement puissant grâce à sa conception hexaphasée, basée sur deux bobinages de trois phases chacun. Le stator avec enroulement de traction assure un champ magnétique particulièrement puissant.La puissance des moteurs est transmise à la route par la. Le système répartit en permanence les couples d'entraînement entre les essieux avant et arrière en fonction de la situation de conduite. Par rapport à une transmission intégrale mécanique, le système électro spécifique assure une réponse plus rapide. Le couple est contrôlé 160 fois par seconde et ajusté si nécessaire. La répartition des couples dépend du programme de conduite sélectionné : Dans le programme « Comfort », l'accent est mis sur l'efficience maximale, tandis que dans les programmes « Sport » et « Sport plus », la puissance est davantage répartie à l'arrière, afin d'améliorer la dynamique transversale.Leavec suspension pneumatique et amortissement réglable adaptatif repose sur un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu multibras à l'arrière. Tous deux sont optimisés avec des supports de roue, des bras de suspension et des barres antiroulis à la rigidité accrue, spécifiques à AMG.L'fait appel à deux limiteurs de pression. Ces vannes de contrôle à variation continue, situées à l'extérieur de l'amortisseur, permettent d'ajuster plus précisément la force d'amortissement aux différentes conditions de conduite et aux programmes de conduite : une vanne contrôle le niveau de traction, c'est-à-dire la force qui est générée lorsque le ressort se détend, l'autre le niveau de pression lorsque le ressort se comprime. Les niveaux de traction et de pression sont régulés indépendamment l'un de l'autre.Le calculateur de la régulation du train de roulement adapte grâce à l'analyse des données (fournies par les capteurs d'accélération et de trajectoire des roues) l'amortissement à chaque roue en quelques millisecondes en fonction de la situation. En utilisant les deux vannes de réglage, l'amortisseur est capable de fournir un ajustement de la force d'amortissement dans toutes les zones de vibration de la roue. Grâce à la conception spéciale des vannes, l'amortisseur réagit rapidement et de manière sensible aux changements de surface de la route et aux conditions de conduite.Dans les programmes de conduite S et S plus, le modèle Mercedes-AMG EQE passe au niveau bas dès 0 km/h (abaissement de 15 mm). Dans le programme de conduite C, la régulation s'effectue en fonction de la vitesse, avec un abaissement à partir de 120 km/h et une remontée à partir de 80 km/h.Le modèle Mercedes-AMG EQE est équipé d'une. L'angle de braquage, qui peut atteindre 3,6 degrés, favorise une maniabilité agile. L'interaction entre la direction de l'essieu avant et celle de l'essieu arrière est conçue pour obtenir une réponse agile avec un faible effort de braquage lors de la conduite en ville ou sur des routes de campagne. A des vitesses inférieures à 60 km/h, les roues arrière braquent dans la direction opposée à celle des roues avant. L'effet est particulièrement marquédans les virages, lors des changements de direction rapides et lors des manœuvres. A partir d'une vitesse supérieure à 60 km/h, les roues arrière braquent dans la même direction que les roues avant. L'empattement virtuellement allongé qui en résulte offre une stabilité de marche et une sécurité accrues à grande vitesse, lors de changements de voie rapides ou de manœuvres d'évitement soudaines.Les caractéristiques de conduite peuvent être modifiées par simple pression sur un bouton. Cela est rendu possible par les« Verglas », « Comfort», « Sport », « Sport plus » et « Individual ». Les programmes couvrent un large spectre allant du grand confort à la sportivité prononcée. Les paramètres importants tels que les caractéristiques de propulsion et de puissance, le réglage du châssis, AMG Dynamics avec, entre autres, la courbe caractéristique du couple de direction, et AMG Sound Experience sont inclus en conséquence dans le programme de conduite sélectionné.Leavec étriers de frein à six pistons et disques de frein de 415x33 millimètres sur l'essieu avant fournit des valeurs de décélération de premier ordre avec une stabilité et une capacité de charge permanente élevées. L'essieu arrière est équipé d'étriers de frein à un piston et de disques de 378x22 millimètres.Disponible en option, le système de freinage composite hautes performances AMG en céramique utilise des disques de frein encore plus grands, mesurant 440x40 millimètres à l'avant (uniquement en combinaison avec des roues de 21 pouces).Le concept thermique permet des manœuvres d'accélération répétées avec des performances élevées et constantes. L'élément central de cette conception sophistiquée est la « lance à eau » située dans l'arbre du rotor, qui le refroidit. D'autres éléments de refroidissement spécifiques à AMG dans le circuit de refroidissement sont des nervures spéciales sur le stator et la structure à ailettes en forme d'aiguille sur le convertisseur, qui est fabriqué en céramique haute performance. A cela s'ajoute l'échangeur thermique d'huile de boîte de vitesses : Outre le refroidissement, l'huile est également préchauffée lors du démarrage à froid afin d'augmenter l'efficacité.Le modèle Mercedes-AMG EQE est équipé d'une. Elle a une teneur énergétique utile de 90,6 kWh et se compose de dix modules avec un total de 360 cellules. Le système de gestion de la batterie de l'EQE 53 est réglé de manière spécifique pour AMG.Dans les programmes de conduite Sport et Sport plus, l'accent est mis sur les performances, dans le programme de conduite Confort sur l'autonomie.Cette génération de batteries se caractérise par une densité énergétique élevée et présente une puissance de charge importante. L'installation des mises à jour pour le système de gestion de la batterie over-the-air permet des améliorations continues tout au long du cycle de vie.L'EQE 53 4MATIC plus dispose d'un faisceau de câbles spécifique à AMG, adapté à ses performances accrues. Dans le domaine de la chimie cellulaire, la teneur en cobalt est réduite à dix pour cent. La matière active optimisée se compose de nickel, de cobalt et de manganèse dans un rapport de 8:1:1.Le système de stockage d'énergie peut sesur des stations de recharge rapide en courant continu. Dans ce cas, il est déjà possible de recharger en 15 minutes assez d'énergie pour 180 kilomètres (WLTP) . Grâce au chargeur embarqué, l'AMG électrifiée peut être rechargée confortablement à domicile ou dans des stations de recharge publiques avec un courant alternatif de 11 kW ou 22 kW en option. La recharge bidirectionnelle, c'est-à-dire la recharge dans les deux sens, sera également possible au Japon.La gestion thermique efficiente contribue également à raccourcir les temps de charge. Si la navigation avec Electric Intelligence est activée, la batterie est préchauffée ou refroidie pendant la conduite afin d'atteindre la température optimale pour la recharge rapide au point de charge. Le champ de température souhaité pour la batterie est obtenu à l'aide du circuit de refroidissement et d'un chauffage auxiliaire PTC (coefficient de température positif) intégré.La conception de la batterie vise à garantir la température de fonctionnement optimale de l'unité de stockage d'énergie dans toutes les conditions de fonctionnement. Les profils extrudés en aluminium du cadre de la batterie présentent des cavités définies dans lesquelles circule le liquide de refroidissement. La gestion intelligente de la température et de la charge permet de maintenir des courants de charge élevés pendant une longue durée.La batterie se distingue également par sa durabilité. La fonction ECO Charging contribue de manière significative à la durabilité de la batterie. Le contrôle intelligent ménage la batterie pendant la charge et ralentit le processus naturel de vieillissement de la batterie.Le certificat de batterie atteste de la longue durée de vie des batteries haute tension. Il présente uneLa batterie peut être chargée grâce à une récupération de l'énergie par le biais de la fonction de récupération. La puissance de récupération atteint alors 260 kW . Le conducteur peut régler le niveau de récupération sur trois niveaux à l'aide des palettes de changement de vitesse au volant et recevoir une assistance optimisée en fonction de la situation de la part de l'assistant ECO. Dans ce cas, il est possible, dans les niveaux de récupération D et D moins, de conduire avec une seule pédale et d'utiliser le freinage combiné jusqu'à l'arrêt. Avec le niveau DAuto, on atteint une décélération de 5 m/s², dont 3 m/s² sont dus à la récupération (2 m/s² via le Système de freinage hautes performances AMG). Avec l'aide du Drive Pilot en option, la décélération est automatique en fonction des véhicules détectés en amont jusqu'à leur arrêt.Le système sonore produit une expérience sonore particulière à l'aide de haut-parleurs spéciaux, d'un actionneur de basses et d'un générateur de sons. Il existe les programmes « Authentic » et, en option, « Performance » (uniquement EQE 53 avec le Pack AMG Dynamic Plus). Les deux sont disponibles en trois variantes chacun : « Balanced », « Sport » et « Powerful ». La sonorité AMG Sound Experience est diffusée à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, avec une tonalité et une intensité adaptées à l'état de conduite, au programme de conduite sélectionné ou aux souhaits du conducteur.